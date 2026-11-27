Der Auslöser ist kein Unternehmensnachricht, sondern die Stimmung im gesamten KI-Sektor. Nach Angaben von dpa-AFX verdichten sich am Freitag die Anzeichen für eine Bodenbildung bei KI-Werten: Asiens Börsen erholen sich, die Nasdaq-Futures zeigen nach oben, und europäische Technologiewerte ziehen an. In Frankfurt legten Infineon und Siemens Energy zeitweise um rund 5% zu.

Für die Infineon Aktie ist das besonders wichtig, weil der Konzern als Zulieferer für Stromversorgung in Rechenzentren zu den Profiteuren der KI-Investitionen zählt. Wenn die Fantasie für den Ausbau der Rechenzentren zurückkehrt, kaufen Anleger solche Titel zuerst.