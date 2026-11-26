Die Großbank schließt die Liste der 20 stärksten Werte ab. Die ING-Aktie (ISIN: NL0011821202, WKN: A2JNYR, Handelssymbol Amsterdam: INGA, US-Handelssymbol: ING) schließt am Donnerstag 1,74 Prozent höher bei 26,835 Euro. ING ist damit AEX Gewinner, zusammen mit ABN AMRO und den Versicherern.
ING-Aktie ist AEX Gewinner: Plus 1,7 Prozent auf 26,84 Euro – die Großbank zieht mit
Die ING-Aktie schließt am Donnerstag 1,74 Prozent höher bei 26,835 Euro und ist AEX Gewinner. Die größte niederländische Bank folgt dem Aufschwung der Finanzwerte.
Die Gründe
Rebound der Finanzwerte
Eine Unternehmensmeldung von ING liegt nicht vor. Die Bank steigt mit dem Gesamtmarkt: Der AEX schloss 1,86 Prozent höher, die Midkap legte 2,4 Prozent zu. Laut IEX hatten Anleger die enttäuschenden US-Inflationsdaten und die neuen Zollvorschläge weitgehend verarbeitet.
Zinsumfeld
Steigende Zinserwartungen stützen grundsätzlich die Zinsmargen der Banken.
Breite Erholung
Frankfurt, Paris und London gewannen bis zu gut 2 Prozent.
Gleichlauf im Sektor
ABN AMRO, Aegon, NN Group und ASR Nederland legen ebenfalls zu.
Häufige Fragen zur ING-Aktie
Warum ist die ING-Aktie heute AEX Gewinner?
Die Aktie schloss 1,74 Prozent höher bei 26,835 Euro und folgte der Erholung der Finanzwerte. Eine Unternehmensmeldung gab es nicht.
Wie lauten ISIN und WKN der ING-Aktie?
ISIN NL0011821202, WKN A2JNYR, Symbol in Amsterdam INGA, in New York ING.
Was macht ING?
ING ist die größte Bank der Niederlande und bietet Privat- und Firmenkundengeschäft in Europa an.
War dieser Artikel hilfreich?
Die Inhalte auf AktienCheck.de dienen ausschließlich der Information und stellen keine individuelle Anlageberatung oder Aufforderung zum Kauf oder Verkauf von Wertpapieren dar. Wertpapiergeschäfte sind mit Risiken bis hin zum vollständigen Verlust des eingesetzten Kapitals verbunden.