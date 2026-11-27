Die Imperial Brands Aktie (ISIN: GB0004544929, WKN: 903000, Ticker-Symbol: ITB, LSE-Symbol: IMB) ist am Donnerstag kräftig nach oben gesprungen, so die Experten von XTB.
Imperial Brands Aktie: Übernahmefantasie durch Japan Tobacco treibt Kurs auf Neun-Jahres-Hoch
Strategische Motive auf beiden Seiten
In der Spitze hätten die Papiere des britischen Tabakkonzerns um mehr als 12 % zugelegt und mit 3.407 Pence den höchsten Stand seit neun Jahren erreicht. Im weiteren Verlauf habe sich das Plus bei rund 7 % eingependelt, was einer Marktkapitalisierung von etwa 24,4 Milliarden GBP bzw. 32 Milliarden USD entspreche. Auslöser seien Berichte der Nachrichtenagentur Bloomberg gewesen, wonach Japan Tobacco (JT) mit Beratern über eine mögliche Übernahme des britischen Konkurrenten spreche. Ein solcher Deal könnte einen Tabakriesen mit einem Wert von über 99 Milliarden USD schaffen und wäre die größte Übernahme eines in London gelisteten Unternehmens seit mehr als acht Jahren. Die Gespräche befänden sich allerdings noch in einem sehr frühen Stadium.
Japan Tobacco prüfe Übernahme: Was über den möglichen Deal bekannt sei
Die Berichte über eine mögliche Übernahme würden für eine der größten Tagesbewegungen der Imperial Brands Aktie seit Jahren sorgen:
Möglicher Tabakriese: Ein Zusammenschluss von Japan Tobacco und Imperial Brands könnte einen Konzern mit einem Wert von über 99 Milliarden USD schaffen. Es wäre die größte Übernahme eines in London gelisteten Unternehmens seit mehr als acht Jahren.
Teil eines größeren Trends: An der Londoner Börse habe sich der Wert der Übernahmen in diesem Jahr auf über 110 Milliarden USD verdreifacht. Ausländische Käufer würden vor allem von den vergleichsweise niedrigen Bewertungen britischer Unternehmen angezogen.
Noch frühes Stadium: Die Gespräche befänden sich laut den Berichten in einem sehr frühen Stadium. JT habe in der Vergangenheit bereits mehrfach Optionen rund um Imperial Brands geprüft, ohne dass es zu einem Deal gekommen sei. Beide Unternehmen hätten einen Kommentar abgelehnt. Ob es diesmal zu einer Transaktion komme, sei daher völlig offen.
Strategischer Hintergrund: Warum gerade jetzt?
Sowohl bei Japan Tobacco als auch bei Imperial Brands gebe es Gründe, die einen Deal zum jetzigen Zeitpunkt erklären könnten:
Lücke durch den Russland-Verlust bei JT: Der japanische Konzern verliere die Kontrolle über sein Geschäft in Russland, das rund 25 % des bereinigten operativen Gewinns beigesteuert habe. Nach der Übernahme lokaler Unternehmen durch die russische Regierung habe JT vergangene Woche eine Abschreibung von 1,4 Billionen JPY (8,9 Milliarden USD) angekündigt. Dadurch werde aus dem erwarteten Jahresbetriebsgewinn von 1 Billion JPY ein Verlust von 368 Milliarden JPY.
Synergien und Expansion in den USA: JT baue seine Präsenz in den USA konsequent aus und habe bereits 2024 den Discount-Hersteller Vector Group für 2,4 Milliarden USD übernommen. Eine naheliegende Synergie liege bei der Marke Winston: JT vertreibe sie in Europa und Asien, während Imperial Brands die Rechte in den USA halte. Um die Transaktion zu erleichtern, erwäge der japanische Konzern, sich mit einem weiteren Partner zusammenzutun und die internationalen Geschäftsteile des britischen Unternehmens anschließend aufzuteilen.
