Zwei Schritte zurück, einer nach vorn: Die Infineon Aktie verliert in der Handelswoche bis zum 27. November 4,29 Prozent und schließt bei 43,49 Euro (Xetra, comdirect). Deutschlands größter Chipkonzern ist damit drittgrößter TecDAX Verlierer der Woche, obwohl der DAX im selben Zeitraum 2,6 Prozent gewann.
Infineon Aktie: TecDAX Verlierer der Woche – 4,3 Prozent Minus, die Erholung kommt für die Wochenbilanz zu spät
Die Infineon Aktie verliert in dieser Woche 4,29 Prozent auf 43,49 Euro und ist drittgrößter TecDAX Verlierer der Woche. Der Chip-Ausverkauf zur Wochenmitte wog schwerer als die Gegenbewegung am Donnerstag und Freitag.
Warum ist die Infineon Aktie TecDAX Verlierer der Woche?
Die Woche hatte für Chipwerte drei Phasen. Am Montag stiegen sie, weil Jensen Huang an die Spitze von Nvidia zurückkehrte. Am Dienstag und Mittwoch folgte ein scharfer Ausverkauf, der US-Technologieindex Nasdaq 100 lag zwischenzeitlich 5 Prozent im Minus. Am Donnerstag und Freitag setzte die Erholung ein.
Für Infineon ging die Rechnung nicht auf. Am Freitag gewann die Aktie zwar 2,68 Prozent bei einem hohen Xetra-Umsatz von 167,62 Millionen Euro. Die Verluste der Wochenmitte waren aber größer als die Gewinne am Anfang und am Ende der Woche.
Ein Monat zum Vergessen
Der Wochenverlust reiht sich in einen schwachen November ein. Auf Monatssicht hat die Aktie 17,30 Prozent verloren. Der Auslöser waren wachsende Zweifel am Tempo der KI-Investitionen, die den gesamten Sektor erfassten. Infineon verdient sein Geld vor allem mit Leistungshalbleitern für Autos, Industrieanlagen und zunehmend KI-Rechenzentren.
Auf Jahressicht steht weiterhin ein Plus von knapp 22 Prozent. Analyst Samuel Will von der Landesbank Helaba meint, die Rückkehr von Huang habe den Abverkauf an den Märkten gestoppt, die Kurse blieben aber anfällig für negative Nachrichten aus dem Technologiesektor.
Was in der neuen Woche für die Infineon Aktie zählt
Die Marke von 45 Euro
Darüber wäre der Wochenverlust ausgeglichen.
Der Wochenauftakt an der Wall Street
Nach dem verkürzten Handel am Freitag kehren die US-Anleger am Montag zurück.
Nachrichten aus dem KI-Sektor
Sie geben weiter den Takt für alle Chipwerte vor.
Stammdaten
Infineon Technologies AG: ISIN DE0006231004, WKN 623100, Handelssymbol IFX, US-Handelssymbol IFNNY (OTC)
NVIDIA Corporation: ISIN US67066G1040, WKN 918422, Handelssymbol NVD, US-Handelssymbol NVDA (Nasdaq)
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