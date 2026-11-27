In der Spitze hätten die Papiere des britischen Tabakkonzerns um mehr als 12 % zugelegt und mit 3.407 Pence den höchsten Stand seit neun Jahren erreicht. Im weiteren Verlauf habe sich das Plus bei rund 7 % eingependelt, was einer Marktkapitalisierung von etwa 24,4 Milliarden GBP bzw. 32 Milliarden USD entspreche. Auslöser seien Berichte der Nachrichtenagentur Bloomberg gewesen, wonach Japan Tobacco (JT) mit Beratern über eine mögliche Übernahme des britischen Konkurrenten spreche. Ein solcher Deal könnte einen Tabakriesen mit einem Wert von über 99 Milliarden USD schaffen und wäre die größte Übernahme eines in London gelisteten Unternehmens seit mehr als acht Jahren. Die Gespräche befänden sich allerdings noch in einem sehr frühen Stadium.