Die Infineon Aktie (Ticker IFX, ISIN DE0006231004) gehört am Freitag, 27. November 2026, zu den größten DAX-Gewinnern: Gegen 13 Uhr kostet das Papier an der Xetra rund 43,8 Euro, ein Plus von gut 3 Prozent zum Vortagesschluss von 42,35 Euro; zeitweise lag der Aufschlag bei knapp 5 Prozent. Ein Unternehmensauslöser fehlt, getragen wird die Erholung von der Stabilisierung der KI-Werte nach dem heftigen Ausverkauf der vergangenen Tage. Diese Infineon Aktienanalyse ordnet ein, wie viel Substanz hinter der Rally steckt, wie die Infineon Aktie bewertet ist und welche Infineon Aktienprognose Analysten diskutieren.
Infineon Aktienanalyse: 50 Prozent unter dem Hoch, 20 Milliarden Euro Umsatzziel – ist der KI-Rebound mehr als eine Atempause?
Die Infineon Aktie (IFX) springt am Black Friday an die DAX-Spitze, liegt aber noch rund die Hälfte unter ihrem Hoch. Diese Infineon Aktienanalyse zeigt Zahlen, Bewertung, Chartbild und die Infineon Aktienprognose des Analystenkonsenses.
Rebound nach heftigem Ausverkauf
Binnen einer Woche verlor die Aktie rund 14 Prozent; am 25. November fiel sie zeitweise auf etwa 41,7 Euro, den tiefsten Stand seit April.
20-Milliarden-Ziel für 2027
Infineon erwartet im Geschäftsjahr 2027 einen Umsatz von rund 20 Milliarden Euro, nach 16,4 Milliarden Euro im abgelaufenen Jahr.
KI-Stromversorgung als Wachstumsmotor
Der Umsatz mit Stromversorgung für KI-Rechenzentren soll 2027 annähernd 4 Milliarden Euro erreichen.
Konsens weit über dem Kurs
Das durchschnittliche Analystenziel liegt bei rund 80 Euro, überwiegend Kaufen-Einstufungen und keine Verkaufen-Urteile.
Auslöser
Warum steigt die Infineon Aktie heute? Rebound statt Unternehmensnachricht
Die Infineon Aktie profitiert von der Erholung des Technologiesektors: In Asien legten die Börsen kräftig zu, die Nasdaq-100-Futures deuteten vorbörslich auf ein Plus von fast 3 Prozent, und in Europa zogen Halbleiterwerte am Black Friday an.
Zuvor hatten die Chipwerte eine schwere Woche hinter sich. Am 20. November fiel Infineon um 7,9 Prozent auf 45,44 Euro, als der Halbleiterindex SOX in den USA rund 8,7 Prozent einbüßte. Am 25. November sank die Aktie im Tagesverlauf bis auf rund 41,7 Euro. Als Gründe nennen Marktberichte Zweifel an der Rendite der KI-Investitionen, Gewinnmitnahmen und die Zinssorgen. Eine Trendwende ist nach Einschätzung von Marktbeobachtern nicht bestätigt; der Rebound kam bei dünnem Handel am verkürzten Black Friday.
|Datum
|Ereignis
|Kurs
|10.11.2026
|Zahlen zum Geschäftsjahr 2026; Kursgewinne bröckeln rasch ab
|ca. 45 EUR
|20.11.2026
|Globaler Chip-Ausverkauf
|45,44 EUR (−7,9 %)
|24.11.2026
|Schlusskurs
|43,735 EUR
|25.11.2026
|Tief seit April
|ca. 41,7 EUR (Intraday)
|26.11.2026
|Schlusskurs
|42,35 EUR (+3,6 %)
|27.11.2026
|Rebound, gegen 13 Uhr
|ca. 43,8 EUR
Teils Intraday-Stände; die Werte unterschiedlicher Handelsplätze können leicht abweichen.
Quelle: Xetra-Kurse laut Handelsplatz; Redaktionszusammenstellung
Geschäftsmodell
Was macht Infineon – und woher kommt der Umsatz? Leistungshalbleiter für Auto, Industrie und KI
Infineon ist Europas größter Chiphersteller und Weltmarktführer bei Leistungshalbleitern, die Strom effizient steuern und umwandeln. Die Chips stecken in Elektroautos und Fahrassistenzsystemen, in Windrädern und Solaranlagen, in Industrieantrieben, Rechenzentren und Haushaltsgeräten. Mit rund 47 Prozent (Redaktionsrechnung) stammt der größte Teil des Umsatzes aus dem Automobilgeschäft; das schnellste Wachstum kommt aus dem Bereich Power & Sensor Systems, zu dem die Stromversorgung für KI-Rechenzentren zählt. Seit dem 1. Juli 2026 berichtet Infineon in den Segmenten Automotive, Edge Systems und Power Systems; die folgenden Zahlen nutzen die bisherige Gliederung der Presseinformation.
