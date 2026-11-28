Wie schloss die IBM Aktie am Freitag?

Bei 248,08 Dollar, ein Plus von 1,89 Prozent.

Was ist der Nighthawk-Prozessor?

Ein Quantenprozessor von IBM mit 120 Qubits.

Wie stark wuchs IBM im dritten Quartal?

Der Umsatz stieg um 5 Prozent auf 17,1 Milliarden Dollar.