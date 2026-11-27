Die Intel Aktie (Ticker INTC, ISIN US4581401001) gehört zu den Papieren, die Anleger an diesem Black Friday am genauesten beobachten: Zuletzt schloss sie an der NASDAQ bei 54,47 US-Dollar (25. November) und liegt damit rund 60 Prozent unter dem Rekordhoch von 142,35 US-Dollar vom 30. Juni. Allein im letzten Monat hat das Papier etwa 40 Prozent verloren, seit Jahresbeginn steht aber noch ein Plus. Diese Intel Aktienanalyse schreibt unsere Analyse vom Vortag mit neuem Blickwinkel fort: Sammelklage, Entlassungen, Branchen-Ausverkauf und ein Analyst, der trotz allem 140 US-Dollar sieht.
Intel Aktienanalyse: Minus 30 % in 30 Tagen, Sammelklage – und doch sieht KeyBanc 140 Dollar: Chance oder Falle bei der Intel Aktie?
Die Intel Aktie (INTC, US4581401001) schloss vor Thanksgiving bei 54,47 US-Dollar, rund 60 Prozent unter dem Rekord vom Juni. Die Intel Aktienanalyse ordnet Quartalszahlen, Foundry-Verluste, Sammelklage, Bewertung und die gespaltene Analystenlage ein.
Auslöser
Was ist bei der Intel Aktie passiert?
Der Einbruch begann mit den Quartalszahlen vom 29. Oktober: Am Folgetag verlor die Aktie rund 29 Prozent auf 65,76 US-Dollar, der stärkste Tagesverlust seit 1974. Auslöser war weniger das dritte Quartal als der Ausblick: Der Konzern stellte für das vierte Quartal 15 bis 16 Milliarden US-Dollar Umsatz in Aussicht, deutlich weniger als die gut 17 Milliarden, mit denen der Markt gerechnet hatte.
Seitdem kamen weitere Belastungen: eine neue Entlassungsrunde in der globalen IT-Organisation (seit 16. November), ein Chip-Ausverkauf in der Woche vor Thanksgiving nach schwachen PC-Zahlen anderer Hersteller und neuen Zoll-Überlegungen aus Washington sowie am 26. November eine Sammelklage von Anlegern. Zum Wochenschluss deuten die Terminkontrakte eine Erholung der Techwerte an; ob sie bei Intel trägt, zeigt sich erst im verkürzten US-Handel, der um 13 Uhr New Yorker Zeit endet.
Was steckt hinter dem Geschäftsmodell der Intel Aktie?
Intel entwickelt und fertigt Prozessoren für PCs (Client Computing Group, CCPG) und Rechenzentren (Data Center and AI, DCAI) und betreibt mit Intel Foundry einen Auftragsfertiger, der auch Chips für Dritte herstellen soll. Das Foundry-Geschäft ist der große Hebel der Neuaufstellung unter CEO Lip-Bu Tan: Die Fertigungsprozesse 18A und 14A sollen Intel zurück an die Spitze bringen. Der Staat der USA hält durch den CHIPS-Deal knapp 10 Prozent der Anteile, Nvidia investierte 5 Milliarden US-Dollar.
Zahlen und Bewertung
Wie gut sind die Zahlen – und wie teuer ist die Intel Aktie?
Das dritte Quartal war stark, der Ausblick enttäuschte: Der Umsatz stieg um 21 Prozent, die Prognose für das vierte Quartal liegt aber unter dem Vorquartal.
Die Zahlen zeigen ein gespaltenes Unternehmen. Das Rechenzentrumsgeschäft wuchs um 78 Prozent auf 7,3 Milliarden US-Dollar, das PC-Geschäft schrumpfte um 5 Prozent auf 8,1 Milliarden. Die Foundry-Sparte steuerte 6,7 Milliarden Umsatz bei, schrieb aber einen operativen Verlust von 1,85 Milliarden; der Umsatz mit externen Kunden lag nur bei 411 Millionen US-Dollar. Für das vierte Quartal erwartet das Management eine bereinigte Bruttomarge von 38 Prozent und einen Gewinn je Aktie von 0,25 US-Dollar, nach 0,52 US-Dollar im dritten Quartal.
|Kennzahl
|Q3 2026
|Q4 2026 (Prognose)
|Geschäftsjahr 2025
|Umsatz
|16,5 Mrd. USD (+21 %)
|15,0–16,0 Mrd. USD
|52,9 Mrd. USD
|Bruttomarge
|44,1 %
|rund 38 %
|36,7 %
|Gewinn je Aktie
|0,52 USD
|0,25 USD
|0,42 USD
|Operative Marge
|19,6 %
|–
|–
Q3 2026 = Quartal bis 26.09.2026. Bereinigte Werte (non-GAAP), sofern nicht anders angegeben.
Quelle: Unternehmensmitteilungen vom 29.10.2026 und 22.01.2026
Die Bilanz zeigt zugleich Stärke und Last: Intel hatte Ende September 21,8 Milliarden US-Dollar Zahlungsmittel und 32,2 Milliarden kurzfristige Anlagen, dem stehen rund 50 Milliarden US-Dollar Finanzschulden gegenüber. Der operative Cashflow betrug im dritten Quartal 5,1 Milliarden US-Dollar, die Investitionen 4,2 Milliarden. Nach Angaben des Managements ist für 2027 kein positiver freier Cashflow zu erwarten.
