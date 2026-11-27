Im Geschäftsjahr 2026 (bis September) erzielte Infineon nach den Quartalszahlen vom November einen Umsatz von 16,353 Milliarden Euro, ein Plus von 12 Prozent. Das Segmentergebnis betrug 3,223 Milliarden Euro, die Marge 19,7 Prozent, der bereinigte Gewinn je Aktie 1,73 Euro. Der Free Cashflow lag bei 993 Millionen Euro, bereinigt bei 1,925 Milliarden Euro. Im vierten Quartal markierte der Konzern mit 4,706 Milliarden Euro Umsatz einen Rekord bei einer Segmentergebnis-Marge von 23,8 Prozent. Die Dividende soll auf 0,38 Euro (Vorjahr 0,35 Euro) steigen; darüber entscheidet die Hauptversammlung im Februar 2027.

Die Unternehmensprognose für das Geschäftsjahr 2027 ist ambitioniert: Umsatz von rund 20 Milliarden Euro (etwa plus 22 Prozent), eine Segmentergebnis-Marge im mittleren Zwanziger-Prozentbereich, eine bereinigte Bruttomarge im mittleren bis hohen Vierziger-Bereich, Investitionen von 3,0 bis 3,5 Milliarden Euro und ein Free Cashflow von rund 1,8 Milliarden Euro (bereinigt rund 2,2 Milliarden Euro) bei einem unterstellten Wechselkurs von 1,15 Dollar je Euro. Für das erste Quartal (Oktober bis Dezember 2026) stellt Infineon rund 4,6 Milliarden Euro Umsatz und eine Marge von etwa 23 Prozent in Aussicht. Die 20 Milliarden Euro sind damit ein Jahresziel für 2027, kein langfristiges Wunschbild.