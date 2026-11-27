Intels Aktiendepot ist geschrumpft: nur noch drei Aktien für 515 Millionen Dollar – und eine davon ist ein Überraschungsgast

aktiencheck.de Redaktion 27.11.2026, 12:28 3 Min.

Intel ist selbst das Ziel prominenter Großinvestoren. Der eigene Aktienbestand des Chipkonzerns ist dagegen klein geworden: Mobileye, der Flugtaxi-Bauer Joby und neu der Rechenzentrumsbetreiber IREN. Ein Depot, das vor einem Jahr noch mehr als eine Milliarde Dollar wert war. Alle Positionen mit ISIN und US-Handelssymbol und was sie über Intels Lage verraten.

Bild: Coolcaesar / Wikimedia Commons, CC BY-SA 4.0

Bei Intel schauen Anleger derzeit vor allem darauf, wer Intel-Aktien hält: Nvidia, SoftBank, die US-Regierung. Die umgekehrte Frage ist weniger bekannt. Auch Intel meldet der Börsenaufsicht ein eigenes Depot. Zum 30. September standen darin drei Aktien im Wert von 515 Millionen Dollar, gut 100 Millionen weniger als drei Monate zuvor. Wert der drei gemeldeten Positionen 515 Mio. $ Anteil von Mobileye 71,8 % Mobileye-Aktien im Bestand 50 Mio. IREN-Aktien, neu im Depot 1,29 Mio. Quelle : Form 13F von Intel zum 30. September 2026, eingereicht am 16. November 2026, nach 13f.info und der Informationstabelle der Meldung Der Chef Fokus aufs Kerngeschäft: was Lip-Bu Tan sagt Zu den Beteiligungen selbst hat sich Vorstandschef Lip-Bu Tan zuletzt nicht geäußert. Seine Prioritäten liegen woanders: bei der Fertigung und bei Prozessoren für Rechenzentren. Ende Oktober meldete Intel 21 Prozent mehr Umsatz, enttäuschte aber mit dem Ausblick. Die Aktie verlor an einem Tag 28,6 Prozent. Das Depot Autopilot, Flugtaxi, Rechenzentrum: die drei Positionen Sobald die Seite freigeschaltet ist, steht der Bestand im Intel Depot auf AktienCheck. 01 Mobileye – ISIN US60741F1049 · US-Handelssymbol MBLY 50 Millionen Aktien der Klasse A im Wert von 369,5 Millionen Dollar, 71,8 Prozent. Intel hatte den Spezialisten für Fahrassistenz 2017 gekauft und 2022 wieder an die Börse gebracht. Die Mehrheit hält Intel über Aktien einer anderen Klasse, die hier nicht mitzählen. 02 Joby Aviation – ISIN KYG651631007 · US-Handelssymbol JOBY 15,3 Millionen Aktien im Wert von 92,7 Millionen Dollar, 18,0 Prozent. Die Beteiligung am Entwickler elektrischer Flugtaxis stammt aus der Wagniskapitalsparte Intel Capital. 03 IREN – US-Handelssymbol IREN 1,29 Millionen Aktien im Wert von 52,8 Millionen Dollar, 10,2 Prozent, neu im Depot. Der frühere Bitcoin-Schürfer betreibt heute Rechenzentren für künstliche Intelligenz. Die IREN-Aktien hat Intel offenbar nicht an der Börse gekauft. Einem Medienbericht zufolge stammen sie aus dem Verkauf eines Startups, an dem Intel beteiligt war. Auffällig ist der Trend: Vor einem Jahr war das gemeldete Depot noch mehr als eine Milliarde Dollar wert. Was Anleger beachten sollten Mobileye und Joby sind 2026 deutlich gefallen, das drückt den Depotwert

Das Depot ist im Verhältnis zu Intels Börsenwert winzig und für die Aktie kaum entscheidend

Wichtiger für Intel-Aktionäre ist, dass Nvidia im dritten Quartal ein Viertel seiner Intel-Aktien verkauft hat

Der Stand ist vom 30. September Stammdaten ISIN, WKN und Handelssymbole der genannten Aktien Intel: ISIN US4581401001, WKN 855681, Handelssymbol INL, US-Handelssymbol INTC

Mobileye: ISIN US60741F1049, US-Handelssymbol MBLY

Joby Aviation: ISIN KYG651631007, US-Handelssymbol JOBY

IREN: US-Handelssymbol IREN Fazit: Ein Depot auf Sparflamme Intels Aktienbestand zeigt einen Konzern, der sein Geld für das eigene Geschäft braucht. Geblieben sind ein Rest aus der Mobileye-Ära, eine alte Wagnisbeteiligung und ein Zufallsfund. Wer bei Intel auf Hinweise sucht, findet sie eher in den Depots der anderen: bei Nvidia, SoftBank und George Soros. Den eigenen Bestand zeigt künftig das Depot von Intel auf AktienCheck.

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