Das Chartbild bleibt angeschlagen. Der Kurs liegt unter der 20-Tage-Linie (etwa 51 Euro), der 50-Tage-Linie (rund 54 bis 55 Euro) und der 200-Tage-Linie (rund 57 Euro); diese Werte stammen von Ende November und dürften inzwischen leicht gesunken sein. Als Widerstand gilt zunächst der Bereich um 44,7 bis 45 Euro, dort lag das gebrochene November-Tief. Als Unterstützung beschreiben Chartanalysten das Tief vom 25. November bei etwa 41 bis 41,7 Euro, darunter das März-Tief bei rund 35,8 Euro und das 52-Wochen-Tief bei etwa 34,7 Euro. Das 52-Wochen-Hoch lag Anfang Juni bei knapp 88 Euro. Nach einem Minus von rund 14 Prozent in einer Woche ist die Aktie beschreibend überverkauft gewesen; einen belastbaren RSI-Wert gibt es dafür nicht.