Im Geschäftsjahr 2026 erzielte Infineon einen Umsatz von 16,4 Milliarden Euro, das bereinigte Ergebnis je Aktie lag bei 1,73 Euro. Im vierten Quartal erreichte der Umsatz 4,71 Milliarden Euro, die Segmentergebnismarge 23,8 Prozent. Der Umsatz mit Stromversorgung für KI-Rechenzentren verdoppelte sich 2026 erneut auf 1,7 Milliarden Euro. Für 2027 rechnet Infineon mit knapp vier Milliarden Euro aus Rechenzentren insgesamt und einer Segmentergebnismarge im mittleren 20-Prozent-Bereich.

Nicht alles überzeugte: Infineon plant für 2027 Investitionen von 3,0 bis 3,5 Milliarden Euro, unter anderem in Dresden, Villach und Malaysia. Der freie Cashflow soll bei rund 1,8 Milliarden Euro liegen – Analysten hatten mit gut zwei Milliarden gerechnet.