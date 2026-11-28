Die Infineon Aktie gehörte am Freitag zu den Gewinnern im DAX. Getragen von der weltweiten Erholung der KI- und Halbleiterwerte und von Signalen aus China stieg sie zeitweise um 4,7 Prozent. Bis zum Handelsschluss schmolz das Plus allerdings auf 2,68 Prozent bei 43,49 Euro. Auf Wochensicht bleibt ein Minus von rund vier Prozent.
Infineon Aktie: Zeitweise 4,7 Prozent im Plus – trägt die KI-Erholung den Chipkonzern aus dem Tief?
Chipwerte erholen sich, Signale aus China stützen. Doch das Plus schmilzt bis zum Abend, und die Woche endet im Minus. Die Infineon Aktie zwischen KI-Strom-Fantasie und Konjunktursorgen.
Infineon Technologies AG · ISIN: DE0006231004 · WKN: 623100 · Handelssymbol: IFX · US-Handelssymbol: IFNNY
Der Freitag
Rückenwind von der Chipbranche
Die Erholung der Halbleiterwerte weltweit trug die Infineon Aktie am Freitag. Zusätzlich stützten Signale aus China, einem der wichtigsten Absatzmärkte des Konzerns. Mittags lag das Plus bei 4,7 Prozent, bis zum Abend gab die Aktie einen Teil der Gewinne wieder ab. Die Wochenbilanz bleibt mit rund vier Prozent Minus negativ – ein Zeichen, wie nervös der Markt bei Chipwerten bleibt.
Infineon verbindet zwei Welten: das schwache Autogeschäft und den boomenden Strombedarf der KI-Rechenzentren. Für die Infineon Aktie entscheidet, welche Seite 2027 stärker wiegt.
Die Perspektive
KI-Strom als Wachstumsmotor
Im vierten Geschäftsquartal 2026 steigerte Infineon den Umsatz auf 4,71 Milliarden Euro, das Segmentergebnis wuchs um 56 Prozent. Der Umsatz mit KI-Rechenzentren hat sich 2026 verdoppelt. Für das Geschäftsjahr 2027 erwartet Infineon rund 20 Milliarden Euro Umsatz, davon soll die Stromversorgung für Rechenzentren nahezu vier Milliarden Euro beitragen. Vorgeschlagen ist eine Dividende von 38 Cent je Aktie.
Häufige Fragen zur Infineon Aktie
Wie schloss die Infineon Aktie am Freitag?
Bei 43,49 Euro, ein Plus von 2,68 Prozent.
Welchen Umsatz erwartet Infineon für 2027?
Rund 20 Milliarden Euro.
Welche Rolle spielen KI-Rechenzentren?
Die Stromversorgung für Rechenzentren soll 2027 nahezu vier Milliarden Euro zum Umsatz beitragen.
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