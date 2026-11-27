Wer hat Instone-Aktien gekauft?

Aufsichtsrat Stefan Brendgen am 5. November und Vorstand David Dreyfus am 12. November 2026.

Wie viel wurde investiert?

Zusammen rund 48.200 Euro für 8.500 Aktien zu 5,63 und 5,74 Euro.

Warum ist der Zeitpunkt bemerkenswert?

Beide Käufe folgten auf die Mitteilung vom 29. Oktober, dass Instone seine Ziele für 2026 voraussichtlich verfehlt.

Welche ISIN und WKN hat die Instone Aktie?

ISIN DE000A2NBX80, WKN A2NBX8, Handelssymbol INS.