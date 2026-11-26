Warum ist die Infineon-Aktie heute ein Eurostoxx50 Gewinner?

Chipwerte erholten sich nach der Kehrtwende an der Wall Street. Die Infineon-Aktie hatte zuvor in zwei Tagen rund 16 Prozent verloren.

Wo schloss die Infineon-Aktie am Donnerstag?

Bei 42,355 Euro auf Xetra, ein Plus von 3,57 Prozent.

Wie lauten ISIN und WKN der Infineon-Aktie?

Die ISIN lautet DE0006231004, die WKN 623100.