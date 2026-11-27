Wer die Infineon-Aktie (Handelssymbol IFX, ISIN DE0006231004) in diesem November beobachtet hat, kennt beides: das Auf und das Ab. Binnen Tagen ging es auf das tiefste Niveau seit sechs Monaten, dann kamen Rückkauf, Kaufvotum und eine breite Erholung der Halbleiterwerte. Am Freitagmorgen legte die Infineon-Aktie im Gefolge von Asiens Chipwerten erneut zu. Die Frage, die Anleger umtreibt: Ist das schon die Wende oder nur eine Atempause im größeren Abwärtstrend?
Infineon-Aktie: Rückkauf, Redburn-Votum, Chip-Rebound – Wendepunkt oder Atempause?
Die Infineon-Aktie erholt sich vom Sechsmonatstief: Redburn nennt 65 Euro, das Rückkaufprogramm ist durch, Chipwerte ziehen an. Reicht das für eine Wende?
Steckbrief
- Unternehmen
- Infineon Technologies AG
- Handelssymbol
- IFX (Xetra)
- ISIN
- DE0006231004
- Schlusskurs
- 43,00 €
- Konsens-Kursziel (Börse Express, 19.11.)
- 80 €
Stand: 25.11.2026, Kurs: Schluss Xetra 25.11. laut Börse Express
Der Absturz
Warum war die Infineon-Aktie auf ein Sechsmonatstief gefallen?
Am Freitag, dem 20. November, verlor die Infineon-Aktie nach Berichten von BörsenNEWS und wallstreet-online rund 8,5 Prozent und sank auf 44,02 Euro, den tiefsten Stand seit sechs Monaten. Eine einzelne, belegte Ursache nennen die Quellen nicht. Sie verweisen allgemein auf Sorgen im Chipsektor, Fragen zum China-Geschäft von Nvidia, Zweifel am Ausbau von Rechenzentren in den USA und das Zinsniveau. Der Schlusskurs am 25. November lag laut Börse Express bei 43,00 Euro. Über 180 Tage steht ein Minus von 47,4 Prozent zu Buche, über ein Jahr dagegen ein Plus von 27,1 Prozent.
Die Erholung
Was hat die Infineon-Aktie zuletzt gestützt, und was nicht?
Am Montag, dem 23. November, stieg die Infineon-Aktie nach BörsenNEWS zeitweise um mehr als sechs Prozent auf rund 47 Euro. Zwei Treiber stehen im Vordergrund. Erstens nahm Redburn, die Researchsparte von Rothschild & Co, die Bewertung wieder auf, stufte auf „Kaufen“ und nannte ein Kursziel von 65 Euro. Zweitens lief ein Aktienrückkaufprogramm aus: Laut wallstreet-online wurden vom 11. bis 23. November insgesamt 7 Millionen eigene Aktien für rund 346 Millionen Euro gekauft, im Schnitt zu 49,43 Euro je Aktie. Das Programm dient laut BörsenNEWS der Bedienung von Mitarbeiterbeteiligungen und ist kein klassischer Einzug zur Verringerung der Aktienzahl.
Die Erholung verlief nicht geradlinig. Am Donnerstag lag die Aktie nach Börse-Express-Angaben um die Mittagszeit bei rund 42,72 Euro, ein Minus von 1,4 Prozent zum Vortag. Am Freitag half dann die Gegenbewegung in Asien und bei europäischen Halbleiterwerten: Reuters meldete zur Eröffnung Kursgewinne von bis zu 4,2 Prozent bei Infineon, Aixtron und Süss Microtec und zitierte einen Marktbeobachter mit dem Hinweis auf eine breite Gegenbewegung bei Halbleitern.
Die Analysten
Wie bewerten Analysten die Infineon-Aktie im Moment?
Das Bild der Analysten bleibt überwiegend positiv. Nach Börse Express (Stand 19. November) kommen sieben Analysehäuser auf sechs Kaufen- und ein Halten-Votum, bei keinem Verkaufen. Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel liegt bei 80 Euro, die Spanne reicht von 55 bis 100 Euro. Jefferies senkte laut Börse Express am 11. November sein Kursziel, behielt aber die Kaufempfehlung bei und hält den Unternehmensausblick für möglicherweise konservativ. Bernstein blieb am 17. November positiv und verwies auf Robotik-Chancen auf lange Sicht, sieht aber im kommenden Geschäftsjahr keine zusätzlichen Wachstumsimpulse. Redburn nennt 65 Euro. Es handelt sich um Einschätzungen Dritter; aktiencheck.de gibt keine Kursziele oder Empfehlungen ab.
|Haus
|Urteil
|Kursziel
|Redburn (Rothschild & Co)
|Kaufen
|65 €
|Jefferies
|Kaufen (Kursziel gesenkt)
|Betrag nicht genannt
|Bernstein
|positiv
|nicht genannt
|Konsens (7 Häuser)
|6 Kaufen, 1 Halten
|80 € (Spanne 55–100 €)
Einschätzungen Dritter, keine Empfehlung von aktiencheck.de.
Quelle: Börse Express (19.11.2026), BörsenNEWS (23.11.2026)
Das große Bild
Was bedeutet der Chip-Rebound für die Infineon-Aktie im KI-Zeitalter?
Infineon liefert keine KI-Beschleuniger, sondern Leistungshalbleiter und Mikrocontroller. Aus der KI-Welle zieht der Konzern seine Chancen aus der Stromversorgung von Rechenzentren und aus Anwendungen im Auto. Deshalb schwankt die Infineon-Aktie mit der Stimmung im gesamten Chipsektor, auch wenn das Geschäft nicht direkt an einzelnen KI-Namen hängt. Der Börse Express erwartet für das neue Geschäftsjahr deutlich mehr Umsatz, nennt aber keine Zahl; Details zu Umsatz, Segmentergebnis und Ausblick hat Infineon in den Unterlagen veröffentlicht, die hier nicht ausgewertet wurden.
Die Bewertung bleibt Streitpunkt. Börse Express nennt ein Konsens-Forward-KGV von 20,7 für das kommende Geschäftsjahr, die Peer-Tabelle derselben Seite für 2026e dagegen 41,9. Geschäftsjahr und Wert passen nicht zusammen. Die Zahlen sollte man deshalb nur als Orientierung lesen.
Häufige Fragen zur Infineon-Aktie
Warum ist die Infineon-Aktie zuletzt so stark gefallen? Am 20. November verlor sie rund 8,5 Prozent auf 44,02 Euro. Die Quellen nennen Sorgen im Chipsektor, eine einzelne belegte Ursache gibt es nicht.
Welches Kursziel nennt Redburn für Infineon? 65 Euro bei der Einstufung „Kaufen“.
Wie viele eigene Aktien hat Infineon zurückgekauft? Laut wallstreet-online 7 Millionen Aktien für rund 346 Millionen Euro, im Zeitraum vom 11. bis 23. November.
Wie lautet das Konsens-Kursziel? Nach Börse Express (19. November) 80 Euro, bei einer Spanne von 55 bis 100 Euro.
Zahlt Infineon eine Dividende? Laut Börse Express wurde zuletzt eine Dividende gezahlt; Betrag und Termin sind in den gelesenen Quellen nicht genannt.
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