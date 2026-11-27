Wie lautet die Infineon Aktienprognose der Analysten? Nach Investing.com (25.11.2026) empfehlen 23 von 25 Analysten die Infineon Aktie zum Kaufen, 2 zum Halten, keiner zum Verkaufen. Das sind Einschätzungen Dritter.

Welches Kursziel hat die Infineon Aktie? Das durchschnittliche Kursziel liegt bei 80,16 Euro, die Spanne reicht von 50 bis 124 Euro. Die Infineon Aktie notierte am 27.11.2026 um 08:19 Uhr bei 43,90 Euro.

Wie lautet die Infineon Aktie Prognose des Unternehmens? Infineon erwartet für das Geschäftsjahr 2027 einen Umsatz von rund 20 Milliarden Euro und eine Segmentergebnis-Marge in den mittleren 20er Prozent.

Warum ist die Infineon Aktie 2026 so stark gefallen? Auslöser des jüngsten Absturzes war nach Marktberichten ein breiter Ausverkauf bei KI-Aktien am 24. und 25.11.2026, nicht neue Unternehmenszahlen.

Wann zahlt Infineon die nächste Dividende? Vorgeschlagen sind 0,38 Euro je Aktie. Die Hauptversammlung am 25.02.2027 entscheidet.