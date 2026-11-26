Vom Morgen bis zum Abend hat sich am Kurs kaum etwas geändert, und das ist die Nachricht. Die Intesa-Sanpaolo-Aktie (ISIN: IT0000072618, WKN: 850605, deutsches Handelssymbol: IES, US-Handelssymbol: ISNPY) schließt am Donnerstag 2,46 Prozent höher bei 5,631 Euro und zählt zu den Eurostoxx50 Gewinnern. Am Vormittag hatte sie bei 5,636 Euro gestanden. Die Erholung blieb bis zum Handelsschluss stabil.
Intesa-Sanpaolo-Aktie Eurostoxx50 Gewinner am Abend: Plus 2,5 Prozent – Italiens größte Bank schließt fest
Die Intesa-Sanpaolo-Aktie beendet den Donnerstag als Eurostoxx50 Gewinner: Italiens größte Bank schließt 2,46 Prozent höher bei 5,631 Euro. Der Bankensektor erholte sich, die laufende Offerte für Monte dei Paschi bleibt das Thema. Die Gründe für den Kursgewinn.
Die Gründe für den Kursgewinn
Warum die Intesa-Sanpaolo-Aktie steigt
Der Anstieg folgt dem Sektor. Europas Bankaktien fielen am Mittwoch auf den tiefsten Stand seit Juni und wurden am Donnerstag mit dem freundlichen Gesamtmarkt zurückgekauft.
Eine eigene Meldung gab es nicht. Im Hintergrund läuft die Übernahmegeschichte: Am Dienstag begann nach Berichten die Angebotsfrist für Monte dei Paschi di Siena, das Volumen der Offerte liegt bei 31,4 Milliarden Euro. Zum Start hatte die Intesa-Sanpaolo-Aktie rund 2 Prozent verloren. Dieser Abschlag ist mit dem heutigen Plus aufgeholt.
Sektor-Erholung
Bankaktien stiegen nach dem Tief seit Juni auf breiter Front.
Stabiler Tag
Der Kurs hielt das Niveau vom Vormittag bis zum Schluss.
Zinsen
Am 17. Dezember dürfte die EZB die Leitzinsen anheben.
Häufige Fragen zur Intesa-Sanpaolo-Aktie
Warum ist die Intesa-Sanpaolo-Aktie heute ein Eurostoxx50 Gewinner?
Die Intesa-Sanpaolo-Aktie erholte sich mit dem europäischen Bankensektor. Eine eigene Unternehmensmeldung gab es nicht.
Wo schloss die Intesa-Sanpaolo-Aktie am Donnerstag?
Bei 5,631 Euro in Mailand, ein Plus von 2,46 Prozent.
Wie lauten ISIN und WKN der Intesa-Sanpaolo-Aktie?
Die ISIN lautet IT0000072618, die WKN 850605.
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