Die Intel Aktie (US-Handelssymbol: INTC) zählt am Freitag, 27. November 2026, zu den Nasdaq100 Gewinnern. Laut Kursliste steigt sie um 6,33 Prozent auf 57,92 Dollar. Am Mittag lag das Plus noch bei 1,7 Prozent.
Intel Aktie: Nasdaq100 Gewinner am Abend – Chipkonzern holt kräftig auf
Die Intel Aktie steht am Freitag bei 57,92 Dollar und zählt mit plus 6,33 Prozent laut Kursliste zu den größten Nasdaq100 Gewinnern. Was den Chipkonzern antreibt.
Kursgrund
Warum die Intel Aktie steigt
Ein konkreter Auslöser ist nicht bekannt. Die Intel Aktie zieht mit dem gesamten Chipsektor an. Als Nasdaq100 Gewinner hat sie im Tagesverlauf deutlich zugelegt.
Häufige Fragen zur Intel Aktie
Warum ist die Intel Aktie Nasdaq100 Gewinner?
Ein eigener Auslöser ist nicht bekannt; Chipwerte sind gefragt.
Wie hoch ist der Kurs der Intel Aktie?
Am Freitagabend 57,92 Dollar.
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