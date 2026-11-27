Warum ist die Infineon-Aktie zuletzt so stark gefallen? Am 20. November verlor sie rund 8,5 Prozent auf 44,02 Euro. Die Quellen nennen Sorgen im Chipsektor, eine einzelne belegte Ursache gibt es nicht.

Welches Kursziel nennt Redburn für Infineon? 65 Euro bei der Einstufung „Kaufen“.

Wie viele eigene Aktien hat Infineon zurückgekauft? Laut wallstreet-online 7 Millionen Aktien für rund 346 Millionen Euro, im Zeitraum vom 11. bis 23. November.

Wie lautet das Konsens-Kursziel? Nach Börse Express (19. November) 80 Euro, bei einer Spanne von 55 bis 100 Euro.

Zahlt Infineon eine Dividende? Laut Börse Express wurde zuletzt eine Dividende gezahlt; Betrag und Termin sind in den gelesenen Quellen nicht genannt.