Die IFF-Aktie (International Flavors & Fragrances, ISIN: US4595061015, WKN: 853881, Handelssymbol: IFF) ist am Freitag einer der S&P 500 Verlierer des Tages: Sie fällt im verkürzten Handel um 1,03 Prozent auf 85,22 US-Dollar. Eine Unternehmensnachricht zum Tag wurde nicht gefunden.
IFF-Aktie S&P 500 Verlierer: Duftstoff-Konzern gibt nach – warum die Aktie um 1 Prozent fällt
Die Aktie von International Flavors & Fragrances (IFF) gehört am Freitagabend zu den S&P 500 Verlierern des Tages: Mit einem Minus von 1,03 Prozent auf 85,22 US-Dollar gibt der Hersteller von Aromen und Duftstoffen im starken Markt nach.
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Die Gründe für den Kursverlust
Defensive Werte im Hintertreffen
Am Black Friday führen Technologiewerte die Rally an, defensive Werte wie IFF bleiben zurück – eine mögliche Erklärung, belegt ist sie nicht. Eine Meldung des Konzerns zum Tag liegt nicht vor.
Rotation möglich
Kapital fließt in Tech.
Kein Auslöser
Eine Nachricht ist nicht bekannt.
Halbtagshandel
Ausschläge werden verstärkt.
Einordnung
Moderater Abschlag ohne Nachricht
IFF beliefert Lebensmittel-, Getränke- und Kosmetikhersteller. Ein Minus von rund 1 Prozent ist vor allem Marktstimmung.
Häufige Fragen zur IFF-Aktie
Warum ist die IFF-Aktie S&P 500 Verlierer?
Sie fällt um 1,03 Prozent auf 85,22 US-Dollar; ein konkreter Auslöser wurde nicht gefunden.
Wie lauten ISIN und WKN?
ISIN US4595061015, WKN 853881, Handelssymbol IFF.
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