Warum ist die Infineon Aktie heute DAX Gewinner?

Kräftige Kursgewinne bei Chipwerten in Asien setzen die Erholung der Technologiewerte fort.

Welche ISIN und WKN hat die Infineon Aktie?

Die ISIN lautet DE0006231004, die WKN 623100, das Handelssymbol IFX. In den USA wird ein ADR unter IFNNY gehandelt.

Welchen Umsatz erwartet Infineon für 2027?

Rund 20 Milliarden Euro, ein Plus von mehr als 20 Prozent.