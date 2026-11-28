Intel Aktie: Erster Fremdkunde für die neue Fertigung, Microsoft bucht die Verpackung – plus zwölf Prozent in einer Woche

aktiencheck.de Redaktion 28.11.2026, 16:04 3 Min.

Zwei Nachrichten aus dem Auftragsfertigungsgeschäft treiben die Intel Aktie. Der Monat bleibt trotzdem tiefrot, und ein Analysehaus stuft ab. Was die Fortschritte wert sind.

Bild: Coolcaesar / Wikimedia Commons, CC BY-SA 4.0

Jahrelang war die Auftragsfertigung Intels teuerstes Versprechen. Jetzt gibt es zwei Belege, dass Kunden kommen. Die Intel Aktie schloss am Freitag, 27. November 2026, im verkürzten Handel bei 57,40 US-Dollar, ein Plus von 5,38 Prozent. Auf Wochensicht sind es 11,9 Prozent. Für den November steht dennoch ein Minus von 12,7 Prozent. Intel Corporation · ISIN: US4581401001 · WKN: 855681 · Handelssymbol: INL · US-Handelssymbol: INTC Microsoft Corporation · ISIN: US5949181045 · WKN: 870747 · Handelssymbol: MSF · US-Handelssymbol: MSFT Wochengewinn (51,28 $ auf 57,40 $) +11,9 % Schlusskurs am 27. November, plus 5,38 Prozent 57,40 $ berichtete Ausbeute im Fertigungsverfahren 18A-P rund 70 % Wachstum im Rechenzentrumsgeschäft im dritten Quartal +78 % Quelle : Nasdaq-Kursdaten vom 27. November 2026; Intel, Ergebnis drittes Quartal 2026 Die Nachrichten Zwei Kunden, zwei Signale Am 18. November gab Intel den ersten externen Kunden für sein Fertigungsverfahren 18A-P bekannt. Die berichtete Ausbeute liegt bei rund 70 Prozent – etwa sieben von zehn Chips je Siliziumscheibe sind brauchbar. In der Halbleiterfertigung ist diese Quote die entscheidende Größe für die Wirtschaftlichkeit. Die zweite Nachricht betrifft die Verpackung von Chips. Microsoft hat öffentlich zugesagt, die EMIB-Technik von Intel für Chips seiner Cloud-Plattform zu nutzen, und ist damit der erste öffentlich genannte Kunde dieses Dienstes. Die Verbindung mehrerer Chips in einem Gehäuse gilt als Engpass der KI-Industrie. Die Kehrseite Der November bleibt ein Verlustmonat Der Kursrutsch zu Monatsbeginn ging auf eine Warnung zur PC-Nachfrage zurück. Das Analysehaus Bernstein stufte die Aktie am 25. November 2026 auf „Hold“ ab; die kanadische Bank RBC hatte am 10. November „Neutral“ mit einem Kursziel von 75 US-Dollar bestätigt. Das sind Einschätzungen der Häuser, keine Prognose der Redaktion. Operativ ist das Bild zweigeteilt. Im dritten Quartal stieg der Umsatz um 21 Prozent auf 16,5 Milliarden US-Dollar, getragen von einem Plus von 78 Prozent im Rechenzentrumsgeschäft. Die Erlöse mit PC-Chips gingen zurück, und die Auftragsfertigung schreibt weiter operative Verluste. Der Kurs liegt weit unter seinen gleitenden Durchschnitten der vergangenen 50 und 200 Tage. Was für die Intel Aktie spricht Erste externe Kunden für Fertigung und Verpackung, starkes Rechenzentrumsgeschäft und eine kräftige Wochenerholung. Was dagegen spricht Schwaches PC-Geschäft, Verluste in der Auftragsfertigung, eine frische Abstufung und ein Kurs unter den wichtigen Durchschnittslinien. Häufige Fragen zur Intel Aktie Wo steht die Intel Aktie?

Am 27. November 2026 schloss sie bei 57,40 US-Dollar (plus 5,38 Prozent). Was ist 18A-P?

Ein Fertigungsverfahren von Intel, für das am 18. November der erste externe Kunde bekannt gegeben wurde. Welche Rolle spielt Microsoft?

Der Konzern ist der erste öffentlich genannte Kunde für Intels Chipverpackung EMIB. Fazit: Fortschritt mit offener Rechnung Die Intel Aktie hat Argumente geliefert, die über einen Tag hinausreichen. Ob aus zwei Kunden ein tragfähiges Geschäft wird, zeigen die nächsten Quartale. Bis dahin bleibt das PC-Geschäft die Baustelle.

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