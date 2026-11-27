IFF-Aktie S&P 500 Verlierer: Duftstoff-Konzern gibt nach – warum die Aktie um 1 Prozent fällt

aktiencheck.de Redaktion 27.11.2026, 19:30 1 Min.

Die Aktie von International Flavors & Fragrances (IFF) gehört am Freitagabend zu den S&P 500 Verlierern des Tages: Mit einem Minus von 1,03 Prozent auf 85,22 US-Dollar gibt der Hersteller von Aromen und Duftstoffen im starken Markt nach.

Die IFF-Aktie (International Flavors & Fragrances, ISIN: US4595061015, WKN: 853881, Handelssymbol: IFF) ist am Freitag einer der S&P 500 Verlierer des Tages: Sie fällt im verkürzten Handel um 1,03 Prozent auf 85,22 US-Dollar. Eine Unternehmensnachricht zum Tag wurde nicht gefunden. IFF IFF — 1T 5T 1M 3M 6M YTD 1J 5J 20J 5T · — Chart wird geladen Wertpapier 1 Monat 6 Monate 1 Jahr IFF — — — IFF im laufenden Handel -1,03 % Kurs im laufenden Handel 85,22 $ Gewinner zu Verlierern im S&P 500 410 : 93 Handelsschluss MEZ 19:00 Uhr Quelle : Kurse am 27. November 2026 Die Gründe für den Kursverlust Defensive Werte im Hintertreffen Am Black Friday führen Technologiewerte die Rally an, defensive Werte wie IFF bleiben zurück – eine mögliche Erklärung, belegt ist sie nicht. Eine Meldung des Konzerns zum Tag liegt nicht vor. 01 Rotation möglich Kapital fließt in Tech. 02 Kein Auslöser Eine Nachricht ist nicht bekannt. 03 Halbtagshandel Ausschläge werden verstärkt. Einordnung Moderater Abschlag ohne Nachricht IFF beliefert Lebensmittel-, Getränke- und Kosmetikhersteller. Ein Minus von rund 1 Prozent ist vor allem Marktstimmung. Was für die IFF-Aktie spricht Breite Kundenbasis: Lebensmittel, Pflege, Parfum.

Stabile Nachfrage: Basisgüter. Was die IFF-Aktie belasten kann Rotation: Defensive Werte weniger gefragt.

Rohstoffkosten: Schwankende Preise. Steckbrief der IFF-Aktie Unternehmen: International Flavors & Fragrances Inc.

ISIN: US4595061015 · WKN: 853881

Handelssymbol: IFF (NYSE)

Branche: Aromen, Duftstoffe Häufige Fragen zur IFF-Aktie Warum ist die IFF-Aktie S&P 500 Verlierer?

Sie fällt um 1,03 Prozent auf 85,22 US-Dollar; ein konkreter Auslöser wurde nicht gefunden. Wie lauten ISIN und WKN?

ISIN US4595061015, WKN 853881, Handelssymbol IFF. Fazit: Der S&P 500 Verlierer IFF ohne Nachricht Die IFF-Aktie gibt moderat nach. Weitere Impulse bringen Unternehmensmeldungen.

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