Der DAX schloss am Freitag laut dpa-AFX um 0,90 Prozent höher bei 25.441,24 Punkten und kam damit auf ein Wochenplus von 2,6 Prozent. Getrieben wurde der Tag von einer Erholung bei KI-Werten; ein weiterer Kursrückgang bei Nvidia blieb begrenzt und bremste die Branche nicht. Infineon, Siemens Energy und Hochtief zählten zu den Profiteuren. Marktbeobachter Andreas Lipkow von CMC Markets nannte Technologie- und Autowerte als zentrale Themen für das kommende Börsenjahr.

Hinzu kommt der Umsatz: Mit rund 167,6 Millionen Euro war Infineon nach SAP der zweitstärkste Wert im TecDAX. Das spricht dafür, dass große Anleger ihre Sicht auf den Sektor über den Titel ausdrücken.