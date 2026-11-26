Am Morgen stand sie noch auf der Verliererliste, am Abend ist sie der Star des Tages: Die Imperial-Brands-Aktie (ISIN: GB0004544929, WKN: 903000, Symbol London: IMB, Symbol Deutschland: ITB, US-Symbol: IMBBY) gewinnt im Xetra-Handel 15,61 Prozent auf 41,32 Euro und ist damit der größte CBOE UK 100 Gewinner des Tages. In London schließt die Aktie 13,3 Prozent höher bei rund 3.434 Pence, dem höchsten Stand seit 2017.
Imperial-Brands-Aktie CBOE UK 100 Gewinner: Altria prüft Barangebot, Japan Tobacco rechnet mit – der Tabakkonzern steigt auf den höchsten Stand seit 2017
Die Imperial-Brands-Aktie ist der mit Abstand größte CBOE UK 100 Gewinner des Tages: Im Xetra-Handel springt sie um 15,6 Prozent auf 41,32 Euro, in London schließt sie 13,3 Prozent höher. Der Marlboro-Hersteller Altria bestätigt, ein Barangebot zu prüfen, und Japan Tobacco soll ebenfalls interessiert sein. Bis Heiligabend muss Altria Farbe bekennen.
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CBOE UK 100 Gewinner Imperial Brands
Warum die Imperial-Brands-Aktie steigt: Zwei Interessenten für einen Konzern
Erst kam ein Bericht aus Tokio, dann eine Pflichtmitteilung aus Virginia. Binnen weniger Stunden wurde aus einem Dividendenabschlag ein Übernahmekampf.
Am Vormittag meldete die Nachrichtenagentur Bloomberg, Japan Tobacco prüfe mit Beratern einen Kauf von Imperial Brands – möglicherweise gemeinsam mit einem Partner, um den Konzern anschließend aufzuteilen. Am Nachmittag folgte die Bestätigung des zweiten Interessenten: Der US-Konzern Altria, Hersteller der Marlboro in den USA, teilte der Londoner Börse mit, er erwäge ein mögliches Angebot für Imperial Brands. Ein Angebot würde voraussichtlich vollständig in bar erfolgen. Zugleich spreche Altria mit einer dritten Partei über die mögliche Übernahme eines Teils des Imperial-Geschäfts; eine Einigung gebe es noch nicht.
Altria betonte, es sei weder sicher, dass ein Angebot kommt, noch zu welchen Bedingungen. Ein Preis wurde nicht genannt. Imperial Brands äußerte sich nicht zur Altria-Mitteilung, Japan Tobacco lehnte einen Kommentar ab.
Hintergrund
Vom Dividendenabschlag zum Kurssprung: ein Tag mit zwei Gesichtern
Ausgerechnet am 26. November wurde die Imperial-Brands-Aktie erstmals ohne die Quartalsdividende von 41,68 Pence gehandelt. Am Vormittag lag sie deshalb rund 2,5 Prozent im Minus. Der Kurssprung des CBOE UK 100 Gewinners fand also auf bereits bereinigter Basis statt.
Operativ kommt der Konzern aus einem Umbaujahr. Mitte November hatte Imperial Brands einen weiteren Abbau von 2.100 bis 2.500 Stellen bis 2030 angekündigt. Vorstandschef Lukas Paravicini will bis dahin mindestens 320 Millionen Pfund jährlich einsparen.
Frist
Nach britischem Übernahmerecht muss Altria bis zum 24. Dezember, 17 Uhr Londoner Zeit, ein verbindliches Angebot ankündigen oder absagen.
Preis
Bisher liegt keine Zahl auf dem Tisch. Der Börsenwert lag im Tageshoch bei rund 26,8 Milliarden Pfund.
Kartellrecht
Eine Aufteilung nach Regionen würde die Prüfung erleichtern, macht die Transaktion aber komplexer.
Steckbrief
- Unternehmen
- Imperial Brands PLC
- Geschäft
- Tabakwaren und Nikotinprodukte
- ISIN / WKN
- GB0004544929 / 903000
- Symbol London / Deutschland / USA
- IMB / ITB / IMBBY
- Kurs Xetra
- 41,32 Euro (+15,61 %)
- Kurs London
- 3.434,5 Pence (+13,33 %)
- Dividende
- 41,68 Pence, Abschlag am 26. November 2026
Stand: 26.11.2026, Xetra laut Kursliste der Redaktion, 17:26 Uhr; London laut Hargreaves Lansdown
Häufige Fragen zur Imperial-Brands-Aktie
Warum ist die Imperial-Brands-Aktie heute CBOE UK 100 Gewinner?
Weil Altria bestätigt hat, ein mögliches Barangebot zu prüfen, und Japan Tobacco laut Bloomberg ebenfalls einen Kauf erwägt.
Gibt es schon ein Angebot?
Nein. Altria hat weder einen Preis genannt noch zugesagt, tatsächlich zu bieten. Die Frist läuft bis zum 24. Dezember 2026.
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