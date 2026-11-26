Die Inditex-Aktie (ISIN: ES0148396007, WKN: A11873, deutsches Handelssymbol: IXD1, US-Handelssymbol: IDEXF (OTC)) gehört zu den IBEX 35 Gewinnern des Tages. Sie schloss am Donnerstag bei 58,62 Euro und damit 2,02 Prozent über dem Vortag. Im Ranking des spanischen Leitindex belegt Inditex damit Platz 18. Eine eigene Unternehmensmeldung gab es nicht.
Inditex-Aktie IBEX 35 Gewinner: Zara-Mutter vor dem Black Friday – Kurs nähert sich wieder dem Rekord
Die Inditex-Aktie gehört zu den IBEX 35 Gewinnern des Tages: Mit einem Plus von 2,02 Prozent auf 58,62 Euro profitiert der Zara-Mutterkonzern von der breiten Erholung. Anfang November hatte die Aktie erstmals über 60 Euro notiert. Wir zeigen die Gründe für den Kursgewinn.
IBEX 35 am Abend
Starker Erholungstag: alle 35 Werte im Plus
Konsumwerte wie Inditex und Puig gehörten am Donnerstag zu den Gewinnern.
Der spanische Leitindex hat den Kurssturz vom Mittwoch mehr als wettgemacht. Der IBEX 35 schloss am Donnerstag 2,27 Prozent höher bei 19.057,90 Punkten, ein Plus von 422,10 Punkten. Alle 35 Werte beendeten den Handel im Plus. Am Vortag war der Index noch um 2 Prozent auf 18.635,80 Punkte gefallen und hatte ein Dreimonatstief markiert. Rückenwind kam von Aussagen aus den USA, wonach die geplanten Zölle weniger stark wirken könnten als befürchtet. Die Banken, die am Mittwoch besonders gelitten hatten, trugen die Erholung maßgeblich mit. Auch europaweit ging es aufwärts: Der Euro Stoxx 50 gewann knapp 2 Prozent und eroberte die Marke von 6.000 Punkten zurück. Die Wall Street blieb wegen Thanksgiving geschlossen.
Die Gründe für den Kursgewinn
Warum die Inditex-Aktie heute zulegt
Eine eigene Unternehmensmeldung gab es am Donnerstag nicht. Inditex folgte der breiten Erholung des spanischen Marktes. Als schwerster Wert im IBEX 35 trug der Modekonzern zum Indexplus bei. Am 5. November hatte die Aktie erstmals über 60 Euro notiert und einen Börsenwert von rund 189 Milliarden Euro erreicht.
Breite Erholung
Der IBEX 35 stieg um 2,27 Prozent, alle 35 Werte lagen im Plus.
Nähe zum Rekord
Anfang November notierte die Aktie erstmals über 60 Euro.
Black Friday
Die Rabattwoche rückt das Weihnachtsgeschäft der Modehändler in den Fokus.
Das Unternehmen
Inditex: der größte Modekonzern der Welt
Inditex mit Sitz in Arteixo bei A Coruña ist die Muttergesellschaft von Zara, Massimo Dutti, Pull&Bear und Bershka. Gründer Amancio Ortega ist über seine Holdinggesellschaften Mehrheitsaktionär. Inditex ist gemessen am Börsenwert das wertvollste Unternehmen Spaniens.
Ganz ausgestanden ist die Unsicherheit nicht. Der Zollstreit mit den USA ist nicht beendet, und Anleger rechnen mit einer möglichen Zinserhöhung der US-Notenbank im Dezember. In Spanien findet am 29. November die Parlamentswahl statt. Die Wall Street öffnet am Freitag nur verkürzt.
Häufige Fragen zur Inditex-Aktie
Warum ist die Inditex-Aktie heute ein IBEX 35 Gewinner?
Die Inditex-Aktie stieg um 2,02 Prozent. Eine eigene Meldung gab es nicht. Der Modekonzern profitierte von der breiten Erholung am spanischen Markt.
Wie lauten ISIN, WKN und Handelssymbole der Inditex-Aktie?
Die ISIN lautet ES0148396007, die WKN A11873. In Deutschland wird die Aktie unter dem Kürzel IXD1 gehandelt, in den USA unter IDEXF (OTC).
Wie stark ist die Inditex-Aktie am Donnerstag gestiegen?
Die Inditex-Aktie schloss bei 58,62 Euro und damit 2,02 Prozent über dem Schlusskurs vom Mittwoch (57,46 Euro).
Wann notierte die Inditex-Aktie auf Rekordhoch?
Am 5. November 2026 notierte die Inditex-Aktie erstmals über 60 Euro, der Börsenwert lag bei rund 189 Milliarden Euro.
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