Die Woche hatte für Chipwerte drei Phasen. Am Montag stiegen sie, weil Jensen Huang an die Spitze von Nvidia zurückkehrte. Am Dienstag und Mittwoch folgte ein scharfer Ausverkauf, der US-Technologieindex Nasdaq 100 lag zwischenzeitlich 5 Prozent im Minus. Am Donnerstag und Freitag setzte die Erholung ein.

Für Infineon ging die Rechnung nicht auf. Am Freitag gewann die Aktie zwar 2,68 Prozent bei einem hohen Xetra-Umsatz von 167,62 Millionen Euro. Die Verluste der Wochenmitte waren aber größer als die Gewinne am Anfang und am Ende der Woche.