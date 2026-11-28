Die Infineon Aktie (ISIN: DE0006231004, WKN: 623100, Handelssymbol: IFX, US-Handelssymbol: IFNNY) hat eine turbulente Woche hinter sich. Sie verlor 4,29 Prozent und schloss am Freitag bei 43,49 Euro. Damit ist der Münchner Chipkonzern der zweitgrößte DAX Verlierer der Woche. Auf Monatssicht hat die Infineon-Aktie gut 17 Prozent eingebüßt.
Infineon Aktie: DAX Verlierer der Woche – Nvidia-Schock lässt den Chipriesen fast 10 Prozent abstürzen, war das schon der Boden?
Die Infineon Aktie gehört zu den DAX Verlierern der Woche: Minus 4,29 Prozent auf 43,49 Euro. Ein Bericht über einen Nvidia-Lieferstopp nach Südostasien ließ den Münchner Chipkonzern am Dienstag einbrechen, erst zum Wochenschluss kam die Erholung. Unsere Wochenanalyse zeigt die Gründe und die Chancen.
Wochenanalyse
Absturz zur Wochenmitte, Erholung zum Schluss: so lief die Woche der Infineon Aktie
Ein Bericht über Nvidia schickte die Chipwerte auf Talfahrt – erst zum Wochenschluss kehrten die Käufer zurück.
Dienstag – der Absturz. Die Infineon Aktie brach um 9,7 Prozent auf 43,74 Euro ein.
Mittwoch – das Tief. Die Talfahrt ging weiter, die Aktie fiel auf rund 40,90 Euro und damit auf ein Sechsmonatstief.
Donnerstag – erste Erholung. Mit Gewinnen schloss Infineon bei rund 42,35 Euro.
Freitag – die Gegenbewegung. Mit der Erholung der KI-Werte stieg die Aktie am Mittag um 4,7 Prozent und war größter DAX-Gewinner. Zum Schluss blieb ein Plus von 2,68 Prozent.
Die Gründe
Der Nvidia-Lieferstopp: was den Wochenverlierer belastete
Auslöser war ein Bericht der Financial Times: Demnach hat Nvidia seinen Fertigungspartnern untersagt, Server nach Malaysia, Singapur, Thailand und Indonesien auszuliefern. Die Sorge um den Ausbau von KI-Rechenzentren traf die Infineon Aktie besonders hart, denn der Konzern liefert die Stromversorgung für diese Anlagen. Hinzu kamen Fragen zum China-Geschäft von Nvidia, Zweifel am Ausbau von Rechenzentren in den USA und das hohe Zinsniveau.
Nvidia-Schock
Ein Lieferstopp nach Südostasien schürt Sorgen.
Sechsmonatstief
Zur Wochenmitte fiel die Aktie auf den tiefsten Stand seit Mai.
Erholung am Freitag
KI-Werte suchen den Boden.
Rückkauf beendet
Das Rückkaufprogramm ist abgeschlossen.
Einordnung
Die Zahlen sprechen eine andere Sprache
Fundamental steht Infineon stark da: Im Geschäftsjahr 2026 wuchs der Umsatz um 12 Prozent auf 16,35 Milliarden Euro, für 2027 sind rund 20 Milliarden Euro und eine Marge von etwa 25 Prozent angepeilt. Mit der Stromversorgung von Rechenzentren will Infineon knapp 4 Milliarden Euro umsetzen. Laut dpa-AFX verdichteten sich zum Wochenschluss die Anzeichen für eine Bodenbildung im KI-Sektor.
Häufige Fragen zur Infineon Aktie
Warum ist die Infineon Aktie DAX Verlierer der Woche?
Ein Bericht über einen Nvidia-Lieferstopp nach Südostasien ließ die Aktie am Dienstag um 9,7 Prozent einbrechen.
Welche ISIN und WKN hat die Infineon Aktie?
Die ISIN lautet DE0006231004, die WKN 623100, das Handelssymbol IFX. In den USA wird ein ADR unter IFNNY gehandelt.
Welchen Umsatz erwartet Infineon für 2027?
Rund 20 Milliarden Euro bei einer Marge von etwa 25 Prozent.
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