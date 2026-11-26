Infineon war am Dienstag und Mittwoch jeweils der größte Verlierer im DAX. Entsprechend deutlich fiel die Reaktion aus, als die Stimmung drehte. An der Wall Street hatte der Nasdaq 100 am Mittwoch kurz vor seinem Tief seit April Schnäppchenkäufer angezogen und ein Minus von knapp 5 Prozent auf 0,64 Prozent eingegrenzt.

Der DAX schloss am Donnerstag 2,08 Prozent höher bei 25.215,52 Punkten. Infineon zählte den ganzen Tag zu den stärksten Werten im Leitindex. Im TecDAX reichte es zum Schluss für Platz acht, weil kleinere Chipwerte wie Elmos und PVA TePla ihre Gewinne im Verlauf stärker ausbauten.