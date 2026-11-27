Die Infineon Aktie (ISIN: DE0006231004, Ticker: IFX) erholt sich am Freitagmorgen von einem der härtesten Ausverkäufe des Jahres: Bei Lang & Schwarz notiert sie um 08:19 Uhr mit 43,90 Euro rund 3,7 Prozent über dem Xetra-Schluss vom Donnerstag. Die Infineon Aktie Prognose der Analysten liegt weit darüber: Im Schnitt trauen 25 Häuser der Infineon Aktie ein Kursziel von 80,16 Euro zu, 23 raten laut Investing.com zum Kaufen, kein einziges zum Verkaufen. Das Unternehmen selbst stellt für das Geschäftsjahr 2027 einen Umsatz von rund 20 Milliarden Euro in Aussicht.
Infineon Aktie Prognose: Analysten sehen im Schnitt 80 Euro Kursziel – warum steht die Aktie trotzdem unter 45 Euro?
Die Infineon Aktie Prognose der Analysten: 23 von 25 Häusern sagen Kaufen, das Durchschnitts-Kursziel liegt laut Investing.com bei 80,16 Euro. Dazu die Unternehmensprognose von 20 Milliarden Euro Umsatz, Kursziele im Überblick und die Marken im Chart.
Steckbrief
- Unternehmen
- Infineon Technologies AG
- ISIN / Ticker
- DE0006231004 / IFX
- Index
- DAX
- Konsens (25 Analysten)
- 23 Kaufen, 2 Halten, 0 Verkaufen
- Dividende (Vorschlag)
- 0,38 EUR je Aktie, Hauptversammlung 25.02.2027
- Nächster Termin
- 07.12.2026: Update zum Automotive-Geschäft
Stand: 27.11.2026, Kurs: Lang & Schwarz, 08:19 Uhr; Xetra-Schluss 26.11.2026 laut ad-hoc-news.de
Was ist passiert?
Warum ist die Infineon Aktie so stark gefallen?
Ohne eine einzige Unternehmensmeldung hat die Infineon Aktie in zwei Handelstagen rund 16 Prozent verloren. Auslöser war ein breiter Ausverkauf bei KI-nahen Werten.
Am Dienstag, dem 24.11.2026, schloss die Infineon Aktie bei Xetra mit 43,735 Euro und damit 9,68 Prozent im Minus, als größter Verlierer im DAX. Am Mittwoch ging es weiter bergab, zeitweise in Richtung 41 Euro, den tiefsten Stand seit April. Marktbeobachter verweisen auf Zweifel an der Rentabilität der KI-Investitionen und an deren Schuldenfinanzierung, auf Nvidia-Schwäche, zweistellige Verluste bei SK Hynix und neue Zollpläne der US-Regierung. Am Donnerstag, dem 26.11.2026, schloss die Infineon Aktie bei 42,35 Euro, heute früh folgt die Gegenbewegung, getragen von der Erholung der Fernost-Börsen und der Technologiewerte in Europa.
Bemerkenswert: Die Zahlen vom 10.11.2026 waren stark. Der Kursverfall hat mit dem operativen Geschäft nichts zu tun, sondern mit der Stimmung im KI-Sektor. Genau diese Lücke zwischen Fundamentaldaten und Kurs bestimmt die Debatte um die Infineon Aktienprognose.
Das Geschäftsmodell
Wofür steht die Infineon Aktie?
Infineon ist Europas größter Halbleiterhersteller und liefert Leistungshalbleiter, Mikrocontroller und Sensoren. Wichtigste Märkte sind die Autoindustrie, die Industrieelektronik und zunehmend die Stromversorgung von KI-Rechenzentren. Nach Unternehmensangaben soll allein das Geschäft mit der Stromversorgung von Rechenzentren im Geschäftsjahr 2027 fast 4 Milliarden Euro Umsatz erreichen. Genau dieses Segment macht aus der Infineon Aktie einen indirekten KI-Wert, und genau deshalb reißt sie bei KI-Zweifeln so deutlich nach unten.
