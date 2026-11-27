Lange galt Infineon als Autozulieferer mit Konjunktursorgen. Jetzt steht die Infineon Aktie für eine andere Geschichte: Strom für KI-Rechenzentren. Für das laufende Geschäftsjahr peilt der Münchner Chipkonzern rund 20 Milliarden Euro Umsatz an – mehr als 20 Prozent Wachstum. Heute endet zudem ein laufendes Aktienrückkaufprogramm. Doch an der Börse ist die Euphorie gedämpft.
Infineon Aktie: 20 Milliarden Euro Umsatz im Visier – reicht der KI-Strom für die Wende?
Rekordquartal, 20 Milliarden Euro Umsatzziel und fast vier Milliarden aus Rechenzentren: Infineon wird zum Stromlieferanten der KI-Ära. Doch Analysten kappen Kursziele. Was jetzt für die Infineon Aktie zählt.
Infineon Technologies AG · ISIN: DE0006231004 · WKN: 623100 · Handelssymbol: IFX · US-Handelssymbol: IFNNY
Die Zahlen
Rekordquartal und ein ehrgeiziger Ausblick
Im Geschäftsjahr 2026 erzielte Infineon einen Umsatz von 16,4 Milliarden Euro, das bereinigte Ergebnis je Aktie lag bei 1,73 Euro. Im vierten Quartal erreichte der Umsatz 4,71 Milliarden Euro, die Segmentergebnismarge 23,8 Prozent. Der Umsatz mit Stromversorgung für KI-Rechenzentren verdoppelte sich 2026 erneut auf 1,7 Milliarden Euro. Für 2027 rechnet Infineon mit knapp vier Milliarden Euro aus Rechenzentren insgesamt und einer Segmentergebnismarge im mittleren 20-Prozent-Bereich.
Nicht alles überzeugte: Infineon plant für 2027 Investitionen von 3,0 bis 3,5 Milliarden Euro, unter anderem in Dresden, Villach und Malaysia. Der freie Cashflow soll bei rund 1,8 Milliarden Euro liegen – Analysten hatten mit gut zwei Milliarden gerechnet.
Infineon verkauft der KI-Ära die Stromversorgung. Für die Infineon Aktie entscheidet sich nun, ob aus diesem Versprechen auch freier Cashflow wird.
Analysten
Kaufempfehlungen bleiben, Kursziele sinken
Nach dem Ausblick bewegten sich die Analysten gegenläufig: Jefferies senkte das Kursziel auf 74 Euro, die Deutsche Bank auf 75 Euro, Bernstein auf 82 Euro und UBS auf 55 Euro. Die Bank of America setzt das Ziel auf 80 Euro, MWB Research stufte von „Hold“ auf „Buy“ hoch und hob das Ziel von 60 auf 63 Euro an. Das sind Einschätzungen der Häuser, keine Prognose der Redaktion.
Häufige Fragen zur Infineon Aktie
Welchen Umsatz plant Infineon für 2027?
Rund 20 Milliarden Euro, ein Plus von mehr als 20 Prozent.
Wie wichtig sind KI-Rechenzentren für Infineon?
2026 kamen 1,7 Milliarden Euro aus KI-Rechenzentren; 2027 sollen Rechenzentren insgesamt fast vier Milliarden Euro beitragen.
Welche Dividende schlägt Infineon vor?
0,38 Euro je Aktie für die Hauptversammlung im Februar 2027.
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