Zahlen
Wie stark waren die Zahlen? Rekordquartal, aber schwächerer Cashflow
Im Geschäftsjahr 2026 (Oktober 2025 bis September 2026) steigerte Infineon den Umsatz um 12 Prozent auf 16,35 Milliarden Euro. Das Segmentergebnis lag bei 3,22 Milliarden Euro (Marge 19,7 Prozent), der Konzernüberschuss bei 1,51 Milliarden Euro (Ergebnis je Aktie 1,15 Euro, bereinigt 1,73 Euro). Im vierten Quartal erreichte der Umsatz mit 4,71 Milliarden Euro einen Rekord, die Segmentergebnis-Marge stieg auf 23,8 Prozent. Der freie Cashflow betrug im Gesamtjahr 993 Millionen Euro (bereinigt 1,93 Milliarden Euro). Die Nettoverschuldung lag Ende September bei rund 4,7 Milliarden Euro.
|Kennzahl
|Geschäftsjahr 2026
|Ausblick Geschäftsjahr 2027
|Umsatz
|16,35 Mrd. EUR (+12 %)
|ca. 20 Mrd. EUR (über +20 %)
|Segmentergebnis-Marge
|19,7 % (Q4: 23,8 %)
|mittlerer 20-%-Bereich
|Bereinigte Bruttomarge
|43,1 %
|mittlerer bis hoher 40-%-Bereich
|Freier Cashflow
|993 Mio. EUR (bereinigt 1.925 Mio. EUR)
|ca. 1,8 Mrd. EUR (bereinigt ca. 2,2 Mrd. EUR)
|Investitionen
|– (Q4: 931 Mio. EUR)
|3,0–3,5 Mrd. EUR
|Umsatz KI-Stromversorgung
|nicht gesondert ausgewiesen
|annähernd 4 Mrd. EUR
Ausblick bei einem Wechselkurs von 1,15 US-Dollar je Euro. Zahlen des Geschäftsjahres 2026 vorläufig und ungeprüft.
Quelle: Infineon Technologies AG, Presseinformation vom 10.11.2026
Für das erste Quartal 2027 stellt Infineon einen Umsatz von rund 4,6 Milliarden Euro und eine Marge von etwa 23 Prozent in Aussicht. Der vorgeschlagene Dividendenbetrag steigt auf 0,38 Euro je Aktie (Vorjahr 0,35 Euro), das entspricht bei einem Kurs von rund 43,8 Euro einer Rendite von etwa 0,9 Prozent. Der Haken: Die Prognose für den freien Cashflow lag laut Marktberichten unter den Erwartungen, weil Infineon massiv in Kapazität investiert.
Ein gesondert ausgewiesener KI-Umsatz für 2026 fehlt in der Unternehmensmitteilung; das für 2027 genannte Ziel von annähernd 4 Milliarden Euro ist eine Unternehmensprognose und keine Garantie.
Bewertung
Wie teuer ist die Infineon Aktie? KGV im Vergleich mit Peers
Auf Basis des Konsenses für 2027 liegt das KGV bei etwa 17 (Bandbreite je nach Datenanbieter 15 bis 21), für 2028 bei rund 11 bis 13. Auf Basis des Gewinns 2026 ist die Aktie mit einem KGV von deutlich über 40 hoch bewertet. Im Peer-Vergleich liegt Infineon über STMicroelectronics und onsemi, aber unter dem Wert von Texas Instruments.
|Unternehmen
|Kurs / Stand
|KGV 2027 erwartet
|EV/EBITDA 2027 erwartet
|Infineon
|ca. 43,8 EUR (27.11., 13:00 Uhr)
|ca. 17
|–
|STMicroelectronics
|36,88 EUR (27.11., 13:19 Uhr)
|14,8
|6,2
|onsemi
|60,24 EUR (Datum unklar)
|13,6
|–
|Texas Instruments
|263,75 USD (20.11.)
|ca. 23
|–
Stichtage und Datenquellen unterscheiden sich (siehe Spalte Kurs/Stand); die Werte sind nur grob vergleichbar. Texas-Instruments-Wert in US-Dollar.
Quelle: Konsensdaten verschiedener Anbieter, Stand 20.–27.11.2026
Vergleichbar sind die Multiplikatoren wegen unterschiedlicher Geschäftsjahre und Stichtage nur eingeschränkt.
