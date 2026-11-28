Die Intel-Aktie (ISIN: US4581401001, WKN: 855681, Handelssymbol: INTC) ist S&P 500 Gewinner der Woche: Sie steigt um 11,93 Prozent, am Freitag um 5,38 Prozent. Auf Monatssicht steht ein Minus von 38,77 Prozent.
Intel-Aktie S&P 500 Gewinner der Woche: Chipkonzern legt zu – warum die Aktie um 11,9 Prozent steigt
Die Intel-Aktie ist S&P 500 Gewinner der Woche: Mit einem Plus von 11,93 Prozent profitiert der Chipkonzern von der Rekordwoche der Halbleiter, bleibt auf Monatssicht aber fast 39 Prozent im Minus. Die Analyse nennt Gründe und Risiken.
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Die Gründe für den Kursgewinn
Chip-Rebound ohne Einzelnachricht
Intel steigt im Gleichschritt mit der Branche, bleibt aber auf Monatssicht tief im Minus.
Am Montag, 23. November, löste die Rückkehr von Jensen Huang als Nvidia-Chef eine breite Chip-Rally aus; der Chipindex gewann in der Woche 9,3 Prozent. Intel profitierte davon. Eine Unternehmensmeldung haben wir nicht gefunden.
Chip-Rebound
Halbleiter führen die Wochenliste an.
Tiefer Fall davor
Monatsminus von fast 39 Prozent.
Kein Auslöser
Keine Unternehmensmeldung bekannt.
Einordnung
Erholung bleibt fragil
Ein Wochenplus aus Sektorstimmung ersetzt keine Quartalszahlen.
Häufige Fragen zur Intel-Aktie
Warum ist die Intel-Aktie S&P 500 Gewinner der Woche?
Sie stieg um 11,93 Prozent im Zuge der Chip-Erholung; ein eigener Auslöser wurde nicht gefunden.
Wie lauten ISIN und WKN?
ISIN US4581401001, WKN 855681, Handelssymbol INTC.
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