An einem Tag, an dem der Londoner Markt 1,75 Prozent gewinnt, rührt sich diese Aktie nicht: Die Intertek-Aktie (ISIN: GB0031638363, Symbol London: ITRK, Symbol Deutschland: IT1, US-Symbol: IKTSY) notiert im Tradegate-Handel 1,10 Prozent tiefer bei 71,75 Euro und erscheint unter den CBOE UK 100 Verlierern des Tages. Der Kurs dort stammt von 11:13 Uhr. In London schließt die Aktie exakt unverändert bei 5.907,5 Pence.
Intertek-Aktie CBOE UK 100 Verlierer: Minus 1,1 Prozent auf Tradegate – in London bewegt sich der Übernahmekandidat keinen Penny
Die Intertek-Aktie steht mit einem Minus von 1,10 Prozent auf 71,75 Euro auf der Liste der CBOE UK 100 Verlierer. In London schließt sie unverändert bei 5.907,5 Pence. Das hat einen einfachen Grund: Der Prüfkonzern wird für 61,08 Pfund je Aktie vom Finanzinvestor EQT übernommen. Der Kurs folgt nicht mehr dem Markt, sondern dem Angebot.
ITRKITRK
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CBOE UK 100 Verlierer Intertek
Warum die Intertek-Aktie nicht mit dem Markt steigt: Der Preis steht fest
Wer eine Aktie kauft, für die ein verbindliches Barangebot vorliegt, kauft keinen Anteil am Aufschwung mehr. Er kauft die Aussicht auf den Angebotspreis.
Der schwedische Finanzinvestor EQT übernimmt den britischen Prüf- und Zertifizierungskonzern für 61,08 Pfund je Aktie; die Transaktion bewertet Intertek mit rund 9,5 Milliarden Pfund. Die Aktionäre haben zugestimmt. Der Abschluss wird für das vierte Quartal 2026 oder das erste Quartal 2027 erwartet, es fehlen noch behördliche Genehmigungen. Seither pendelt der Kurs knapp unter dem Angebotspreis – gute und schlechte Börsentage gehen an ihm vorbei.
Das kleine Minus im deutschen Handel ist ein Nebeneffekt. Dort kam zuletzt am Vormittag ein Abschluss zustande, verglichen wird mit dem Tradegate-Kurs des Vortags. So wird der CBOE UK 100 Verlierer Intertek zu einem Verlierer, der in London gar nichts verloren hat.
Abstand zum Angebot
Mit 5.907,5 Pence notiert die Aktie gut 3 Prozent unter den gebotenen 6.108 Pence. Der Abschlag spiegelt Wartezeit und Restrisiko.
Geschäft läuft
Im dritten Quartal stieg der Umsatz währungsbereinigt um 7 Prozent auf 941,8 Millionen Pfund.
Vorgeschichte
EQT hatte mehrere Anläufe gebraucht; frühere Angebote wies Intertek zurück, ehe man sich einigte.
Steckbrief
- Unternehmen
- Intertek Group plc
- Geschäft
- Prüfung, Inspektion und Zertifizierung
- ISIN
- GB0031638363
- Symbol London / Deutschland / USA
- ITRK / IT1 / IKTSY
- Kurs Tradegate
- 71,75 Euro (−1,10 %), Stand 11:13 Uhr
- Kurs London
- 5.907,5 Pence (0,00 %)
- Übernahme
- EQT, 61,08 Pfund je Aktie, Abschluss bis Q1 2027 erwartet
Stand: 26.11.2026, Tradegate laut Kursliste der Redaktion, 11:13 Uhr; London laut Hargreaves Lansdown
Häufige Fragen zur Intertek-Aktie
Warum ist die Intertek-Aktie heute CBOE UK 100 Verlierer?
Nur im deutschen Handel, wegen eines einzelnen Kurses vom Vormittag. In London schloss die Aktie unverändert.
Warum steigt die Aktie nicht mit dem Markt?
Weil ein Barangebot von EQT über 61,08 Pfund je Aktie vorliegt. Der Kurs orientiert sich am Angebotspreis.
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