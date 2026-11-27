Die IFF-Aktie (International Flavors & Fragrances, ISIN US4595061015, WKN 853881, Handelssymbol IFF, deutsches Kürzel IFF) zählt am Freitag zu den S&P 500 Verlierern. Laut Indikation von Societe Generale um 15:35 Uhr MEZ, kurz nach dem US-Handelsstart, notiert der Titel bei 85,12 US-Dollar. Das sind 0,99 US-Dollar oder 1,15 Prozent weniger als zum Mittwochsschluss; am Donnerstag war die US-Börse wegen Thanksgiving geschlossen.
IFF-Aktie: S&P 500 Verlierer ohne erkennbaren Auslöser
Die International-Flavors-&-Fragrances-Aktie zählt am Freitag zu den S&P 500 Verlierern. Eine Unternehmensmeldung liegt nicht vor.
IFFIFF
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Die Gründe für den Kursverlust
Warum die IFF-Aktie nachgibt
Kein eigener Auslöser erkennbar
Zu IFF liegt am Freitag keine Unternehmensmeldung vor, die den Rückgang erklärt. Die Bewegung wirkt marktgetrieben.
Defensive Werte im Hintertreffen
Gefragt sind Technologie-, Chip- und Rohstoffwerte. Konsumnahe Titel wie IFF können in solchen Phasen relativ zurückfallen.
Frühe Indikation
Die Werte stammen aus den ersten Minuten nach dem US-Start und können sich bis Handelsschluss ändern.
Einordnung
Was der Rücksetzer bedeutet
IFF entwickelt Aromen, Duftstoffe und Inhaltsstoffe für Lebensmittel, Getränke, Körperpflege und Waschmittel. Das Geschäft hängt am Konsum und an Rohstoffkosten. Ein Minus von gut einem Prozent ist am unteren Ende der heutigen Verliererliste.
Häufige Fragen zur IFF-Aktie
Warum fällt die IFF-Aktie am Freitag?
Ein eigener Auslöser ist nicht erkennbar; Marktumschichtungen sind denkbar.
Wie stark verliert die IFF-Aktie?
Laut Indikation um 15:35 Uhr MEZ 1,15 Prozent auf 85,12 US-Dollar.
Ist das ein Schlusskurs?
Nein, es ist eine frühe Indikation kurz nach dem US-Handelsstart.
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