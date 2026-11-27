Die Infineon Aktie kommt nicht aus dem Sog der Chipwerte heraus. Am Donnerstag schwankte sie zwischen 42,39 und 44,50 Euro und schloss am Nachmittag rund 1 Prozent tiefer bei 42,86 Euro. Binnen einer Woche summiert sich das Minus auf gut 11 Prozent, binnen eines Monats auf fast 18 Prozent. Trotzdem, oder gerade deshalb, gehört der Münchner Halbleiterkonzern zu den meistgesuchten Aktien des Tages.
Infineon Aktie: Minus 18 Prozent im Monat – warum Jefferies jetzt 720 Millionen Euro Rückenwind sieht
Die Infineon Aktie ist dem Ausverkauf der Chipwerte nicht entkommen und notiert nur noch knapp über 42 Euro. Doch ein Faktor wird unterschätzt, meint Jefferies: der schwache Euro. Die große Analyse: was Jefferies und Bank of America erwarten, wie stark das Geschäft wirklich läuft und wo die Aktie jetzt steht.
Die Stammdaten: Die Infineon Aktie trägt die ISIN DE0006231004 und die WKN 623100. In Deutschland lautet das Handelssymbol IFX, in den USA wird ein Hinterlegungsschein außerbörslich unter dem US-Handelssymbol IFNNY gehandelt.
Die Chance
Der schwache Euro als stiller Helfer
Jefferies-Analyst Janardan Menon hält die Ziele von Infineon für zu vorsichtig. Sein Argument: Der schwächere Euro dürfte Umsatz und Gewinn stärker anschieben als erwartet. Menon beziffert den Effekt auf 180 Millionen Euro im ersten Geschäftsquartal und auf 720 Millionen Euro im gesamten Geschäftsjahr 2026/27. Das Ergebnis je Aktie könnte dadurch um mehr als 7 Prozent steigen. Er bestätigt seine Kaufempfehlung mit einem Kursziel von 74 Euro. Das ist eine Einschätzung des Hauses, keine Prognose der Redaktion.
Etwas vorsichtiger zeigt sich die Bank of America. Sie senkt ihre Gewinnschätzungen für die Geschäftsjahre 2027 und 2028 um jeweils rund 1 Prozent und verweist auf höhere Zinskosten sowie Risiken bei der Finanzierung und Genehmigung von Rechenzentren. Beim Umsatz für 2027 liegt die Bank aber leicht über dem Ziel von Infineon von rund 20 Milliarden Euro.
Die Infineon Aktie fällt mit dem Sektor, nicht wegen der eigenen Zahlen. Genau darin liegt die Chance für geduldige Anleger.
Das Geschäft
Solides Wachstum im Schatten der KI-Sorgen
Operativ läuft es bei Infineon ordentlich. Im Quartal bis Ende September stieg der Umsatz um gut 19 Prozent auf 4,71 Milliarden Euro. Zudem hat der Konzern sein Aktienrückkaufprogramm abgeschlossen. Dass die Infineon Aktie trotzdem fällt, liegt an der Stimmung: Anleger zweifeln an der Dauer des KI-Booms und verkaufen Chipwerte quer durch den Sektor. Die nächsten Zahlen folgen am 3. Februar 2027.
Häufige Fragen zur Infineon Aktie
Warum fällt die Infineon Aktie?
Vor allem wegen des Ausverkaufs bei Chipwerten und der Zweifel an der Dauer des KI-Booms.
Was sagt Jefferies?
Jefferies sieht durch den schwachen Euro bis zu 720 Millionen Euro zusätzlichen Umsatz und nennt ein Kursziel von 74 Euro. Das ist eine Einschätzung des Hauses, keine Prognose der Redaktion.
Wann kommen die nächsten Zahlen?
Am 3. Februar 2027.
Welche ISIN und WKN hat die Infineon Aktie?
ISIN DE0006231004, WKN 623100, Handelssymbol IFX, US-Handelssymbol IFNNY.
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