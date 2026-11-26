Warum ist die Inditex-Aktie heute ein IBEX 35 Gewinner?

Die Inditex-Aktie stieg um 2,02 Prozent. Eine eigene Meldung gab es nicht. Der Modekonzern profitierte von der breiten Erholung am spanischen Markt.

Wie lauten ISIN, WKN und Handelssymbole der Inditex-Aktie?

Die ISIN lautet ES0148396007, die WKN A11873. In Deutschland wird die Aktie unter dem Kürzel IXD1 gehandelt, in den USA unter IDEXF (OTC).

Wie stark ist die Inditex-Aktie am Donnerstag gestiegen?

Die Inditex-Aktie schloss bei 58,62 Euro und damit 2,02 Prozent über dem Schlusskurs vom Mittwoch (57,46 Euro).

Wann notierte die Inditex-Aktie auf Rekordhoch?

Am 5. November 2026 notierte die Inditex-Aktie erstmals über 60 Euro, der Börsenwert lag bei rund 189 Milliarden Euro.