Die Infineon Aktie ist am Freitagmittag der stärkste DAX Gewinner: Das Papier des Münchner Chipkonzerns steigt auf Xetra um 4,66% auf 44,33 Euro und macht damit einen großen Teil der jüngsten Verluste wett. Zuvor hatte die Infineon Aktie binnen einer Woche knapp 15% verloren und war auf ein Sechsmonatstief gefallen.
Infineon Aktie DAX Gewinner: KI-Rebound holt den Absturz zurück
Die Infineon Aktie führt die DAX Gewinner am Mittag mit +4,66% auf 44,33 Euro an. Hinter dem Kurssprung steckt die Erholung bei KI- und Chipwerten nach dem Ausverkauf der vergangenen Tage.
Warum steigt die Infineon Aktie heute?
Der Auslöser ist kein Unternehmensnachricht, sondern die Stimmung im gesamten KI-Sektor. Nach Angaben von dpa-AFX verdichten sich am Freitag die Anzeichen für eine Bodenbildung bei KI-Werten: Asiens Börsen erholen sich, die Nasdaq-Futures zeigen nach oben, und europäische Technologiewerte ziehen an. In Frankfurt legten Infineon und Siemens Energy zeitweise um rund 5% zu.
Für die Infineon Aktie ist das besonders wichtig, weil der Konzern als Zulieferer für Stromversorgung in Rechenzentren zu den Profiteuren der KI-Investitionen zählt. Wenn die Fantasie für den Ausbau der Rechenzentren zurückkehrt, kaufen Anleger solche Titel zuerst.
Was dem Kurssturz vorausging
Der Rebound folgt auf eine harte Woche. Am Dienstag war die Infineon Aktie um 9,7% auf 43,74 Euro abgestürzt. Als Gründe nennen Marktbeobachter Sorgen im Chipsektor, Fragen zum China-Geschäft von Nvidia, Zweifel am Ausbau von Rechenzentren in den USA und das Zinsniveau. Am Donnerstag schloss die Aktie bei 42,35 Euro.
|Zeitpunkt
|Kurs
|Veränderung
|Dienstag, Xetra-Schluss
|43,74 €
|-9,7%
|Donnerstag, Xetra-Schluss
|42,35 €
|-
|Freitag, gegen Mittag
|44,33 €
|+4,66%
|52-Wochen-Hoch
|88,07 €
|-
Quelle: Xetra, Redaktionsdaten, Stand 27.11.2026
Trotz der Erholung notiert die Infineon Aktie weiterhin rund 50% unter ihrem 52-Wochen-Hoch.
Fundamentaldaten stützen die KI-Story
Operativ läuft es bei Infineon rund. Im vierten Quartal des Geschäftsjahres 2026 erzielte der Konzern einen Umsatz von 4,71 Milliarden Euro. Für 2027 stellt das Management einen Umsatz von rund 20 Milliarden Euro in Aussicht, wovon knapp vier Milliarden Euro auf das Geschäft mit Rechenzentren entfallen sollen. Zusätzlich stellte Infineon in dieser Woche den Radarchip RASIC vor.
Das Rückkaufprogramm für bis zu sieben Millionen eigene Aktien und bis zu 450 Millionen Euro lief längstens bis zum 27. November.
Nächster Termin: Automotive-Update im Dezember
Der nächste konkrete Anlass für die Infineon Aktie ist das Update zum Automotive-Geschäft am 7. Dezember 2026. Bis dahin dürfte der Kurs vor allem der Stimmung an der Nasdaq und bei Nvidia folgen.
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