Warum ist die International-Paper-Aktie S&P 500 Gewinner?

Sie steigt um 6,92 Prozent auf 34,30 US-Dollar im Zuge der breiten Marktrally; ein konkreter Auslöser wurde nicht gefunden.

Wie lauten ISIN und WKN der International-Paper-Aktie?

ISIN US4601461035, WKN 851413, Handelssymbol IP.