Die Gegenbewegung hat gehalten, wenn auch nicht in voller Höhe: Die Infineon Aktie gewinnt am Donnerstag 3,57 Prozent auf 42,355 Euro (Xetra-Schluss, 17:35 Uhr, comdirect) und zählt zu den TecDAX Gewinnern. Am Morgen hatte das Plus bei 4,38 Prozent gelegen, vorbörslich zeitweise bei bis zu 8 Prozent.
Infineon Aktie: TecDAX Gewinner – 178 Millionen Euro Umsatz und ein Plus, das zum Schluss etwas schmilzt
Die Infineon Aktie schließt am Donnerstag 3,57 Prozent höher bei 42,36 Euro und zählt zu den TecDAX Gewinnern. Vom Morgenplus von 4,4 Prozent geht ein Teil verloren. Nach 16 Prozent Minus in zwei Tagen bleibt es eine erste Gegenbewegung.
Warum steigt die Infineon Aktie heute?
Infineon war am Dienstag und Mittwoch jeweils der größte Verlierer im DAX. Entsprechend deutlich fiel die Reaktion aus, als die Stimmung drehte. An der Wall Street hatte der Nasdaq 100 am Mittwoch kurz vor seinem Tief seit April Schnäppchenkäufer angezogen und ein Minus von knapp 5 Prozent auf 0,64 Prozent eingegrenzt.
Der DAX schloss am Donnerstag 2,08 Prozent höher bei 25.215,52 Punkten. Infineon zählte den ganzen Tag zu den stärksten Werten im Leitindex. Im TecDAX reichte es zum Schluss für Platz acht, weil kleinere Chipwerte wie Elmos und PVA TePla ihre Gewinne im Verlauf stärker ausbauten.
Ein Teil des Morgenplus geht verloren
Der Tagesverlauf mahnt zur Nüchternheit. Vorbörslich bis zu 8 Prozent, am Morgen 4,4 Prozent, zum Schluss 3,6 Prozent: Je länger der Tag dauerte, desto kleiner wurde der Aufschlag. Dahinter stehen Anleger, die die Erholung zum Verkauf nutzten.
Die Ausgangslage bleibt angespannt. Am Montagabend stand die Infineon Aktie nach der Rückkehr von Jensen Huang an die Nvidia-Spitze bei 48,42 Euro, am Mittwochabend bei 40,90 Euro. Die runde Marke von 40 Euro hielt. Operativ meldete der Konzern für das Geschäftsjahr 2026 rund 16,35 Milliarden Euro Umsatz und stellte für 2027 ein Wachstum von mehr als 20 Prozent in Aussicht.
Was jetzt für die Infineon Aktie zählt
Die Zone um 40 Euro
Sie hat am Mittwoch gehalten und bleibt die wichtigste Unterstützung.
Der Montagsschluss
Bis 48,42 Euro fehlen gut 14 Prozent. Erst dort wäre der Absturz der Woche ausgeglichen.
Der Handel in den USA
Die nächste verlässliche Richtungsanzeige kommt, wenn die US-Börsen wieder voll geöffnet sind.
Stammdaten
Infineon Technologies AG: ISIN DE0006231004, WKN 623100, Handelssymbol IFX, US-Handelssymbol IFNNY (OTC)
Nvidia Corp.: ISIN US67066G1040, WKN 918422, Handelssymbol NVD, US-Handelssymbol NVDA
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