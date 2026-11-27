Die Intel-Aktie (ISIN: US4581401001, WKN: 855681, Handelssymbol: INTC) ist am Freitag einer der S&P 500 Gewinner des Tages: Sie steigt im verkürzten Handel um 6,33 Prozent auf 57,92 US-Dollar. Eine eigene Unternehmensnachricht zum Tag wurde nicht gefunden.
Intel-Aktie S&P 500 Gewinner: Chipkonzern legt kräftig zu – warum die Aktie um 6,3 Prozent steigt
Die Intel-Aktie zählt am Freitagabend zu den S&P 500 Gewinnern des Tages: Mit einem Plus von 6,33 Prozent auf 57,92 US-Dollar profitiert der Chiphersteller von der breiten Erholung der Halbleiterwerte nach Thanksgiving.
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Die Gründe für den Kursgewinn
Rebound der Chipwerte: warum Intel mitläuft
Nach einem schwachen November kehrten Anleger am Black Friday in Halbleiter- und KI-Werte zurück; der Nasdaq 100 lag am Vormittag rund 2 Prozent im Plus. Intel profitiert von dieser Stimmung, ohne dass eine eigene Nachricht vorliegt.
Sektorrebound
Chipwerte erholen sich nach den Novemberverlusten.
Marktbreite
Rund 410 S&P-Werte im Plus.
Halbtagshandel
Dünner Handel verstärkt Ausschläge.
Einordnung
Rally ohne Einzelnachricht
Intel bleibt ein Turnaround-Fall. Ein Tagesplus aus Sektorstimmung ersetzt keine operativen Fortschritte.
Häufige Fragen zur Intel-Aktie
Warum ist die Intel-Aktie S&P 500 Gewinner?
Sie profitiert von der Erholung der Chipwerte am Black Friday und steigt um 6,33 Prozent auf 57,92 US-Dollar.
Wie lauten ISIN und WKN der Intel-Aktie?
ISIN US4581401001, WKN 855681, Handelssymbol INTC.
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