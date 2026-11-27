Die Infineon Aktie (Ticker IFX, ISIN DE0006231004) ist am Freitag mit einem Plus von rund 4,7 Prozent auf 44,33 Euro der stärkste DAX-Wert (Xetra, 12:02 Uhr MEZ) – nach einem Absturz, der den Kurs zeitweise auf ein Sechsmonatstief gedrückt hatte. Die Infineon Aktienprognose der Analysten bleibt dennoch deutlich höher: Im Schnitt liegt das Kursziel bei rund 80 Euro, 23 von 25 Analysten raten zum Kaufen. Der Konzern selbst prognostiziert für das Geschäftsjahr 2027 einen Umsatz von rund 20 Milliarden Euro.
Infineon Aktie Prognose: Konsens-Kursziel bei 80 Euro, Kurs bei 44 – wie viel Erholung ist nach dem 50-Prozent-Absturz drin?
Die Infineon Aktie springt am Freitag um rund 5 Prozent auf etwa 44 Euro – DAX-Spitze. Die Infineon Aktienprognose der Analysten: durchschnittlich 80 Euro Kursziel, 23 von 25 Häusern empfehlen Kaufen. Was Infineon selbst für 2027 prognostiziert und worüber Analysten streiten.
Zwischen Aktienkurs und Analystenzielen klafft damit eine Lücke von rund 80 Prozent – ungewöhnlich für einen DAX-Konzern. Dieser Artikel ordnet die Infineon Aktienprognose ein: Was sagt die Unternehmensprognose, welche Kursziele haben Analysten nach den Quartalszahlen zuletzt genannt, wie ist die Infineon Aktie im Branchenvergleich bewertet und welche Szenarien diskutiert der Markt für die Infineon Aktie 2026/2027? Aktiencheck.de gibt keine eigene Kursprognose und kein eigenes Kursziel ab; „Prognose" bezieht sich ausschließlich auf Unternehmensangaben, Konsensschätzungen und Kursziele Dritter.
Warum steigt die Infineon Aktie heute?
Einen unternehmensspezifischen Auslöser gibt es am Freitag nicht. Getrieben wird die Bewegung von einer breiten Erholung bei KI- und Chipwerten nach dem Ausverkauf der vergangenen Tage: Am Dienstag war die Infineon Aktie um rund 9,7 Prozent auf 43,74 Euro eingebrochen, in der Woche davor hatte sie knapp 15 Prozent verloren. Am Freitag stützen steigende Nasdaq-Futures und eine Erholung in Asien. Der Kurs liegt weiter unter allen wichtigen Durchschnittslinien. Das 52-Wochen-Tief liegt bei 34,74 Euro, das Hoch bei 87,79 Euro (2. Juni 2026). Die Marktkapitalisierung beträgt nach eigener Rechnung bei rund 1,31 Milliarden Aktien etwa 57 Milliarden Euro. Ein von Infineon aufgelegtes Aktienrückkaufprogramm (bis zu 7 Millionen Aktien beziehungsweise 450 Millionen Euro) lief nach Berichten bis zum 27. November.
Das Geschäftsmodell: Wovon lebt Infineon?
Infineon ist Europas größter Halbleiterhersteller und Weltmarktführer bei Leistungshalbleitern, Mikrocontrollern für Autos und Sicherheitschips. Die Chips steuern Strom in Elektroautos, Windkraftanlagen, Industrieantrieben und zunehmend in KI-Rechenzentren, wo Infineon Komponenten für die Stromversorgung der Beschleuniger liefert. Genau dieses Geschäft soll im Geschäftsjahr 2027 auf annähernd 4 Milliarden Euro Umsatz wachsen. Zu den Wettbewerbern zählen STMicroelectronics, NXP, onsemi und Texas Instruments.
Wie sehen die Zahlen und die Prognose von Infineon aus?