Zahlen und Unternehmensprognose
Wie lautet die Prognose des Unternehmens selbst?
Infineon hat am 10.11.2026 das Geschäftsjahr 2026 (Ende September) abgeschlossen. Der Umsatz stieg um 12 Prozent auf 16,353 Milliarden Euro, das Segmentergebnis um 26 Prozent auf 3,223 Milliarden Euro, die Segmentergebnis-Marge auf 19,7 Prozent. Im vierten Quartal legte der Umsatz um 19 Prozent auf 4,706 Milliarden Euro zu, das Segmentergebnis um 56 Prozent auf 1,119 Milliarden Euro, die Marge auf 23,8 Prozent. Das bereinigte Ergebnis je Aktie betrug im Quartal 0,60 Euro nach 0,34 Euro im Vorjahr. Der Free Cashflow drehte auf 993 Millionen Euro, nach minus 1,051 Milliarden Euro im Vorjahr. Die Nettoverschuldung lag bei 4,713 Milliarden Euro.
|Kennzahl
|GJ 2025
|GJ 2026
|GJ 2027 (Prognose Infineon)
|Umsatz
|14.662 Mio. EUR
|16.353 Mio. EUR
|ca. 20 Mrd. EUR (über +20 %)
|Segmentergebnis-Marge
|17,5 %
|19,7 %
|mittlere 20er Prozent
|Bereinigtes Ergebnis je Aktie
|1,39 EUR
|1,73 EUR
|–
|Bereinigter Free Cashflow
|1.803 Mio. EUR
|1.925 Mio. EUR
|ca. 2,2 Mrd. EUR
|Investitionen
|–
|–
|3,0 bis 3,5 Mrd. EUR
Geschäftsjahr bis 30. September. Ein Konsens für Umsatz und Ergebnis je Aktie 2027/2028 konnte nicht belegt werden; für das erste Quartal 2027 nennt Investing.com einen Konsens von 0,60 EUR je Aktie.
Quelle: Infineon-Pressemitteilung vom 10.11.2026; Investing.com
Für das Geschäftsjahr 2027 erwartet Infineon bei einem Euro-Dollar-Kurs von 1,15 einen Umsatz von rund 20 Milliarden Euro, eine bereinigte Bruttomarge in den mittleren bis hohen 40er Prozent und eine Segmentergebnis-Marge in den mittleren 20er Prozent. Für das erste Quartal peilt das Unternehmen etwa 4,6 Milliarden Euro Umsatz und eine Marge von rund 23 Prozent an. Als Dividende schlägt der Vorstand 0,38 Euro je Aktie vor, nach 0,35 Euro im Vorjahr; die Hauptversammlung findet am 25.02.2027 statt.
Analysten
Wie lautet die Infineon Aktienprognose der Analysten?
Der Konsens ist ungewöhnlich einseitig. Nach Investing.com (Stand 25.11.2026) und MarketScreener bewerten 25 Analysten die Infineon Aktie, davon 23 mit Kaufen und 2 mit Halten. Das durchschnittliche Kursziel liegt bei 80,16 Euro, das höchste bei 124 Euro, das niedrigste bei 50 Euro. Gemessen am Kurs von 43,90 Euro entspricht das einem rechnerischen Abstand von rund 83 Prozent. Das sind Einschätzungen Dritter, keine Kursziele von aktiencheck.de.
Kursziele im Überblick
Welches Kursziel trauen Analysten der Infineon Aktie zu?
Seit den Zahlen haben mehrere Häuser ihre Ziele angepasst, teils nach unten, aber alle liegen deutlich über dem aktuellen Kurs.
