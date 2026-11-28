Von 89,55 Euro im Juni auf gut 43 Euro Ende November: Kaum ein DAX-Wert hat in so kurzer Zeit so viel Wert verloren wie Infineon. Am Freitag gehörte der Chiphersteller trotzdem zu den Gewinnern. Die Infineon Aktie schloss am 27. November 2026 auf Xetra bei 43,49 Euro, ein Plus von 2,68 Prozent. Ausgerechnet an diesem Tag lief Berichten zufolge das Aktienrückkaufprogramm aus.
Infineon Aktie: Seit Juni halbiert, jetzt endet der Rückkauf – trägt die Erholung auch ohne Stütze?
Die Infineon Aktie springt an die DAX-Spitze, notiert aber rund 50 Prozent unter ihrem Hoch. Am Freitag lief das Rückkaufprogramm aus. Was die Erholung trägt und was ihr fehlt.
Infineon Technologies AG · ISIN: DE0006231004 · WKN: 623100 · Handelssymbol: IFX · US-Handelssymbol: IFNNY
Die Lage
Eine Woche wie eine Achterbahn
Die jüngsten Tage zeigen, wie nervös der Sektor ist. Am 20. November verlor die Aktie im globalen Chip-Ausverkauf 7,9 Prozent. Am 26. November markierte sie mit 42,56 Euro ein Sechsmonatstief. Am Freitag folgte die Gegenbewegung, zeitweise über 44 Euro, getragen von festen asiatischen Chipwerten und einer freundlichen Wall Street. Seit den Rekordzahlen vom 10. November fehlen dennoch gut zehn Prozent.
Fundamental steht Infineon solider da, als der Kurs vermuten lässt. Der Konzern hat für das abgelaufene Geschäftsjahr Rekordwerte gemeldet und schlägt eine Dividende von 0,38 Euro je Aktie vor. Der Markt handelt jedoch nicht die Vergangenheit, sondern die Sorge, dass die Investitionswelle in KI-Rechenzentren abflacht – und mit ihr die Nachfrage nach Leistungshalbleitern für deren Stromversorgung.
Infineon wird derzeit wie ein KI-Wert verkauft und wie ein Autozulieferer bewertet. Solange unklar ist, welches Etikett stimmt, bleibt die Aktie ein Spielball der Stimmung.
Der Test
Der Rückkauf ist vorbei, jetzt zählt der Markt
Das Rückkaufprogramm über bis zu sieben Millionen Aktien oder 450 Millionen Euro lief nach Berichten bis zum 27. November. Solche Programme stützen einen Kurs nicht entscheidend, sorgen aber für einen verlässlichen Käufer an schwachen Tagen. Dieser Käufer fehlt ab Montag.
Auffällig ist der Abstand zwischen Kurs und Analystenmeinung. Der Konsens der Kursziele lag nach einer Auswertung von Ende November bei rund 80 Euro, fast doppelt so hoch wie der aktuelle Kurs. Entweder irren die Analysten und müssen ihre Ziele senken, oder der Markt übertreibt. Die Erfahrung zeigt: Meist bewegen sich beide Seiten aufeinander zu. Das sind Einschätzungen der Häuser, keine Prognose der Redaktion.
Häufige Fragen zur Infineon Aktie
Wo steht die Infineon Aktie?
Am 27. November 2026 schloss sie auf Xetra bei 43,49 Euro (plus 2,68 Prozent).
Wie weit ist die Aktie vom Hoch entfernt?
Rund 50 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch von 89,55 Euro vom 3. Juni 2026.
Zahlt Infineon eine Dividende?
Vorgeschlagen sind 0,38 Euro je Aktie für das abgelaufene Geschäftsjahr.
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