Im Geschäftsjahr 2026 (bis September) erzielte Infineon nach den Quartalszahlen vom November einen Umsatz von 16,353 Milliarden Euro, ein Plus von 12 Prozent. Das Segmentergebnis betrug 3,223 Milliarden Euro, die Marge 19,7 Prozent, der bereinigte Gewinn je Aktie 1,73 Euro. Der Free Cashflow lag bei 993 Millionen Euro, bereinigt bei 1,925 Milliarden Euro. Im vierten Quartal markierte der Konzern mit 4,706 Milliarden Euro Umsatz einen Rekord bei einer Segmentergebnis-Marge von 23,8 Prozent. Die Dividende soll auf 0,38 Euro (Vorjahr 0,35 Euro) steigen; darüber entscheidet die Hauptversammlung im Februar 2027.
Die Unternehmensprognose für das Geschäftsjahr 2027 ist ambitioniert: Umsatz von rund 20 Milliarden Euro (etwa plus 22 Prozent), eine Segmentergebnis-Marge im mittleren Zwanziger-Prozentbereich, eine bereinigte Bruttomarge im mittleren bis hohen Vierziger-Bereich, Investitionen von 3,0 bis 3,5 Milliarden Euro und ein Free Cashflow von rund 1,8 Milliarden Euro (bereinigt rund 2,2 Milliarden Euro) bei einem unterstellten Wechselkurs von 1,15 Dollar je Euro. Für das erste Quartal (Oktober bis Dezember 2026) stellt Infineon rund 4,6 Milliarden Euro Umsatz und eine Marge von etwa 23 Prozent in Aussicht. Die 20 Milliarden Euro sind damit ein Jahresziel für 2027, kein langfristiges Wunschbild.
|Kennzahl
|Geschäftsjahr 2026 (Ist)
|Geschäftsjahr 2027
|Geschäftsjahr 2028
|Umsatz
|16,35 Mrd. EUR
|Prognose ca. 20 Mrd. EUR; Konsens 19,8–20,1 Mrd. EUR
|Konsens ca. 23,6 Mrd. EUR
|Segmentergebnis-Marge
|19,7 %
|Prognose: mittlere 20er-Prozent
|–
|Bereinigtes EPS
|1,73 EUR
|Konsens 2,41–2,85 EUR
|–
|KGV (eigene Rechnung)
|ca. 25,6
|ca. 15,6–18,4
|–
|Dividende je Aktie
|0,35 EUR
|Vorschlag 0,38 EUR
|–
Eigene Berechnung des KGV auf Basis des Xetra-Kurses von 44,33 EUR (27.11.2026, 12:02 Uhr). Konsenswerte Stand 25.11.2026. Schätzungen sind keine Garantie.
Quelle: Unternehmensangaben zum Geschäftsjahr 2026; Analystenschätzungen (Konsens)
Wie lautet die Infineon Aktienprognose der Analysten?
Nach dem Stand vom 25. November 2026 decken 25 Häuser die Infineon Aktie ab: 23 empfehlen „Kaufen", 2 „Halten", keines „Verkaufen". Das durchschnittliche Kursziel liegt bei rund 80 Euro, die Spanne reicht von 50 bis 124 Euro. Vor den Zahlen lag der Durchschnitt noch bei etwa 86 Euro (Spanne 64 bis 102 Euro) – die Analysten haben ihre Ziele also gesenkt, die Kaufempfehlungen aber überwiegend beibehalten. Rechnerisch liegt das Durchschnittsziel rund 80 Prozent über dem Kurs von 44,33 Euro; das ist eine Rechengröße aus Zielen Dritter, keine Prognose von aktiencheck.de.
