Die Infineon Aktie (ISIN: DE0006231004, WKN: 623100, Handelssymbol: IFX, US-Handelssymbol: IFNNY) setzt ihre Erholung fort. Am Freitagmorgen steigt das Papier des Münchner Chipkonzerns auf 43,86 Euro, ein Plus von 3,55 Prozent. Damit gehört Infineon zu den größten DAX Gewinnern am Morgen. Den Einbruch vom Mittwoch hat die Infineon-Aktie damit nahezu vollständig aufgeholt.
Infineon Aktie: DAX Gewinner am Morgen – KOSPI plus 4 Prozent, Chips gefragt, holt der Münchner Halbleiterriese jetzt die 44 Euro zurück?
Die Infineon Aktie gehört am Freitagmorgen zu den größten DAX Gewinnern: Plus 3,55 Prozent auf 43,86 Euro. Kräftig steigende Chipwerte in Asien setzen die Erholung fort, der Münchner Konzern hat den Crash vom Mittwoch damit nahezu wettgemacht. Was hinter dem Anstieg der Infineon Aktie steckt.
Der Auslöser
Chipwerte führen Asien an: warum die Infineon Aktie steigt
Die Rally in Seoul und Tokio liefert den Impuls, den die geschlossene Wall Street nicht geben konnte.
In Asien führten Chipwerte die Kursgewinne an. Der südkoreanische KOSPI kletterte um 4,4 Prozent, der Nikkei um 2,1 Prozent. Laut dpa-AFX steht der Technologiesektor spätestens seit der Führungskrise beim KI-Konzern Nvidia im Fokus, der europäische Branchenindex baute seine Erholung vom Tief seit April am Morgen um 2 Prozent aus. Schon vorbörslich lag die Infineon Aktie auf Tradegate klar im Plus. Weil die Wall Street am Donnerstag wegen Thanksgiving geschlossen war und heute nur verkürzt handelt, kam der Impuls diesmal aus Fernost.
Asiens Chips ziehen an
Der KOSPI steigt um mehr als 4 Prozent.
Crash fast aufgeholt
Die Aktie liegt wieder nahe dem Niveau vor dem Mittwoch.
Starker Ausblick
Infineon peilt 2027 rund 20 Milliarden Euro Umsatz an.
Nvidia bleibt Thema
Die Führungskrise beim KI-Konzern sorgt für Schwankungen.
Die Fundamentaldaten
Rekordquartal und KI-Strom: die Zahlen stützen
Im Geschäftsjahr 2026 wuchs der Umsatz um 12 Prozent auf 16,35 Milliarden Euro, im Schlussquartal erreichte die Segmentergebnis-Marge 23,8 Prozent. Für 2027 stellt Konzernchef Jochen Hanebeck rund 20 Milliarden Euro Umsatz und eine Marge von etwa 25 Prozent in Aussicht. Allein mit der Stromversorgung von Rechenzentren will Infineon knapp 4 Milliarden Euro umsetzen.
Die Marken
Infineon Aktie: 44 Euro als Prüfstein
Charttechnisch steht die Infineon Aktie direkt vor der Zone um 44 Euro, wo sie vor dem Einbruch am Mittwoch notierte. Gelingt der Sprung darüber, wäre der Crash-Tag vollständig verdaut. Nach unten bildet der Donnerstagsschluss um 42,40 Euro die erste Unterstützung.
Häufige Fragen zur Infineon Aktie
Warum ist die Infineon Aktie heute DAX Gewinner?
Kräftige Kursgewinne bei Chipwerten in Asien setzen die Erholung der Technologiewerte fort.
Welche ISIN und WKN hat die Infineon Aktie?
Die ISIN lautet DE0006231004, die WKN 623100, das Handelssymbol IFX. In den USA wird ein ADR unter IFNNY gehandelt.
Welchen Umsatz erwartet Infineon für 2027?
Rund 20 Milliarden Euro, ein Plus von mehr als 20 Prozent.
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