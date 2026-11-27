Der Einbruch begann mit den Quartalszahlen vom 29. Oktober: Am Folgetag verlor die Aktie rund 29 Prozent auf 65,76 US-Dollar, der stärkste Tagesverlust seit 1974. Auslöser war weniger das dritte Quartal als der Ausblick: Der Konzern stellte für das vierte Quartal 15 bis 16 Milliarden US-Dollar Umsatz in Aussicht, deutlich weniger als die gut 17 Milliarden, mit denen der Markt gerechnet hatte.

Seitdem kamen weitere Belastungen: eine neue Entlassungsrunde in der globalen IT-Organisation (seit 16. November), ein Chip-Ausverkauf in der Woche vor Thanksgiving nach schwachen PC-Zahlen anderer Hersteller und neuen Zoll-Überlegungen aus Washington sowie am 26. November eine Sammelklage von Anlegern. Zum Wochenschluss deuten die Terminkontrakte eine Erholung der Techwerte an; ob sie bei Intel trägt, zeigt sich erst im verkürzten US-Handel, der um 13 Uhr New Yorker Zeit endet.