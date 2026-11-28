Die Intel Aktie (US-Handelssymbol: INTC) zählt mit plus 11,93 Prozent zu den größten Nasdaq100 Gewinnern der Woche. Am Freitag legte sie um 5,38 Prozent zu. Auf Monatssicht steht ein Minus von 38,77 Prozent.
Intel Aktie: Nasdaq100 Gewinner der Woche – Chipkonzern holt auf
Die Intel Aktie steigt in der Woche bis Freitag, 27. November, um 11,93 Prozent. Auf Monatssicht bleibt ein Minus von 38,77 Prozent. Was hinter der Wochenerholung steckt.
Kursgrund
Warum die Intel Aktie in der Woche steigt
Ein konkreter Auslöser ist nicht bekannt. Die Intel Aktie erholt sich mit dem Chipsektor von einem starken Monatsverlust. Als Nasdaq100 Gewinner der Woche gewann sie vor allem am Freitag kräftig.
Häufige Fragen zur Intel Aktie
Warum ist die Intel Aktie Nasdaq100 Gewinner der Woche?
Ein eigener Auslöser ist nicht bekannt; Chipwerte erholen sich.
Wie hat sich die Intel Aktie in der Woche entwickelt?
Plus 11,93 Prozent bis Freitagabend.
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