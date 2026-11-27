IG-Group-Aktie CBOE UK 100 Gewinner: Online-Broker steigt um 2,1 Prozent – Kurs auf kleiner Basis

aktiencheck.de Redaktion 27.11.2026, 18:18 1 Min.

Die IG-Group-Aktie gehört am Freitag zu den CBOE UK 100 Gewinnern. Der Kurs stammt von 16:03 Uhr und basiert auf geringem Umsatz.

IG-Group-Aktie bei Tradegate, 11,618 Euro (16:03 Uhr) +2,13 % Kursgewinn je Aktie +0,24 Euro Handelsumsatz bei Tradegate 4.592 Euro Die IG-Group-Aktie steigt am Freitag bei Tradegate um 2,13 Prozent auf 11,618 Euro und gehört zu den CBOE UK 100 Gewinnern. Der Umsatz lag bei rund 4.600 Euro. IGG IGG — 1T 5T 1M 3M 6M YTD 1J 5J 20J 5T · — Chart wird geladen Wertpapier 1 Monat 6 Monate 1 Jahr IGG — — — Die Hintergründe Handelsstimmung statt Einzelnachricht IG ist ein Online-Broker für Differenzkontrakte und Aktienhandel. Solche Anbieter profitieren von lebhaftem Handel und guter Marktstimmung. Am Freitag zogen Finanzwerte in London breit an. Die IG-Group-Aktie folgt damit der Finanzstärke des Tages. Was dagegen spricht Die Erträge hängen an Handelsvolumen und Regulierung.

Geringer Umsatz im deutschen Handel. Steckbrief Unternehmen IG Group Holdings plc Symbol London IGG Symbol Deutschland 19I Kurs 11,618 Euro Veränderung +2,13 % Stand: 27.11.2026, Kurs Tradegate, 16:03 Uhr Warum steigt die IG-Group-Aktie?

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