Die Indra-Aktie (ISIN: ES0118594417, WKN: 873570, deutsches Handelssymbol: IDA, US-Handelssymbol: ISMAF (OTC)) gehört am Freitagmorgen zu den IBEX 35 Gewinnern. Gegen 9:19 Uhr notierte sie bei 57,50 Euro und damit 1,41 Prozent über dem Schlusskurs vom Donnerstag. Im Ranking des spanischen Leitindex belegt Indra damit Platz 13. Am Donnerstag war Indra mit einem Plus von 5,00 Prozent der zweitstärkste Wert im Index.
Indra-Aktie IBEX 35 Gewinner: Rüstungs- und IT-Konzern legt weiter zu – Analysten prüfen ihre Kursziele
Die Indra-Aktie gehört am Freitagmorgen zu den IBEX 35 Gewinnern: Mit einem Plus von 1,41 Prozent auf 57,50 Euro setzt der Rüstungs- und IT-Konzern den Anstieg nach dem Strategieplan Forward2030 fort. Wir zeigen die Gründe für den Kursgewinn.
IBEX 35 am Morgen
Zweiter Tag der Erholung: Inflation sinkt, Asien zieht an
Der Strategieplan von Indra wirkt nach. Die Indra-Aktie gehört erneut zu den Gewinnern im IBEX 35.
Der IBEX 35 knüpft am Freitag an die Erholung vom Vortag an. Am Donnerstag hatte der spanische Leitindex 2,26 Prozent auf 19.057,90 Punkte zugelegt, alle 35 Werte schlossen im Plus. Am Freitag eröffnete der Index laut der Nachrichtenagentur EFE 0,61 Prozent höher bei rund 19.198 Punkten, um 9:34 Uhr lag er 0,88 Prozent im Plus bei 19.225,20 Punkten. Rückenwind kommt aus Asien: In China zogen Technologiewerte kräftig an, nachdem Peking weitere Maßnahmen zur Stützung des Kapitalmarkts angekündigt hatte. Auch die US-Terminkontrakte legten nach dem Thanksgiving-Feiertag zu. Dazu kamen Inflationsdaten aus Spanien: Laut vorläufiger Schätzung des Statistikamts INE sank die Teuerung im November von 4,9 auf 4,1 Prozent, den niedrigsten Stand seit Juli. Hauptgrund waren günstigere Kraftstoffe. Die Kerninflation ging auf 2,6 Prozent zurück.
Die Gründe für den Kursgewinn
Warum die Indra-Aktie heute zulegt
Indra setzt den Anstieg nach der Vorstellung des Strategieplans Forward2030 fort. Laut einer Schlagzeile von Bolsamanía halten die Analysten von Renta 4 den ehrgeizigen Plan für übertreffbar und überprüfen ihr Kursziel. Eine neue Zahl wurde dabei nicht genannt. Nach unserer Einschätzung warten Anleger auf weitere Anpassungen der Analysten nach dem Kapitalmarkttag.
Strategieplan wirkt nach
Forward2030 sieht mehr als 12 Milliarden Euro Umsatz bis 2030 vor.
Analysten prüfen Ziele
Renta 4 überprüft laut Bolsamanía sein Kursziel.
Rüstung gefragt
Europas höhere Verteidigungsausgaben stützen die Nachfrage.
Das Unternehmen
Indra: Verteidigung, Raumfahrt und IT
Indra Sistemas mit Sitz in Alcobendas bei Madrid ist Spaniens wichtigster Anbieter von Verteidigungselektronik. Daneben ist der Konzern in der Raumfahrt, der Flugsicherung und über die Tochter Minsait im IT-Geschäft tätig. Forward2030 ist der erste Strategieplan unter Präsident Ángel Simón und CEO Josep Maria Recasens. Im Verteidigungsgeschäft plant Indra für 2030 einen Umsatz von 5,17 Milliarden Euro.
Die Wall Street handelt am Freitag wegen des Black Friday nur verkürzt. Am Sonntag, 29. November, wählt Spanien ein neues Parlament. Analysten haben vor allem Banken, Versorger, erneuerbare Energien und Immobiliengesellschaften im Blick, weil ein Regierungswechsel Steuern und Regulierung verändern könnte. Für den 9. Dezember erwarten Anleger zudem eine Zinserhöhung der US-Notenbank um 0,25 Prozentpunkte.
Häufige Fragen zur Indra-Aktie
Warum ist die Indra-Aktie heute ein IBEX 35 Gewinner?
Die Indra-Aktie steigt um 1,41 Prozent und setzt den Anstieg nach dem Strategieplan Forward2030 fort. Laut Bolsamanía überprüft Renta 4 sein Kursziel.
Wie lauten ISIN, WKN und Handelssymbole der Indra-Aktie?
Die ISIN lautet ES0118594417, die WKN 873570. In Deutschland wird die Aktie unter dem Kürzel IDA gehandelt, in den USA unter ISMAF (OTC).
Wie stark steigt die Indra-Aktie am Freitagmorgen?
Gegen 9:19 Uhr notierte die Indra-Aktie bei 57,50 Euro und damit 1,41 Prozent über dem Schlusskurs vom Donnerstag (56,70 Euro).
Was sieht der Plan Forward2030 vor?
Indra will bis 2030 mehr als 12 Milliarden Euro Umsatz und über 1,5 Milliarden Euro EBIT erreichen. Für 2035 sind 20 Milliarden Euro Umsatz angepeilt.
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