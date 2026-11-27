Die ING-Aktie (ISIN: NL0011821202, WKN: A2JNYR, Handelssymbol Amsterdam: INGA, US-Handelssymbol: ING) steigt am Freitag 1,94 Prozent auf 27,355 Euro. ING ist damit AEX Gewinner auf Platz sieben und baut das Plus vom Morgen (1,43 Prozent) aus.
ING-Aktie ist AEX Gewinner: Plus 1,9 Prozent auf 27,36 Euro – Banken stützen den Markt
Die ING-Aktie steigt am Freitag 1,94 Prozent auf 27,355 Euro und ist AEX Gewinner. Laut De Aandeelhouder stützten am Nachmittag neben Chipwerten auch die Banken den Index.
Die Gründe
Banken im Aufwind
Eine Unternehmensmeldung liegt nicht vor. Laut De Aandeelhouder stützten am Nachmittag Halbleiter und Banken den AEX. ING gewann deutlich mehr als ABN AMRO. Analyst Salah Bouhmidi von IG sieht Kaufgelegenheiten nach den jüngsten Verlusten, mahnt aber zur Vorsicht: Eine Woche mit Plus sei noch kein sicherer Vorbote einer Jahresendrally.
Zweiter Gewinntag
Der Anstieg vom Donnerstag setzt sich fort.
Zinsumfeld
Steigende Zinserwartungen stützen grundsätzlich die Zinsmargen.
Gleichlauf
Auch Aegon, NN Group und ASR Nederland liegen im Plus.
Häufige Fragen zur ING-Aktie
Warum ist die ING-Aktie heute AEX Gewinner?
Die Aktie stieg um 1,94 Prozent auf 27,355 Euro und folgte den Bankwerten im freundlichen Markt.
Wie lauten ISIN und WKN?
ISIN NL0011821202, WKN A2JNYR, Symbol in Amsterdam INGA, in New York ING.
Was macht ING?
ING ist die größte Bank der Niederlande mit Privat- und Firmenkundengeschäft in Europa.
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