|Haus (Analyst)
|Rating
|Kursziel
|Datum
|Änderung
|Bernstein (David Dai)
|Outperform
|82 EUR
|11./12.11.2026
|zuvor 102 EUR
|JPMorgan
|Overweight
|80 EUR
|11./12.11.2026
|zuvor 96 EUR
|Bank of America
|Buy
|80 EUR
|11./12.11.2026
|zuvor 88 EUR
|Deutsche Bank
|Buy
|75 EUR
|11./12.11.2026
|zuvor 85 EUR
|Jefferies (Janardan Menon)
|Buy
|74 EUR
|12.–24.11.2026
|zuvor 96 EUR
|UBS
|Neutral
|55 EUR
|11./12.11.2026
|zuvor 64 EUR
|MWB Research
|Buy (zuvor Hold)
|63 EUR
|11./12.11.2026
|zuvor 60 EUR
|DZ Bank
|Kaufen
|77 EUR (fairer Wert)
|27.11.2026
|bestätigt
Kursziele sind Einschätzungen Dritter und keine Garantie. Datum: Berichte nach den Quartalszahlen vom 10.11.2026; Jefferies-Datum in Berichten widersprüchlich (12.11. bzw. 24.11.2026).
Quelle: Veröffentlichungen der genannten Analystenhäuser
Auffällig: Selbst das niedrigste Ziel der Tabelle (UBS, 55 Euro) liegt rund ein Viertel über dem Kurs. Die Debatte dreht sich weniger um das Ob als um das Wann: Wie schnell sich der Kurs den Zielen nähert, hängt am Sentiment gegenüber KI-Investitionen.
Ist die Infineon Aktie im Branchenvergleich günstig bewertet?
Mit einem erwarteten KGV von rund 16 bis 18 auf das Geschäftsjahr 2027 liegt die Infineon Aktie leicht über STMicroelectronics (KGV 2027 etwa 14,8, EV/EBITDA 2027 etwa 6,2) und onsemi (KGV 2027 etwa 13,6, Datum der Angabe unklar), aber unter Texas Instruments (KGV 2027 rund 23). Einen Aufschlag gegenüber den europäischen Wettbewerbern begründen Beobachter mit dem schneller wachsenden KI-Geschäft. KUV und EV/EBITDA für Infineon konnten wir nicht verlässlich belegen. Wichtig: KGV-Vergleiche in einem zyklischen Sektor hängen stark davon ab, ob die Gewinnschätzungen für 2027 halten.
Was sagt die Charttechnik zur Infineon Aktie?
Der Kurs liegt unter der 20-Tage-Linie (rund 48,3 Euro), der 50-Tage-Linie (rund 53,1 Euro) und der 200-Tage-Linie (rund 57,7 Euro; Werte je nach Datenanbieter leicht abweichend). Als Widerstand nennen Beobachter den Bereich um 44,7 bis 45 Euro. Unterstützungen werden bei 41 bis 41,7 Euro (Tief vom 25. November), 35,8 Euro (März-Tief) und 34,7 Euro (52-Wochen-Tief) gesehen. Einen belegten RSI-Wert haben wir nicht. Diese Beschreibung ist keine Handlungsaufforderung.
Bull-Case, Base-Case, Bear-Case: Wie bewertet der Markt die Infineon Aktie 2027?
|Szenario
|Argumentation laut Dritten
|Kursziel-Beispiele Dritter
|Bull
|Rekordquartal, KI-Strom auf rund 4 Mrd. EUR Umsatz, Lieferverträge von mehr als 10 Mrd. EUR, Erholung im Autogeschäft
|Bernstein 82 EUR; DZ Bank 77 EUR; Konsens ca. 80 EUR
|Base
|Umsatz wie prognostiziert bei rund 20 Mrd. EUR, Bewertung normalisiert sich schrittweise
|Deutsche Bank 75 EUR; Jefferies 74 EUR
|Bear
|Free-Cashflow-Ausblick (1,8 Mrd. EUR) unter Erwartungen, Abhängigkeit vom KI-Sentiment und Ausbautempo der US-Rechenzentren
|UBS 55 EUR (Neutral)
Zusammenfassung öffentlich diskutierter Argumente Dritter; kein Kursziel und keine Prognose von aktiencheck.de.
Quelle: Unternehmensangaben; Analystenhäuser; Medienberichte 11.–27.11.2026
Was müssen Anleger bei der Infineon Aktie jetzt beobachten?
