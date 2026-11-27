Zwei gute Nachrichten an einem Morgen – und trotzdem keine Entwarnung. In Frankreich und Spanien hat der Preisdruck im November spürbar nachgelassen, in beiden Ländern stärker als von Volkswirten erwartet. An den Zinserwartungen ändert das bislang wenig. Der Grund liegt im Kleingedruckten der Daten.
Inflation in Frankreich und Spanien fällt überraschend deutlich – warum die EZB trotzdem nicht aufatmet
Frankreichs Teuerung sinkt im November auf 3,2 Prozent, Spaniens auf 4,1 Prozent – beides klar unter den Erwartungen. Doch im Euroraum liegt die Inflation bei 4,0 Prozent, und die Wirtschaftsstimmung kippt. Was die Daten für Zinsen, DAX und Bankaktien bedeuten.
Frankreich
Erster Rückgang seit Juni – die Energie macht den Unterschied
Die für den europäischen Vergleich berechnete Teuerungsrate sank in Frankreich von 3,7 auf 3,2 Prozent, wie das Statistikamt Insee in seiner ersten Schätzung mitteilte. Nach nationaler Rechnung fiel die Rate von 3,4 auf 2,9 Prozent und damit wieder unter die Marke von drei Prozent. Gegenüber dem Vormonat gingen die Verbraucherpreise um 0,7 Prozent zurück, nachdem sie im Oktober noch um 0,4 Prozent gestiegen waren.
Der Rückgang hat einen klaren Treiber: Energie. Sie ist zwar weiterhin deutlich teurer als vor einem Jahr, der Anstieg verlangsamte sich aber von 24,1 auf 19,2 Prozent. Insee verweist vor allem auf Erdölprodukte, während die Gastarife weiter zulegten. Auch die Dienstleistungen verteuerten sich langsamer, um 2,3 nach 2,6 Prozent.
Spanien
Der Abstand zur Prognose ist noch größer
In Spanien fiel die Inflationsrate nach europäischer Berechnung auf 4,1 Prozent. Im Oktober hatte die nationale Teuerung noch bei 4,9 Prozent gelegen, dem höchsten Stand seit Februar 2023. Die Volkswirte von BBVA Research hatten für November mit 4,4 Prozent gerechnet. Die Überraschung fiel damit in Spanien noch deutlicher aus als in Frankreich.
Die Bremse
Drei Gründe, warum die Märkte nicht auf Zinssenkungen umschwenken
Das Niveau bleibt zu hoch
Auch nach dem Rückgang liegen beide Länder klar über der Zielmarke der Europäischen Zentralbank von zwei Prozent. Im gesamten Euroraum beträgt die Teuerung 4,0 Prozent, und dort wird für November kein Rückgang erwartet.
Der Rückgang hängt am Ölpreis
Die Entlastung kommt aus der Energie, also aus dem Teil des Warenkorbs, der am stärksten schwankt. Dreht der Ölpreis wieder nach oben, ist der Effekt schnell aufgezehrt.
Die Erwartungen der Verbraucher steigen
Laut Handelsblatt heben die Verbraucher ihre Inflationserwartungen deutlich an. Genau das fürchten Notenbanker: Wer höhere Preise erwartet, fordert höhere Löhne. Das jüngste Sitzungsprotokoll der EZB deutete bereits auf weitere Straffung hin.
Das Dilemma
Preise hoch, Stimmung runter – die EZB sitzt in der Zwickmühle
Fast zeitgleich mit den Preisdaten kam der Stimmungsdämpfer: Der Wirtschaftsstimmungsindikator der EU-Kommission fiel im November um 0,7 auf 95,8 Punkte, den niedrigsten Stand seit Juni. Volkswirte hatten 97,2 Punkte erwartet, zudem wurde der Vormonat auf 96,5 Punkte nach unten korrigiert. Belastet hat vor allem das Industrievertrauen.
Für die Notenbank ist das die unangenehmste aller Kombinationen: eine Inflation, die doppelt so hoch ist wie gewünscht, und eine Konjunktur, die an Schwung verliert. Jeder Zinsschritt gegen die Teuerung trifft eine ohnehin verunsicherte Wirtschaft.
Auswirkungen
Was das bedeutet – für DAX, Banken und Anleihen
Häufige Fragen zur Inflation im Euroraum
Wie hoch ist die Inflation in Frankreich im November 2026?
Nach europäischer Berechnung (HVPI) 3,2 Prozent, nach nationaler Rechnung 2,9 Prozent. Es ist der erste Rückgang seit Juni.
Warum unterscheiden sich nationale Rate und HVPI?
Der harmonisierte Verbraucherpreisindex gewichtet den Warenkorb nach einheitlichen europäischen Regeln. Die EZB orientiert sich am HVPI, damit die Länder vergleichbar sind.
Senkt die EZB jetzt die Zinsen?
Danach sieht es derzeit nicht aus. Die Teuerung im Euroraum liegt bei 4,0 Prozent, und das jüngste Sitzungsprotokoll deutete auf weitere Straffung hin.
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