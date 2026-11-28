Intel-Aktie S&P 500 Gewinner der Woche: Chipkonzern legt zu – warum die Aktie um 11,9 Prozent steigt

aktiencheck.de Redaktion 28.11.2026, 08:56 1 Min.

Die Intel-Aktie ist S&P 500 Gewinner der Woche: Mit einem Plus von 11,93 Prozent profitiert der Chipkonzern von der Rekordwoche der Halbleiter, bleibt auf Monatssicht aber fast 39 Prozent im Minus. Die Analyse nennt Gründe und Risiken.

Die Intel-Aktie (ISIN: US4581401001, WKN: 855681, Handelssymbol: INTC) ist S&P 500 Gewinner der Woche: Sie steigt um 11,93 Prozent, am Freitag um 5,38 Prozent. Auf Monatssicht steht ein Minus von 38,77 Prozent. INTC INTC — 1T 5T 1M 3M 6M YTD 1J 5J 20J 5T · — Chart wird geladen Wertpapier 1 Monat 6 Monate 1 Jahr INTC — — — Intel-Wochenplus +11,93 % Intel am Freitag +5,38 % Intel auf Monatssicht -38,77 % Chipindex in der Woche +9,3 % Quelle : Wochenwerte laut Screenshot, 27. November 2026 Die Gründe für den Kursgewinn Chip-Rebound ohne Einzelnachricht Intel steigt im Gleichschritt mit der Branche, bleibt aber auf Monatssicht tief im Minus. Am Montag, 23. November, löste die Rückkehr von Jensen Huang als Nvidia-Chef eine breite Chip-Rally aus; der Chipindex gewann in der Woche 9,3 Prozent. Intel profitierte davon. Eine Unternehmensmeldung haben wir nicht gefunden. 01 Chip-Rebound Halbleiter führen die Wochenliste an. 02 Tiefer Fall davor Monatsminus von fast 39 Prozent. 03 Kein Auslöser Keine Unternehmensmeldung bekannt. Einordnung Erholung bleibt fragil Ein Wochenplus aus Sektorstimmung ersetzt keine Quartalszahlen. Was für die Intel-Aktie spricht Sektorrückenwind: Chipwerte erholen sich.

Jahresbilanz: Plus von knapp 56 Prozent. Was die Intel-Aktie belasten kann Hohe Schwankung: Starke Ausschläge.

Fehlender Auslöser: Das Plus ist stimmungsgetrieben. Steckbrief der Intel-Aktie Unternehmen: Intel Corporation

ISIN: US4581401001 · WKN: 855681

Handelssymbol: INTC (Nasdaq)

Branche: Halbleiter Häufige Fragen zur Intel-Aktie Warum ist die Intel-Aktie S&P 500 Gewinner der Woche?

Sie stieg um 11,93 Prozent im Zuge der Chip-Erholung; ein eigener Auslöser wurde nicht gefunden. Wie lauten ISIN und WKN?

ISIN US4581401001, WKN 855681, Handelssymbol INTC. Fazit: Der S&P 500 Gewinner der Woche Intel Die Intel-Aktie gewinnt im Sog der Chip-Rally, bleibt auf Monatssicht aber deutlich im Minus.

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