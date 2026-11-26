Am Vormittag meldete die Nachrichtenagentur Bloomberg, Japan Tobacco prüfe mit Beratern einen Kauf von Imperial Brands – möglicherweise gemeinsam mit einem Partner, um den Konzern anschließend aufzuteilen. Am Nachmittag folgte die Bestätigung des zweiten Interessenten: Der US-Konzern Altria, Hersteller der Marlboro in den USA, teilte der Londoner Börse mit, er erwäge ein mögliches Angebot für Imperial Brands. Ein Angebot würde voraussichtlich vollständig in bar erfolgen. Zugleich spreche Altria mit einer dritten Partei über die mögliche Übernahme eines Teils des Imperial-Geschäfts; eine Einigung gebe es noch nicht.

Altria betonte, es sei weder sicher, dass ein Angebot kommt, noch zu welchen Bedingungen. Ein Preis wurde nicht genannt. Imperial Brands äußerte sich nicht zur Altria-Mitteilung, Japan Tobacco lehnte einen Kommentar ab.