Die Bewertung ist anspruchsvoll: Das erwartete Kurs-Gewinn-Verhältnis liegt bei rund 35 bis 37, das nachlaufende ist wegen der Verluste des Vorjahres nicht aussagekräftig. Der Gewinn-Konsens für 2027 sank binnen eines Monats von 2,12 auf 1,79 US-Dollar je Aktie.
|Unternehmen
|Umsatz letztes Quartal
|Wachstum zum Vorjahr
|Erwartetes KGV
|Intel
|16,5 Mrd. USD
|+21 %
|rund 35–37
|AMD
|13,4 Mrd. USD
|+45 %
|rund 31
|Nvidia
|115,8 Mrd. USD
|+103 %
|–
Letztes berichtetes Quartal. KGV-Angaben für AMD bezogen auf Stand 11.11.2026, mit Vorsicht zu lesen.
Quelle: Unternehmensmitteilungen von Intel (29.10.2026), AMD (03.11.2026) und Nvidia (17.11.2026)
Analysten
Was sagen Analysten zur Intel Aktienprognose?
Die Analystenlage ist nach dem Absturz eindeutig zurückhaltend: Von 49 Analysten raten laut Datenanbietern 36 zum Halten, 11 zum Kaufen, einer stark zum Kaufen und einer zum Verkaufen. Das durchschnittliche Kursziel liegt bei rund 90 US-Dollar, die Spanne reicht von 60 bis 160 US-Dollar. Am 30. Oktober hatten gleich mehrere große Häuser ihre Ziele auf 70 bis 100 US-Dollar gesenkt, einige davon mit Herabstufung auf Neutral.
Ein Gegenpol ist KeyBanc Capital Markets: Analyst John Vinh bestätigte am 24. November sein Overweight-Rating für Intel und nannte ein Kursziel von 140 US-Dollar. Das wäre mehr als das 2,5-Fache des letzten Schlusskurses.
Hinweis zur Weitergabe: Die Einschätzung zu Intel (Overweight, Kursziel 140 US-Dollar) stammt von KeyBanc Capital Markets (Analyst John Vinh, 24. November 2026). aktiencheck.de gibt sie als Information Dritter weiter und macht sich die Bewertung nicht zu eigen. Die Offenlegungen von KeyBanc Capital Markets sind dort einsehbar. Dies ist keine Anlageberatung und keine eigene Kaufempfehlung.
Chart
Wie sieht die Charttechnik der Intel Aktie aus?
Rein beschreibend: Der Kurs liegt klar unter der 50-Tage-Linie (rund 73 bis 75 US-Dollar) und der 200-Tage-Linie (rund 100 US-Dollar). Am 25. November pendelte die Aktie in einer Spanne von 49,16 bis 55,00 US-Dollar; als Unterstützung gelten die Marken um 53 bis 55 US-Dollar, als erster Widerstand die Zone bei etwa 58 US-Dollar. Der Relative-Stärke-Index (RSI) lag zuletzt bei gut 43 und damit im neutralen Bereich.
Szenarien
Wie steht es um die Intel Aktienprognose? Szenarien, die der Markt diskutiert
Eine eigene Kursprognose gibt aktiencheck.de nicht ab. Die Diskussion am Markt lässt sich in drei Linien fassen, die ausschließlich auf Analysten- und Konsensstimmen beruhen:
Optimistische Linie: Ziele von 140 bis 160 US-Dollar (KeyBanc und Spitze der Spanne) setzen voraus, dass 18A und 14A externe Großkunden gewinnen und das Foundry-Geschäft die Verluste abbaut.
Mittlere Linie: Der Konsens von rund 90 US-Dollar unterstellt eine Stabilisierung nach dem Gewinnschock, aber keinen schnellen Durchbruch.
Vorsichtige Linie: Ziele von 60 bis 75 US-Dollar vorsichtiger Häuser liegen nur wenig über dem Kurs und spiegeln die Sorge vor einem weiteren PC-Rückgang und fehlendem Cashflow wider.
Ausblick
Was beobachten Anleger bei der Intel Aktie jetzt?
Foundry-Kunden: Wann nennt Intel den ersten externen 18A-Kunden und das Auftragsvolumen?
PC-Markt: Hält der erwartete Rückgang im Client-Geschäft von mehr als 20 Prozent im vierten Quartal?
Sammelklage: Die Frist für den Lead Plaintiff läuft bis zum 12. Januar 2027.
Termine: Die Zahlen zum vierten Quartal sind noch nicht terminiert; im Vorjahr legte Intel sie am 22. Januar vor.
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Anlageempfehlung Dritter: Pflichtangaben
- Empfehlung
Intel Corporation (INTC): Kaufen, Kursziel 140,00 USD.
- Quelle
- Empfehlung von KeyBanc Capital Markets (Analyst John Vinh) vom 24.11.2026, 18:00 MEZ. Der Beitrag gibt sie zusammengefasst wieder; aktiencheck.de hat sie nicht selbst erstellt. Offenlegungen der Quelle
- Weitergegeben von
- Stefan Lindam, Vorstand der aktiencheck.de AG, aktiencheck.de AG
KI-unterstützt erstellt, redaktionell geprüft und verantwortet von Stefan Lindam.
- Veröffentlicht
- 27.11.2026, 11:32 MEZ
- Interessenkonflikte
Stand: 27.11.2026, 11:32 MEZ
Für diese Empfehlung sind zu diesem Stand keine konkreten Interessenkonflikte hinterlegt.
- Risiken
- Kursziele können verfehlt werden; Verluste bis zum Totalverlust sind möglich.
Quelle der Empfehlung: KeyBanc Capital Markets (Analyst John Vinh).
Bitte beachten Sie auch die Informationen zur Offenlegung von Interessen und Interessenkonflikten gemäß der Verordnung (EU) Nr. 596/2014 und der Delegierten Verordnung (EU) 2016/958 unter folgendem Link.
Diese Anlageempfehlung berücksichtigt nicht Ihre persönlichen Anlageziele und finanziellen Verhältnisse und ersetzt keine individuelle Anlageberatung. Wertpapiere können an Wert verlieren, bis hin zum Totalverlust.