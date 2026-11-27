Die Indra-Aktie (ISIN: ES0118594417, WKN: 873570, deutsches Handelssymbol: IDA, US-Handelssymbol: ISMAF (OTC)) gehört zu den IBEX 35 Gewinnern des Tages. Sie schloss am Freitag bei 57,38 Euro und damit 1,20 Prozent über dem Vortag. Im Ranking des spanischen Leitindex belegt Indra damit Platz 20. Am Donnerstag war Indra mit einem Plus von 5,00 Prozent der zweitstärkste Wert im Index.
Indra-Aktie IBEX 35 Gewinner: Rüstungs- und IT-Konzern legt weiter zu – Strategieplan wirkt nach
Die Indra-Aktie gehört zu den IBEX 35 Gewinnern des Tages: Mit einem Plus von 1,20 Prozent auf 57,38 Euro setzt der Rüstungs- und IT-Konzern den Anstieg nach dem Strategieplan Forward2030 fort. Wir zeigen die Gründe für den Kursgewinn.
IBEX 35 am Abend
Starker Wochenausklang: IBEX 35 nur knapp unter 19.400 Punkten
Der Strategieplan von Indra wirkt nach. Die Indra-Aktie gehörte erneut zu den Gewinnern im IBEX 35.
Der IBEX 35 hat die Woche mit kräftigen Gewinnen beendet. Am Freitag stieg der spanische Leitindex um 1,72 Prozent auf 19.386,60 Punkte, ein Plus von 328,70 Punkten und der höchste Schlussstand der Woche. Auf Wochensicht gewann der Index rund 2,7 Prozent, nachdem er in der Vorwoche 5,73 Prozent verloren hatte. Getragen wurde die Erholung vor allem von zyklischen Werten und Banken. Rückenwind kam von der niedrigeren Inflation in Spanien: Laut vorläufiger Schätzung des Statistikamts INE sank die Teuerung im November auf 4,1 Prozent, vor allem wegen günstigerer Kraftstoffe. Auch die US-Börsen legten am Freitag nach dem Thanksgiving-Feiertag zu. Mit Ausnahme von Acciona und Rovi schlossen alle Werte im IBEX 35 im Plus.
Die Gründe für den Kursgewinn
Warum die Indra-Aktie heute zulegt
Eine neue Unternehmensmeldung gab es am Freitag nicht. Indra setzte den Anstieg nach der Vorstellung des Strategieplans Forward2030 am Mittwoch fort. Der Konzern will den Umsatz bis 2030 auf mehr als 12 Milliarden Euro steigern. Nach unserer Einschätzung warten Anleger nun auf die Reaktion der Analysten, die ihre Modelle nach dem Kapitalmarkttag überarbeiten.
Strategieplan wirkt nach
Forward2030 sieht mehr als 12 Milliarden Euro Umsatz bis 2030 vor.
Zweiter Gewinntag
Am Donnerstag stieg die Aktie um 5,00 Prozent.
Rüstung gefragt
Europas höhere Verteidigungsausgaben stützen die Nachfrage.
Das Unternehmen
Indra: Verteidigung, Raumfahrt und IT
Indra Sistemas mit Sitz in Alcobendas bei Madrid ist Spaniens wichtigster Anbieter von Verteidigungselektronik. Daneben ist der Konzern in der Raumfahrt, der Flugsicherung und über die Tochter Minsait im IT-Geschäft tätig. Forward2030 ist der erste Strategieplan unter Präsident Ángel Simón und CEO Josep Maria Recasens. Im Verteidigungsgeschäft plant Indra für 2030 einen Umsatz von 5,17 Milliarden Euro.
Am Sonntag, 29. November, wählt Spanien ein neues Parlament. Laut einer Auswertung von El Español fiel der IBEX 35 in zehn der letzten elf Wahlen am ersten Handelstag danach. Analysten haben vor allem Banken, Versorger, erneuerbare Energien und Immobiliengesellschaften im Blick, weil ein Regierungswechsel Steuern und Regulierung verändern könnte. Von der US-Notenbank erwarten Marktbeobachter am 9. Dezember eine Zinserhöhung.
Häufige Fragen zur Indra-Aktie
Warum ist die Indra-Aktie heute ein IBEX 35 Gewinner?
Die Indra-Aktie stieg um 1,20 Prozent und setzte den Anstieg nach dem Strategieplan Forward2030 fort. Eine neue Meldung gab es nicht.
Wie lauten ISIN, WKN und Handelssymbole der Indra-Aktie?
Die ISIN lautet ES0118594417, die WKN 873570. In Deutschland wird die Aktie unter dem Kürzel IDA gehandelt, in den USA unter ISMAF (OTC).
Wie stark ist die Indra-Aktie am Freitag gestiegen?
Die Indra-Aktie schloss bei 57,38 Euro und damit 1,20 Prozent über dem Schlusskurs vom Donnerstag (56,70 Euro).
Was sieht der Plan Forward2030 vor?
Indra will bis 2030 mehr als 12 Milliarden Euro Umsatz und über 1,5 Milliarden Euro EBIT erreichen. Für 2035 sind 20 Milliarden Euro Umsatz angepeilt.
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