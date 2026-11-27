Infineon Aktie: Euro Stoxx 50 Gewinner - Startet jetzt die Aufholjagd?

aktiencheck.de Redaktion 27.11.2026, 12:14 3 Min.

Die Infineon Aktie springt am Mittag um 4,65% auf 44,325 Euro und gehört zu den stärksten Werten im Euro Stoxx 50. Rückenwind liefern die Erholung der Chipwerte, sinkende US-Renditen und ein ehrgeiziger Ausblick auf rund 20 Mrd. Euro Umsatz. Doch der Münchner Konzern notiert weiter nahe seinem Sechs-Monats-Tief.

Bild: Infineon Technologies AG

Die Infineon Aktie zählt am Freitagmittag zu den großen Gewinnern im Euro Stoxx 50. Mit einem Plus von 4,65% auf 44,325 Euro setzt der Münchner Halbleiterkonzern seine Erholung fort. Schon vorbörslich hatte die Infineon Aktie 2,6% zugelegt, nachdem europäische Chipwerte bereits am Donnerstag kräftig gestiegen waren. Euro Stoxx 50 Gewinner Die Gründe für den Kurssprung Für den Anstieg sorgt vor allem die Stimmung: Nach dem Ausverkauf bei KI- und Halbleiterwerten kehren die Käufer zurück. Infineon profitiert davon gleich doppelt - als Zulieferer für KI-Rechenzentren und als zyklischer Industriewert. 01 Sektorerholung nach dem Chip-Crash Die dpa-AFX führte die Erholung europäischer Halbleiterwerte auf die Trendwende bei US-Technologieaktien und sinkende US-Renditen zurück. Auf Tradegate zeichneten sich schon am Morgen klare Gewinne für Infineon, ASML, STMicro und Siemens Energy ab. 02 Asien liefert Rückenwind Die Börsen in Asien erholten sich deutlich. In China sagte der Staatsrat am Freitag zusätzliche Unterstützung für den Kapitalmarkt zu. Für Infineon, das einen bedeutenden Teil seines Geschäfts in China macht, ist das ein positives Signal. 03 Breiter Markt im Aufwind Der Euro Stoxx 50 hatte bereits am Donnerstag um 2,04% auf 6.014,74 Punkte zugelegt und baute die Gewinne am Freitag aus. Zyklische Werte entwickelten sich dabei besser als defensive. Fundamentaldaten 20 Milliarden Euro als Messlatte Fundamental hat Infineon zuletzt ein ehrgeiziges Ziel gesetzt. Für das Geschäftsjahr 2027 peilt der Konzern einen Umsatz von rund 20 Mrd. Euro an, nach 16,4 Mrd. Euro im abgelaufenen Geschäftsjahr 2026. Im vierten Quartal erzielte Infineon 4,71 Mrd. Euro Umsatz bei einer Segmentergebnis-Marge von 23,8%. Umsatzziel für das Geschäftsjahr 2027 rund 20 Mrd. € Umsatz im Geschäftsjahr 2026 16,4 Mrd. € Segmentergebnis-Marge im vierten Quartal 23,8% Quelle : Infineon, Stand 10.11.2026 Treiber ist zunehmend das Geschäft mit Stromversorgung für KI-Rechenzentren. Am 19. November vereinbarte Infineon mit Megmeet eine Kooperation für 800-Volt-Gleichstromarchitekturen. Megmeet setzt dabei auf Infineons CoolSiC-G2-MOSFETs aus Siliziumkarbid. Je stärker die Leistungsdichte in den Rechenzentren steigt, desto wichtiger werden effiziente Leistungshalbleiter - das Kerngeschäft von Infineon. Kapitalrückfluss Rückkauf abgeschlossen Zusätzlich hat Infineon sein Aktienrückkaufprogramm beendet. Zwischen dem 11. und 23. November erwarb der Konzern rund 7 Mio. eigene Aktien für etwa 346 Mio. Euro, im Schnitt zu 49,43 Euro je Aktie. Der aktuelle Kurs der Infineon Aktie liegt damit gut 10% unter dem durchschnittlichen Rückkaufpreis. Ein laufender Kaufimpuls fällt mit dem Abschluss allerdings weg. Chartbild Stabilisierung am Sechs-Monats-Tief Der heutige Anstieg ist vor allem eine Gegenbewegung. Zum Wochenschluss der Vorwoche war die Infineon Aktie um rund 8,5% auf 44,02 Euro eingebrochen - den tiefsten Stand seit sechs Monaten. Seitdem schwankt der Titel heftig um diese Marke. Für eine nachhaltige Trendwende müsste die Infineon Aktie die Region um 47 bis 49 Euro zurückerobern, in der zuletzt auch die eigenen Rückkäufe stattfanden. Was dagegen spricht Die Erholung ist sektorgetrieben. Unternehmensspezifische Neuigkeiten gab es heute nicht.

Fragen zum China-Geschäft von Nvidia, unsichere Fortschritte beim Ausbau von US-Rechenzentren sowie Zinssorgen belasten die gesamte Branche.

Mit dem abgeschlossenen Rückkauf fehlt ein stabilisierender Käufer im Markt. Fazit Die Infineon Aktie ist Euro Stoxx 50 Gewinner, weil die Angst aus dem Halbleitersektor weicht und Anleger die tiefen Kurse für Käufe nutzen. Mit dem Umsatzziel von rund 20 Mrd. Euro und dem wachsenden Geschäft mit KI-Rechenzentren hat Infineon eine starke Story. Charttechnisch steht die Aktie aber erst am Anfang einer möglichen Bodenbildung.

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