Die Tabelle zeigt die zuletzt bekannten Urteile namentlich genannter Häuser.
|Haus
|Rating
|Kursziel
|Datum
|Quelle
|Deutsche Bank
|Kaufen
|75 EUR (zuvor 85 EUR)
|12.11.2026
|Investing.com
|JPMorgan
|Kaufen
|80 EUR (zuvor 96 EUR)
|11.11.2026
|Investing.com
|Jefferies
|Buy
|74 EUR
|25.11.2026 (bestätigt)
|ad-hoc-news.de
|Berenberg
|–
|100 EUR
|20.11.2026
|aktiencheck.de
|UBS
|Neutral
|64 EUR
|20.11.2026
|aktiencheck.de
|DZ Bank
|Kaufen
|77 EUR (fairer Wert)
|26.11.2026
|boerse.de
|Bernstein
|Outperform
|82 EUR
|26.11.2026
|boerse.de
Alle Angaben sind Einschätzungen Dritter. DZ Bank nennt einen fairen Wert, kein Kursziel im engeren Sinn.
Quelle: Investing.com (25.11.2026), aktiencheck.de (20.11.2026), ad-hoc-news.de (25.11.2026), boerse.de (26.11.2026)
Auffällig ist die Richtung der jüngsten Änderungen: Deutsche Bank und JPMorgan haben ihre Ziele im November gesenkt, Jefferies bestätigte seines nach dem Ausverkauf am 25.11.2026. Selbst das vorsichtigste Haus in der Tabelle, UBS mit Neutral, sieht 64 Euro.
Charttechnik
Wo steht die Infineon Aktie im Chart?
Charttechnisch ist das Bild angeschlagen. Laut boerse.de liegt die Infineon Aktie unter allen gleitenden Durchschnitten: Die 20-Tage-Linie verläuft bei 48,86 Euro, die 200-Tage-Linie bei 57,71 Euro. Das Jahreshoch vom Juni 2026 liegt bei knapp 88 Euro. Als Unterstützung gilt die runde Marke von 40 Euro; ein Bruch könnte nach Einschätzung von Marktbeobachtern weitere Verkäufe auslösen. Nach oben markiert die 20-Tage-Linie den ersten Widerstand. Der Kurs notiert seit Jahresbeginn nach Quellenlage rund 12 bis 15 Prozent im Plus.
Bewertung
Ist die Infineon Aktie nach dem Absturz günstig?
Die Bewertung hängt vom Blickwinkel ab. Auf Basis der letzten zwölf Monate ist die Infineon Aktie mit einem KGV von rund 38 (Investing.com) anspruchsvoll bewertet. Auf Basis der erwarteten Gewinne wird sie deutlich günstiger gerechnet: Stockanalysis.com wies am 06.11.2026 bei einem Kurs von 45,76 Euro ein erwartetes KGV von 17,25 aus. Bei einer Marktkapitalisierung von rund 57 Milliarden Euro und dem angekündigten Umsatz von 20 Milliarden Euro ergibt sich rechnerisch ein Kurs-Umsatz-Verhältnis von rund 2,9. Belastbare aktuelle Vergleichszahlen zu Wettbewerbern wie STMicroelectronics, NXP oder onsemi liegen der Redaktion nicht vor.
Szenarien
Infineon Aktienprognose: Bull, Base und Bear laut Analysten
Wie weit die Meinungen auseinanderliegen, zeigt die Spanne der Kursziele. Die folgende Tabelle ordnet sie als Szenarien, wie sie sich aus den Einschätzungen Dritter ergeben. Eigene Kursziele oder Prognosen von aktiencheck.de sind das nicht.
|Szenario
|Kursziel laut Dritten
|Begründung der Analysten
|Bull-Case
|100 bis 124 EUR
|Berenberg 100 EUR, höchstes Ziel im Konsens 124 EUR: KI-Strom und Automotive-Erholung tragen das Wachstum
|Base-Case
|rund 80 EUR
|Durchschnitts-Kursziel von 25 Analysten (80,16 EUR)
|Bear-Case
|50 bis 64 EUR
|niedrigstes Ziel im Konsens 50 EUR, UBS Neutral 64 EUR: KI-Skepsis und Zyklik belasten die Bewertung
Zuordnung der Szenarien durch die Redaktion anhand veröffentlichter Kursziele; keine Prognose von aktiencheck.de.
