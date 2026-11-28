Dienstag – der Absturz. Die Infineon Aktie brach um 9,7 Prozent auf 43,74 Euro ein.

Mittwoch – das Tief. Die Talfahrt ging weiter, die Aktie fiel auf rund 40,90 Euro und damit auf ein Sechsmonatstief.

Donnerstag – erste Erholung. Mit Gewinnen schloss Infineon bei rund 42,35 Euro.

Freitag – die Gegenbewegung. Mit der Erholung der KI-Werte stieg die Aktie am Mittag um 4,7 Prozent und war größter DAX-Gewinner. Zum Schluss blieb ein Plus von 2,68 Prozent.