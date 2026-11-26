Nach zwei Tagen am Ende der Kurstabelle steht Infineon wieder auf der anderen Seite. Die Infineon-Aktie (ISIN: DE0006231004, WKN: 623100, Handelssymbol: IFX, US-Handelssymbol: IFNNY) schließt am Donnerstag 3,57 Prozent höher bei 42,355 Euro und zählt zu den Eurostoxx50 Gewinnern. Am Vormittag hatte das Plus bei 4,25 Prozent gelegen. Die Marke von 40 Euro, die am Mittwoch gehalten hatte, wurde nicht mehr getestet.
Infineon-Aktie Eurostoxx50 Gewinner am Abend: Plus 3,6 Prozent – ein Viertel des Zwei-Tage-Verlusts ist zurück
Die Infineon-Aktie beendet den Donnerstag als Eurostoxx50 Gewinner: Der Chipkonzern schließt 3,57 Prozent höher bei 42,355 Euro. Nach rund 16 Prozent Verlust in zwei Tagen ist das ein erster Schritt. Die Gründe für den Kursgewinn und wie viel bis zum Montagskurs noch fehlt.
Die Gründe für den Kursgewinn
Warum die Infineon-Aktie sich erholt
Der Impuls kam aus New York. Am Mittwoch fiel der Halbleiterindex SOX zeitweise um mehr als 8 Prozent, dann drehte der Markt und holte den größten Teil auf. In Frankfurt gehörten am Donnerstag laut Reuters genau die zuvor angeschlagenen Technologieaktien zu den Favoriten.
Operativ hat sich bei Infineon in dieser Woche nichts geändert. Am Montag sprang die Aktie auf 48,42 Euro, am Dienstag verlor sie 9,7 Prozent, am Mittwoch weitere 6,5 Prozent. Vom Verlust dieser beiden Tage hat sie heute rund ein Viertel zurückgeholt. Experten bezeichneten die Stabilisierung laut Reuters als überwiegend charttechnisch bedingt. Bis zum Montagskurs fehlen noch gut 14 Prozent.
Wende bei US-Chipwerten
Der Halbleiterindex SOX holte am Mittwoch einen Großteil seines Tagesverlusts auf.
Marke verteidigt
Die 40 Euro hielten am Mittwoch und wurden nicht mehr getestet.
Starker Ausblick
Infineon stellt für 2027 mehr als 20 Prozent Umsatzwachstum in Aussicht.
Häufige Fragen zur Infineon-Aktie
Warum ist die Infineon-Aktie heute ein Eurostoxx50 Gewinner?
Chipwerte erholten sich nach der Kehrtwende an der Wall Street. Die Infineon-Aktie hatte zuvor in zwei Tagen rund 16 Prozent verloren.
Wo schloss die Infineon-Aktie am Donnerstag?
Bei 42,355 Euro auf Xetra, ein Plus von 3,57 Prozent.
Wie lauten ISIN und WKN der Infineon-Aktie?
Die ISIN lautet DE0006231004, die WKN 623100.
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