Die Aktie verlor in rund fünf Monaten etwa die Hälfte ihres Werts. Am 20. November fiel sie um rund 8,5 Prozent auf etwa 44 Euro, ein Sechsmonatstief. Auf Monatssicht steht laut Börsenportal ein Minus von rund 17 Prozent, auf Jahressicht aber noch ein Plus von rund 22 Prozent. Technisch drückt ein sogenanntes Death Cross von Ende Oktober: Die 50-Tage-Linie fiel unter die 200-Tage-Linie. Widerstände liegen laut Charttechnikern bei 50 bis 51 Euro, 54,5 bis 55 Euro und 57 bis 57,7 Euro; als Unterstützung gelten 44,4 bis 44,7 Euro.

Hinzu kommt: Infineon hängt stärker am KI- und Chipsentiment als an eigenen Nachrichten. Berichte über Nachfragen zum China-Geschäft von Nvidia und die Unsicherheit um den KI-Ausbau haben den gesamten Sektor belastet.