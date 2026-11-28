Auffällig ist der Abstand zwischen Kurs und Analystenmeinung. Der Konsens der Kursziele lag nach einer Auswertung von Ende November bei rund 80 Euro, fast doppelt so hoch wie der aktuelle Kurs. Entweder irren die Analysten und müssen ihre Ziele senken, oder der Markt übertreibt. Die Erfahrung zeigt: Meist bewegen sich beide Seiten aufeinander zu. Das sind Einschätzungen der Häuser, keine Prognose der Redaktion.