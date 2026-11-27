Erst kam die Warnung, dann kamen die Käufer aus dem eigenen Haus. Am 29. Oktober teilte Instone mit, die Ziele für 2026 voraussichtlich nicht zu erreichen. Eine Woche später, am 5. November, kaufte Aufsichtsrat Stefan Brendgen 5.000 Aktien zu 5,63 Euro. Am 12. November folgte Finanzvorstand David Dreyfus mit 3.500 Aktien zu 5,74 Euro. Zusammen sind es 8.500 Aktien für rund 48.200 Euro.
Instone Aktie: Vorstand und Aufsichtsrat kaufen nach der Prognosesenkung – bei 5,63 und 5,74 Euro
Instone hat Ende Oktober seine Jahresziele kassiert, die Aktie fiel unter 6 Euro. Kurz darauf kauften Finanzvorstand David Dreyfus und Aufsichtsrat Stefan Brendgen zu. Kleine Beträge, aber ein klares Muster. Was die Insider Trades über die Instone Aktie verraten.
Die Stammdaten: Die Instone Aktie trägt die ISIN DE000A2NBX80 und die WKN A2NBX8. Das Handelssymbol lautet INS.
Die Insider Trades
Zwei Käufer in einer Woche
Stefan Brendgen, Aufsichtsrat, 5. November
5.000 Aktien zu 5,63 Euro über Xetra, rund 28.100 Euro.
David Dreyfus, Vorstand, 12. November
3.500 Aktien zu 5,74 Euro über Xetra, rund 20.100 Euro.
Für Dreyfus ist es nicht der erste Kauf. Im März hatte er Instone-Aktien zu 7,90 Euro erworben, im November 2025 zu 7,39 Euro. Er hat also mehrfach nachgelegt, während der Kurs fiel.
Die Lage
Wohnungen werden gebraucht, aber schwer verkauft
Instone entwickelt Wohnquartiere in deutschen Großstädten. Der Bedarf ist hoch, doch der Absatz stockt: Banken prüfen Kredite länger, reservierte Wohnungen werden überdurchschnittlich oft storniert, und institutionelle Käufer zögern. Ein erster großer Verkauf an einen Investor über 45 Millionen Euro im November zeigt, dass sich der Markt bewegt, aber langsam. Die Dividende von 0,43 Euro je Aktie will der Vorstand trotz der gesenkten Ziele zahlen.
Häufige Fragen zu den Insiderkäufen bei Instone
Wer hat Instone-Aktien gekauft?
Aufsichtsrat Stefan Brendgen am 5. November und Vorstand David Dreyfus am 12. November 2026.
Wie viel wurde investiert?
Zusammen rund 48.200 Euro für 8.500 Aktien zu 5,63 und 5,74 Euro.
Warum ist der Zeitpunkt bemerkenswert?
Beide Käufe folgten auf die Mitteilung vom 29. Oktober, dass Instone seine Ziele für 2026 voraussichtlich verfehlt.
Welche ISIN und WKN hat die Instone Aktie?
ISIN DE000A2NBX80, WKN A2NBX8, Handelssymbol INS.
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