Warum ist die ING-Aktie heute AEX Gewinner?

Die Aktie stieg um 1,94 Prozent auf 27,355 Euro und folgte den Bankwerten im freundlichen Markt.

Wie lauten ISIN und WKN?

ISIN NL0011821202, WKN A2JNYR, Symbol in Amsterdam INGA, in New York ING.

Was macht ING?

ING ist die größte Bank der Niederlande mit Privat- und Firmenkundengeschäft in Europa.