Am 7. Dezember 2026 steht laut Berichten ein Automotive-Update an. Die Hauptversammlung mit der Entscheidung über die Dividende von 0,38 Euro findet im Februar 2027 statt, ein genauer Termin ist uns nicht belegt; auch den Termin der Zahlen zum ersten Quartal konnten wir nicht bestätigen. Bis dahin dürften die Stimmung im KI-Sektor, Preisdaten bei Leistungshalbleitern und Aussagen großer Rechenzentrumsbetreiber zu ihren Investitionen den Kurs bestimmen.
FAQ: Häufige Fragen zur Infineon Aktienprognose
Wie lautet die Infineon Aktienprognose der Analysten? Im Konsens von 25 Häusern liegt das durchschnittliche Kursziel für die Infineon Aktie bei rund 80 Euro, die Spanne reicht von 50 bis 124 Euro; 23 Analysten empfehlen „Kaufen".
Welche Prognose gibt Infineon selbst für 2027? Der Konzern erwartet für das Geschäftsjahr 2027 einen Umsatz von rund 20 Milliarden Euro und eine Segmentergebnis-Marge im mittleren Zwanziger-Prozentbereich.
Welches Kursziel hat Bernstein für die Infineon Aktie? Bernstein (David Dai) senkte das Ziel nach den Zahlen von 102 auf 82 Euro und bleibt bei „Outperform"; UBS sieht die Aktie bei „Neutral" mit 55 Euro.
Wann zahlt Infineon die Dividende? Der Vorschlag lautet 0,38 Euro je Aktie; die Entscheidung trifft die Hauptversammlung im Februar 2027.
Ist die Infineon Aktie 2026/2027 ein Kauf? Diese Frage beantwortet aktiencheck.de nicht. Wir geben keine Kauf- oder Verkaufsempfehlung und kein eigenes Kursziel ab.
Hinweis zur Weitergabe: Die genannten Ratings und Kursziele stammen von den genannten Analystenhäusern und sind Einschätzungen Dritter, die aktiencheck.de unverändert weitergibt. Offenlegungen und mögliche Interessenkonflikte der Quellen: DZ Bank, UBS, Bernstein, Deutsche Bank, J.P. Morgan. Verantwortlich für die Weitergabe: Stefan Lindam, Vorstand der aktiencheck.de AG. Der Artikel wurde KI-unterstützt erstellt.
War dieser Artikel hilfreich?
Anlageempfehlung Dritter: Pflichtangaben
- Empfehlung
Infineon Technologies AG (IFX.DE): Für diesen Beitrag ist noch kein Urteil hinterlegt..
- Quelle
- Empfehlung von DZ Bank, Bernstein, JPMorgan, Bank of America, Deutsche Bank, Jefferies, UBS, MWB Research (siehe Tabelle) vom 27.11.2026, 09:00 MEZ. Der Beitrag gibt sie zusammengefasst wieder; aktiencheck.de hat sie nicht selbst erstellt. Offenlegungen der Quelle
- Weitergegeben von
- Stefan Lindam, Vorstand der aktiencheck.de AG, aktiencheck.de AG
KI-unterstützt erstellt, redaktionell geprüft und verantwortet von Stefan Lindam.
- Veröffentlicht
- Noch nicht veröffentlicht
- Interessenkonflikte
Für diese Empfehlung sind zu diesem Stand keine konkreten Interessenkonflikte hinterlegt.
- Risiken
- Kursziele können verfehlt werden; Verluste bis zum Totalverlust sind möglich.
Quelle der Empfehlung: DZ Bank, Bernstein, JPMorgan, Bank of America, Deutsche Bank, Jefferies, UBS, MWB Research (siehe Tabelle).
Bitte beachten Sie auch die Informationen zur Offenlegung von Interessen und Interessenkonflikten gemäß der Verordnung (EU) Nr. 596/2014 und der Delegierten Verordnung (EU) 2016/958 unter folgendem Link.
Diese Anlageempfehlung berücksichtigt nicht Ihre persönlichen Anlageziele und finanziellen Verhältnisse und ersetzt keine individuelle Anlageberatung. Wertpapiere können an Wert verlieren, bis hin zum Totalverlust.