Warum ist die Indra-Aktie heute ein IBEX 35 Gewinner?

Die Indra-Aktie stieg um 1,20 Prozent und setzte den Anstieg nach dem Strategieplan Forward2030 fort. Eine neue Meldung gab es nicht.

Wie lauten ISIN, WKN und Handelssymbole der Indra-Aktie?

Die ISIN lautet ES0118594417, die WKN 873570. In Deutschland wird die Aktie unter dem Kürzel IDA gehandelt, in den USA unter ISMAF (OTC).

Wie stark ist die Indra-Aktie am Freitag gestiegen?

Die Indra-Aktie schloss bei 57,38 Euro und damit 1,20 Prozent über dem Schlusskurs vom Donnerstag (56,70 Euro).

Was sieht der Plan Forward2030 vor?

Indra will bis 2030 mehr als 12 Milliarden Euro Umsatz und über 1,5 Milliarden Euro EBIT erreichen. Für 2035 sind 20 Milliarden Euro Umsatz angepeilt.