Die Infineon-Aktie (ISIN DE0006231004, Handelssymbol IFX) gehört am Freitag zu den Gewinnern der KI-Erholung: Sie legt auf Xetra um 2,68 Prozent auf 43,49 Euro zu. Und doch steht der Münchner Chipkonzern noch weit unter dem Kurs, bei dem er vor drei Wochen Rekordzahlen präsentierte. Es ist die Frage des Tages für Anleger: Wie viel von der Angst um die KI-Euphorie steckt schon im Kurs – und wie viel Wachstum liefert Infineon wirklich?
Infineon-Aktie: KI-Erholung hebt den Kurs auf 43,49 Euro – reichen Rekordzahlen für die Wende nach dem Absturz?
Infineon-Aktie schließt 2,7 % höher bei 43,49 Euro, doch seit den Rekordzahlen vom 10. November fehlen noch gut 10 Prozent. Was Analysten sagen und welche Termine folgen.
Steckbrief
- Unternehmen
- Infineon Technologies AG
- Handelssymbol
- IFX (Xetra)
- ISIN
- DE0006231004
- Nächste Quartalszahlen
- 3. Februar 2027
Stand: 27.11.2026, Kurs 17:39 Uhr, Xetra; offiziellen Schlusskurs vor Freigabe prüfen
Der Aufhänger
Warum steigt die Infineon-Aktie am Freitag?
Der DAX schloss am Freitag laut dpa-AFX um 0,90 Prozent höher bei 25.441,24 Punkten und kam damit auf ein Wochenplus von 2,6 Prozent. Getrieben wurde der Tag von einer Erholung bei KI-Werten; ein weiterer Kursrückgang bei Nvidia blieb begrenzt und bremste die Branche nicht. Infineon, Siemens Energy und Hochtief zählten zu den Profiteuren. Marktbeobachter Andreas Lipkow von CMC Markets nannte Technologie- und Autowerte als zentrale Themen für das kommende Börsenjahr.
Hinzu kommt der Umsatz: Mit rund 167,6 Millionen Euro war Infineon nach SAP der zweitstärkste Wert im TecDAX. Das spricht dafür, dass große Anleger ihre Sicht auf den Sektor über den Titel ausdrücken.
Die Zahlen
Was lieferte Infineon bei den Quartalszahlen?
Am 10. November hatte Infineon ein Rekordquartal gemeldet. Das Segmentergebnis lag laut dpa-AFX bei 1,12 Milliarden Euro und damit rund 40 Prozent über dem Vorjahresquartal; Analysten hatten 1,096 Milliarden erwartet. Die Segmentmarge stieg auf 23,8 Prozent, 4,7 Punkte mehr als im Vorquartal. Für die Aktionäre schlägt das Unternehmen eine Dividende von 0,38 Euro je Aktie vor, drei Cent mehr als im Vorjahr.
Der Ausblick war der eigentliche Hebel: Im neuen Geschäftsjahr soll der Umsatz um mehr als 20 Prozent wachsen, die Segmentmarge soll im mittleren 20-Prozent-Bereich liegen. Rund 4 Milliarden Euro sollen laut Bericht aus Stromversorgung für KI-Rechenzentren kommen. Für das erste Quartal peilt Infineon etwa 4,6 Milliarden Euro Umsatz und rund 23 Prozent Marge an. Die Investitionen sollen 3 bis 3,5 Milliarden Euro erreichen. Der Xetra-Schlusskurs am Tag der Zahlen lag bei 49,05 Euro.
|Kennzahl
|Wert
|Segmentergebnis Q4
|1,12 Mrd. €
|Segmentmarge Q4
|23,8 %
|Dividendenvorschlag
|0,38 €
|Ausblick Umsatzwachstum
|über 20 %
|Ausblick Segmentmarge
|mittlere 20er-Prozent
|Kurs 27.11.
|43,49 €
|Kurs 10.11.
|49,05 €
Zahlen zum vierten Geschäftsquartal 2025/26; Kurs am Freitag 17:39 Uhr.
Quelle: dpa-AFX via finanzen.net (10.11.2026); comdirect (27.11.2026)
Das große Bild
Wieso fiel die Infineon-Aktie trotz starker Zahlen?
Zwischen dem 10. und dem 27. November hat die Infineon-Aktie gut 10 Prozent verloren. Ein Grund ist nicht das Unternehmen selbst, sondern das Umfeld: Die Sorge, dass die Milliardeninvestitionen in KI-Rechenzentren schneller gebremst werden als erwartet, drückte in diesen Wochen auf Chip- und Infrastrukturwerte, am 25. November meldete dpa-AFX einen Ausverkauf. Infineon ist für KI-Kunden ein Zulieferer der Stromversorgung – wächst der Rechenzentrumsbau langsamer, trifft das die Geschichte direkt.
Zugleich ist die Rechnung nicht einseitig. Das Autogeschäft erholt sich nur langsam. Für den Ausblick erwartet Infineon im Automobilbereich ein Wachstum im mittleren Zehner-Prozentbereich. Das macht die Aktie zu einem Zweifronten-Titel: Rechenzentren als Wachstumstreiber, Auto als konjunktureller Anker.
Die Analysten
Wie sehen Analysten die Infineon-Aktie und das Kursziel?
Die Banken sehen mehrheitlich Spielraum, aber mit großer Spanne. Laut finanzen.net setzt Jefferies (25. November) auf Buy mit einem Kursziel von 74 Euro, Bernstein auf Outperform mit 82 Euro, die Deutsche Bank auf Buy mit 75 Euro, JPMorgan auf Overweight mit 80 Euro und Berenberg auf Buy mit 100 Euro. Die UBS führt die Aktie mit Neutral und 55 Euro. Der Durchschnitt über elf Analysen liegt bei rund 81 Euro. Das sind Einschätzungen Dritter, keine Empfehlung und kein Kursziel von aktiencheck.de.
Welche Termine stehen für die Infineon-Aktie an?
3. Februar 2027: Zahlen zum ersten Geschäftsquartal laut finanzen.net.
Dividende: 0,38 Euro je Aktie vorgeschlagen, die Hauptversammlung entscheidet.
Häufige Fragen zur Infineon-Aktie
Wie hat die Infineon-Aktie am 27. November geschlossen?
Auf Xetra legte sie nach comdirect-Daten um 2,68 Prozent auf 43,49 Euro zu.
Welche ISIN hat die Infineon-Aktie?
DE0006231004, Handelssymbol IFX.
Wie hoch ist die Dividende?
Vorgeschlagen sind 0,38 Euro je Aktie, drei Cent mehr als im Vorjahr; die Hauptversammlung muss noch zustimmen.
Wie viel Wachstum erwartet Infineon im neuen Geschäftsjahr?
Mehr als 20 Prozent beim Umsatz bei einer Segmentmarge im mittleren 20-Prozent-Bereich.
Wann legt Infineon die nächsten Zahlen vor?
Am 3. Februar 2027 laut finanzen.net.
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