Analysten
Was sagen Analysten zur Infineon Aktie? Die Infineon Aktienprognose des Marktes
Der Analystenkreis bleibt klar positiv gestimmt. Nach Zählung verschiedener Datenanbieter (Stand 20. bis 26. November 2026) stufen rund 22 bis 23 von 25 erfassten Analysten die Aktie mit „Kaufen“ ein, zwei mit „Halten“, „Verkaufen“-Urteile sind nicht verzeichnet. Das durchschnittliche Kursziel liegt bei rund 80 Euro, die Spanne reicht je nach Datenbasis von etwa 50 bis 124 Euro. Nach den Zahlen vom 10. November senkten mehrere Häuser ihre Ziele, meist bei unveränderter Einstufung; zuletzt bestätigten weitere Häuser ihr positives Votum. Rechnerisch liegt das Konsensziel damit fast 90 Prozent über dem Kurs von 42,35 Euro (Redaktionsrechnung).
|Merkmal
|Wert
|Einstufungen (Kaufen / Halten / Verkaufen)
|23 / 2 / 0 (25 Analysten)
|Durchschnittliches Kursziel
|ca. 80 EUR
|Spanne der Kursziele
|ca. 50–124 EUR (je nach Datenbasis)
|Abstand Konsensziel zum Xetra-Schluss 26.11. (42,35 EUR)
|rund +89 % (Redaktionsrechnung)
Wiedergabe von Konsensdaten, keine Empfehlung von aktiencheck.de. Anzahl der Analysten und Spanne unterscheiden sich je nach Datenanbieter.
Quelle: Analysten-Konsens verschiedener Datenanbieter, Stand 20.–26.11.2026
Wichtig: Analystenziele sind Einschätzungen Dritter und keine Garantie; nach starken Kursverlusten werden sie häufig erst mit Verzögerung nach unten angepasst.
Chart
Wie sieht die Infineon Aktie charttechnisch aus? Unter allen wichtigen Durchschnittslinien
Das Chartbild bleibt angeschlagen. Der Kurs liegt unter der 20-Tage-Linie (etwa 51 Euro), der 50-Tage-Linie (rund 54 bis 55 Euro) und der 200-Tage-Linie (rund 57 Euro); diese Werte stammen von Ende November und dürften inzwischen leicht gesunken sein. Als Widerstand gilt zunächst der Bereich um 44,7 bis 45 Euro, dort lag das gebrochene November-Tief. Als Unterstützung beschreiben Chartanalysten das Tief vom 25. November bei etwa 41 bis 41,7 Euro, darunter das März-Tief bei rund 35,8 Euro und das 52-Wochen-Tief bei etwa 34,7 Euro. Das 52-Wochen-Hoch lag Anfang Juni bei knapp 88 Euro. Nach einem Minus von rund 14 Prozent in einer Woche ist die Aktie beschreibend überverkauft gewesen; einen belastbaren RSI-Wert gibt es dafür nicht.
Chartmarken beschreiben nur das bisherige Kursverhalten und sind keine Prognose.
Ausblick
Was beobachten Anleger bei der Infineon Aktie jetzt? Termine und Treiber
7. Dezember 2026: Automotive-Update des Unternehmens laut Terminankündigung.
Anfang Februar 2027: Zahlen zum ersten Quartal des Geschäftsjahres 2027 (Termin je nach Quelle 2. oder 3. Februar).
Februar 2027: Hauptversammlung mit Beschluss über die Dividende von 0,38 Euro.
Sektorstimmung: Entwicklung der Nasdaq und der Nvidia-Aktie als Taktgeber für KI-Chiptitel.
Die Termine sollten vor der Veröffentlichung im Finanzkalender von Infineon bestätigt werden.
FAQ
Häufige Fragen zur Infineon Aktie
Warum steigt die Infineon Aktie heute? Eine Unternehmensnachricht gibt es nicht; die Aktie profitiert von der Erholung der KI- und Chipwerte nach dem Ausverkauf der Vortage.
Wie ist die Infineon Aktie bewertet? Auf Basis des Konsenses für 2027 liegt das KGV bei etwa 17, im Vergleich zu STMicroelectronics (14,8) etwas höher.
Wie lautet die Infineon Aktienprognose der Analysten? Der Konsens liegt bei rund 80 Euro Kursziel, mehr als 90 Prozent der Analysten stufen die Aktie mit „Kaufen“ ein. Es handelt sich um Einschätzungen Dritter; aktiencheck.de gibt kein eigenes Kursziel ab.
Zahlt Infineon eine Dividende? Vorgeschlagen sind 0,38 Euro je Aktie für das Geschäftsjahr 2026; darüber entscheidet die Hauptversammlung im Februar 2027.
Wie weit liegt die Infineon Aktie unter dem Hoch? Das 52-Wochen-Hoch lag bei knapp 88 Euro; der aktuelle Kurs von rund 43,8 Euro entspricht etwa der Hälfte.
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