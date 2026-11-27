Die Infineon-Aktie (IFX, ISIN DE0006231004) ist das Gesicht des Chip-Katers: Von rund 89 Euro im Juni ging es auf gut 43 Euro hinunter, ein Minus von etwa 50 Prozent. Jetzt melden sich die Kaufhäuser zurück, der Rückkauf ist abgeschlossen – und der Münchner Konzern verspricht für 2027 den Sprung auf rund 20 Milliarden Euro Umsatz.
Infineon-Aktie: Rückkauf beendet, Redburn sieht 65 Euro – ist der Boden erreicht?
Die Infineon-Aktie hat sich seit dem Juni-Hoch halbiert. Nun ist der Rückkauf beendet, Redburn empfiehlt den Kauf mit 65 Euro Kursziel – was steckt hinter dem KI-Versprechen?
Steckbrief
- Unternehmen
- Infineon Technologies AG
- ISIN
- DE0006231004
- Handelssymbol
- IFX (Xetra)
- Kurs
- rund 43,5 EUR
- Marktkapitalisierung
- rund 60 Mrd. EUR
- Dividendenvorschlag
- 0,38 EUR je Aktie (Vorjahr 0,35 EUR)
Stand: 27.11.2026, Kurs: Xetra/Lang & Schwarz, Freitag 27.11.2026, nachmittags
Dabei war das letzte Quartal alles andere als schwach. Der Kurs leidet unter etwas anderem: Zinssorgen, Zweifeln am Ausbau amerikanischer Rechenzentren und der allgemeinen Chip-Nervosität rund um Nvidia. Am Black Friday zeigt sich Infineon bei rund 43,5 Euro stabil; die Tagesspanne reichte laut Börsenseiten von 42,98 bis 44,82 Euro.
Der Absturz
Warum ist die Infineon Aktie so stark gefallen?
Die Aktie verlor in rund fünf Monaten etwa die Hälfte ihres Werts. Am 20. November fiel sie um rund 8,5 Prozent auf etwa 44 Euro, ein Sechsmonatstief. Auf Monatssicht steht laut Börsenportal ein Minus von rund 17 Prozent, auf Jahressicht aber noch ein Plus von rund 22 Prozent. Technisch drückt ein sogenanntes Death Cross von Ende Oktober: Die 50-Tage-Linie fiel unter die 200-Tage-Linie. Widerstände liegen laut Charttechnikern bei 50 bis 51 Euro, 54,5 bis 55 Euro und 57 bis 57,7 Euro; als Unterstützung gelten 44,4 bis 44,7 Euro.
Hinzu kommt: Infineon hängt stärker am KI- und Chipsentiment als an eigenen Nachrichten. Berichte über Nachfragen zum China-Geschäft von Nvidia und die Unsicherheit um den KI-Ausbau haben den gesamten Sektor belastet.
Wie stark waren die Infineon-Zahlen zuletzt?
Im Geschäftsjahr 2026 (bis 30. September) steigerte Infineon den Umsatz nach Unternehmensangaben auf 16,353 Milliarden Euro. Das Segmentergebnis betrug 3,22 Milliarden Euro, die Marge 19,7 Prozent; der Nettogewinn stieg um 49 Prozent auf 1,512 Milliarden Euro. Im vierten Quartal lag der Umsatz bei 4,706 Milliarden Euro (+19 Prozent), das Segmentergebnis bei 1,119 Milliarden Euro (Marge 23,8 Prozent). Nettogewinn und freier Cashflow blieben laut Berichten unter den Erwartungen.
Die Stromversorgung für KI-Rechenzentren brachte im Geschäftsjahr rund 1,7 Milliarden Euro Umsatz, etwa doppelt so viel wie zuvor. Für 2027 stellt Infineon knapp 4 Milliarden Euro in Aussicht.
Infineon: KI-Rechenzentren-Umsatz soll sich mehr als verdoppeln
Mrd. Euro
- Ausblick des Managements
Quelle: Infineon-Angaben laut Investing.com/Börsenberichten; aktiencheck.de-Recherche 24.11.2026
Daten als Tabelle
|Geschäftsjahr
|Umsatz Strom für KI-Rechenzentren
|GJ 2026
|1,7
|GJ 2027
|ca. 4
Was bedeutet das Aus des Aktienrückkaufs für die Infineon Aktie?
Infineon hat sein Programm 2026/03 zwischen dem 11. und 23. November abgeschlossen: 7,0 Millionen Aktien wurden für rund 346 Millionen Euro gekauft, im Schnitt zu 49,43 Euro. Wichtig: Das Programm diente ausschließlich Mitarbeiterbeteiligungen und war keine Kapitalrückführung an Aktionäre. Ein neues Rückkaufziel ist damit nicht verbunden. Der tägliche Käufer am Markt fällt weg, was Analysten als Risiko für die Kursstabilität nennen.
Wie sehen Analysten die Infineon-Aktie und das Kursziel?
Am 23. November nahm Rothschild & Co Redburn die Bewertung mit Kaufen und einem Kursziel von 65 Euro wieder auf. Andere Häuser blieben bei ihren Kaufvoten, senkten aber nach den Zahlen ihre Ziele. Alle Angaben sind Einschätzungen Dritter und keine Empfehlung von aktiencheck.de.
|Haus
|Urteil
|Kursziel
|Berenberg
|Buy
|100 €
|Bernstein
|Outperform
|82 €
|Redburn
|Buy
|65 €
|JPMorgan
|Overweight
|80 € (zuvor 96 €)
|Bank of America
|Buy
|80 € (zuvor 88 €)
|Deutsche Bank
|Buy
|75 € (zuvor 85 €)
|Jefferies
|Buy
|74 € (zuvor 96 €)
Einschätzungen der genannten Häuser; keine Kursziele oder Empfehlungen von aktiencheck.de. UBS-Angaben in den Quellen widersprüchlich und deshalb nicht aufgeführt.
Quelle: aktiencheck.de-Recherche vom 24.11.2026 mit Verweis auf dpa-AFX, finanzen.net, InvestingPro
Das durchschnittliche Kursziel liegt je nach Erhebung bei rund 78 bis 81 Euro. Die Aufstellungen zur Zahl der beteiligten Analysten widersprechen sich allerdings (7 gegenüber 24 Häusern).
Gegenargumente
Welche Risiken hat die Infineon-Aktie?
Welche Termine stehen für die Infineon-Aktie an?
FAQ zur Infineon-Aktie
Warum ist die Infineon-Aktie gefallen? Seit dem Juni-Hoch bei rund 89 Euro verlor sie etwa die Hälfte, getrieben von Zinssorgen, Zweifeln am KI-Ausbau und Sektordruck.
Was ist das Kursziel der Analysten für Infineon? Laut Drittquellen reichen die Ziele von 65 Euro (Redburn) bis 100 Euro (Berenberg), der Durchschnitt liegt bei rund 78 bis 81 Euro. aktiencheck.de nennt kein eigenes Kursziel.
Zahlt Infineon eine Dividende? Vorgeschlagen sind 0,38 Euro je Aktie nach 0,35 Euro im Vorjahr; die Hauptversammlung ist am 25. Februar 2027.
Wann kommen die nächsten Infineon-Quartalszahlen? Am 3. Februar 2027 laut Unternehmenskalender.
Warum wurde der Aktienrückkauf beendet? Das Programm diente Mitarbeiterbeteiligungen und wurde mit 7 Millionen Aktien für rund 346 Millionen Euro am 23. November abgeschlossen.
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