Der schwedische Finanzinvestor EQT übernimmt den britischen Prüf- und Zertifizierungskonzern für 61,08 Pfund je Aktie; die Transaktion bewertet Intertek mit rund 9,5 Milliarden Pfund. Die Aktionäre haben zugestimmt. Der Abschluss wird für das vierte Quartal 2026 oder das erste Quartal 2027 erwartet, es fehlen noch behördliche Genehmigungen. Seither pendelt der Kurs knapp unter dem Angebotspreis – gute und schlechte Börsentage gehen an ihm vorbei.

Das kleine Minus im deutschen Handel ist ein Nebeneffekt. Dort kam zuletzt am Vormittag ein Abschluss zustande, verglichen wird mit dem Tradegate-Kurs des Vortags. So wird der CBOE UK 100 Verlierer Intertek zu einem Verlierer, der in London gar nichts verloren hat.