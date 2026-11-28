Wie schloss die Infineon Aktie am Freitag?

Bei 43,49 Euro, ein Plus von 2,68 Prozent.

Welchen Umsatz erwartet Infineon für 2027?

Rund 20 Milliarden Euro.

Welche Rolle spielen KI-Rechenzentren?

Die Stromversorgung für Rechenzentren soll 2027 nahezu vier Milliarden Euro zum Umsatz beitragen.