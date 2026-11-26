Warum ist die Intesa-Sanpaolo-Aktie heute ein Eurostoxx50 Gewinner?

Die Intesa-Sanpaolo-Aktie erholte sich mit dem europäischen Bankensektor. Eine eigene Unternehmensmeldung gab es nicht.

Wo schloss die Intesa-Sanpaolo-Aktie am Donnerstag?

Bei 5,631 Euro in Mailand, ein Plus von 2,46 Prozent.

Wie lauten ISIN und WKN der Intesa-Sanpaolo-Aktie?

Die ISIN lautet IT0000072618, die WKN 850605.