Umbau bei Imperial Brands: Auch der britische Konzern stehe vor Herausforderungen. In diesem Monat habe Imperial Brands den Abbau von bis zu 4.600 Stellen angekündigt, was rund 18 % der weltweiten Belegschaft entspreche, da die Nachfrage nach klassischen Zigaretten sinke. Nach weiteren Ablehnungen der US-Gesundheitsbehörde FDA für die E-Zigaretten der Marke „blu“ ziehe sich das Unternehmen in den USA aus diesem Segment zurück und konzentriere sich stattdessen auf orale Tabakalternativen.
Bewertung im Vergleich: Imperial Brands mit deutlichem Abschlag
Trotz stabiler Cashflows werde Imperial Brands seit Längerem deutlich niedriger bewertet als die direkten Konkurrenten. Ein Vergleich der erwarteten Kennzahlen für die kommenden zwölf Monate verdeutliche das Ausmaß:
Imperial Brands: Das KGV liege bei 8,26, das EV/EBITDA bei 7,16, das KCV bei 7,11 und die Dividendenrendite bei 5,8 %.
British American Tobacco: Das KGV liege bei 11,83, das EV/EBITDA bei 10,04, das KCV bei 10,81 und die Dividendenrendite bei 5,7 %.
Altria Group: Das KGV liege bei 12,90, das EV/EBITDA bei 11,06, das KCV bei 12,80 und die Dividendenrendite bei 6,3 %.
Philip Morris International: Das KGV liege bei 20,60, das EV/EBITDA bei 15,67, das KCV bei 18,90 und die Dividendenrendite bei 3,5 %.
Der Bewertungsabschlag gegenüber der Konkurrenz sei bei allen drei Bewertungskennzahlen deutlich. Er dürfte ein Grund dafür sein, warum Imperial Brands für einen strategischen Käufer interessant sein könnte.
Imperial Brands Aktie im Tageschart: Ausbruch über die Jahreshochs
Im Tageschart habe sich das technische Bild der Imperial Brands Aktie mit dem heutigen Kurssprung deutlich verändert:
Dynamischer Ausbruch mit oberem Docht: Im heutigen Handel sei die Aktie von rund 29,30 GBP auf ein Hoch von 34,00 GBP gesprungen, bevor sie einen Teil der Gewinne wieder abgegeben und zuletzt bei rund 32,09 GBP (+7,04 %) notiert habe.
Mögliche Unterstützungszone: Die Bewegung habe in der Nähe des exponentiellen gleitenden 200-Tage-Durchschnitts (EMA 200) bei 28,02 GBP begonnen. Dort liege auch der Point of Control (POC), also der Bereich mit dem höchsten Handelsvolumen der vergangenen Quartale.
Mögliche Widerstandszone: Mit dem Tageshoch bei 34,00 GBP habe die Aktie zwischenzeitlich die Hochs des vergangenen und des laufenden Jahres im Bereich von 33,00 bis 33,50 GBP überwunden. Das Angebot in dieser Zone habe den Anstieg bislang jedoch begrenzt.
Deutlich höhere Volatilität: Der Indikator Average True Range (ATR 14) sei sprunghaft auf 0,9920 gestiegen, was auf einen deutlichen Anstieg der täglichen Schwankungsbreite hindeute.
Fazit: Imperial Brands Aktie zwischen Übernahmefantasie und Unsicherheit
Die Berichte über eine mögliche Übernahme durch Japan Tobacco hätten die Imperial Brands Aktie auf den höchsten Stand seit neun Jahren getrieben. Aus strategischer Sicht gebe es für beide Seiten Argumente: JT suche nach dem Verlust des Russland-Geschäfts neue Ertragsquellen und Wachstum in den USA, während Imperial Brands mit einem deutlichen Bewertungsabschlag gegenüber der Konkurrenz und einem laufenden Konzernumbau ein mögliches Übernahmeziel darstelle. Die Gespräche befänden sich jedoch in einem sehr frühen Stadium, und frühere Überlegungen von JT hätten nicht zu einem Deal geführt. Wie es mit der Aktie weitergehen könnte, dürfte daher maßgeblich davon abhängen, ob sich die Berichte konkretisieren würden oder ob die Übernahmefantasie wieder abflaue. (Analyse vom 26.11.2026)
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