Quelle: Investing.com, MarketScreener, aktiencheck.de (Stand 20.–26.11.2026)
Termine
Was Anleger bei der Infineon Aktie jetzt beobachten
07.12.2026: Update zum Automotive-Geschäft von Infineon.
25.02.2027: Hauptversammlung mit Beschluss über die Dividende von 0,38 Euro.
Anfang Februar 2027: Zahlen zum ersten Quartal des Geschäftsjahres 2027, Termin nicht bestätigt.
Laufend: Stimmung im KI-Sektor, Nvidia-Kurs und US-Zollpläne.
FAQ
Häufige Fragen zur Infineon Aktie
Wie lautet die Infineon Aktienprognose der Analysten? Nach Investing.com (25.11.2026) empfehlen 23 von 25 Analysten die Infineon Aktie zum Kaufen, 2 zum Halten, keiner zum Verkaufen. Das sind Einschätzungen Dritter.
Welches Kursziel hat die Infineon Aktie? Das durchschnittliche Kursziel liegt bei 80,16 Euro, die Spanne reicht von 50 bis 124 Euro. Die Infineon Aktie notierte am 27.11.2026 um 08:19 Uhr bei 43,90 Euro.
Wie lautet die Infineon Aktie Prognose des Unternehmens? Infineon erwartet für das Geschäftsjahr 2027 einen Umsatz von rund 20 Milliarden Euro und eine Segmentergebnis-Marge in den mittleren 20er Prozent.
Warum ist die Infineon Aktie 2026 so stark gefallen? Auslöser des jüngsten Absturzes war nach Marktberichten ein breiter Ausverkauf bei KI-Aktien am 24. und 25.11.2026, nicht neue Unternehmenszahlen.
Wann zahlt Infineon die nächste Dividende? Vorgeschlagen sind 0,38 Euro je Aktie. Die Hauptversammlung am 25.02.2027 entscheidet.
Hinweis zur Weitergabe: Dieser Beitrag gibt Einschätzungen Dritter wieder: Deutsche Bank (Offenlegungen), JPMorgan (Offenlegungen), Jefferies (Offenlegungen), Berenberg (Offenlegungen), UBS (Offenlegungen), DZ Bank (Offenlegungen) und Bernstein (Offenlegungen). Die Weitergabe verantwortet Stefan Lindam, Vorstand der aktiencheck.de AG. aktiencheck.de gibt kein eigenes Urteil und kein eigenes Kursziel ab.
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- Empfehlung
Infineon Technologies AG (IFX): Für diesen Beitrag ist noch kein Urteil hinterlegt..
- Quelle
- Empfehlung von Deutsche Bank, JPMorgan, Jefferies, Berenberg, UBS, DZ Bank, Bernstein. Der Beitrag gibt sie zusammengefasst wieder; aktiencheck.de hat sie nicht selbst erstellt. Offenlegungen der Quelle
- Weitergegeben von
- Stefan Lindam, Vorstand der aktiencheck.de AG, aktiencheck.de AG
KI-unterstützt erstellt, redaktionell geprüft und verantwortet von Stefan Lindam.
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- Noch nicht veröffentlicht
- Interessenkonflikte
Für diese Empfehlung sind zu diesem Stand keine konkreten Interessenkonflikte hinterlegt.
- Risiken
- Kursziele können verfehlt werden; Verluste bis zum Totalverlust sind möglich.
Quelle der Empfehlung: Deutsche Bank, JPMorgan, Jefferies, Berenberg, UBS, DZ Bank, Bernstein.
Bitte beachten Sie auch die Informationen zur Offenlegung von Interessen und Interessenkonflikten gemäß der Verordnung (EU) Nr. 596/2014 und der Delegierten Verordnung (EU) 2016/958 unter folgendem Link.
Diese Anlageempfehlung berücksichtigt nicht Ihre persönlichen Anlageziele und finanziellen Verhältnisse und ersetzt keine individuelle Anlageberatung. Wertpapiere können an Wert verlieren, bis hin zum Totalverlust.