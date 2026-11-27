Warum ist die Intel-Aktie S&P 500 Gewinner?

Sie profitiert von der Erholung der Chipwerte am Black Friday und steigt um 6,33 Prozent auf 57,92 US-Dollar.

Wie lauten ISIN und WKN der Intel-Aktie?

ISIN US4581401001, WKN 855681, Handelssymbol INTC.