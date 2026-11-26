Warum ist die ING-Aktie heute AEX Gewinner?

Die Aktie schloss 1,74 Prozent höher bei 26,835 Euro und folgte der Erholung der Finanzwerte. Eine Unternehmensmeldung gab es nicht.

Wie lauten ISIN und WKN der ING-Aktie?

ISIN NL0011821202, WKN A2JNYR, Symbol in Amsterdam INGA, in New York ING.

Was macht ING?

ING ist die größte Bank der Niederlande und bietet Privat- und Firmenkundengeschäft in Europa an.