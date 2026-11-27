Warum fällt die Infineon Aktie?

Vor allem wegen des Ausverkaufs bei Chipwerten und der Zweifel an der Dauer des KI-Booms.

Was sagt Jefferies?

Jefferies sieht durch den schwachen Euro bis zu 720 Millionen Euro zusätzlichen Umsatz und nennt ein Kursziel von 74 Euro. Das ist eine Einschätzung des Hauses, keine Prognose der Redaktion.

Wann kommen die nächsten Zahlen?

Am 3. Februar 2027.

Welche ISIN und WKN hat die Infineon Aktie?

ISIN DE0006231004, WKN 623100, Handelssymbol IFX, US-Handelssymbol IFNNY.