Der älteste Tech-Riese der Wall Street will beim nächsten großen Technologiesprung ganz vorne sein. IBM hat seinen ersten Quantencomputer im US-Bundesstaat Illinois in Betrieb genommen und eine Plattform zur Fehlerkorrektur gestartet. Am Freitag stieg die IBM Aktie um 1,89 Prozent auf 248,08 Dollar.
IBM Aktie: Neuer Quantencomputer in Chicago, Plus 1,9 Prozent am Black Friday – wie nah ist der Quanten-Durchbruch?
Nighthawk-Prozessor mit 120 Qubits, Fehlerkorrektur-Plattform mit einem US-Forschungslabor, höherer Cashflow-Ausblick. Die IBM Aktie zwischen Quanten-Fantasie und Software-Realität.
International Business Machines Corporation · ISIN: US4592001014 · WKN: 851399 · Handelssymbol: IBM · US-Handelssymbol: IBM
Die Technik
Quantencomputer in Chicago
IBM stellte ein Quantum System Two in den Hyde Park Labs in Chicago vor, angetrieben vom Nighthawk-Prozessor mit 120 Qubits. Zusammen mit dem Quantum Science Center des Oak Ridge National Laboratory startete IBM zudem eine Plattform, die Quantencomputer mit einem Hochleistungsrechner verbindet. Ziel ist es, die Quantenfehlerkorrektur voranzubringen und bis 2028 einen wissenschaftlich relevanten Quantencomputer zu erreichen.
Quantencomputing ist bei IBM eine Zukunftswette, Software und Beratung sind das Geschäft von heute. Für die IBM Aktie zählt beides: Fortschritt im Labor und Wachstum in den Zahlen.
Die Zahlen
Wachstum mit Cashflow
Im dritten Quartal 2026 steigerte IBM den Umsatz um 5 Prozent auf 17,1 Milliarden Dollar, angeführt von Software und Infrastruktur. Für das Gesamtjahr erwartet IBM ein Umsatzwachstum von vier bis fünf Prozent und hob den Ausblick für den freien Cashflow an. Die Quartalsdividende liegt bei 1,69 Dollar je Aktie.
Häufige Fragen zur IBM Aktie
Wie schloss die IBM Aktie am Freitag?
Bei 248,08 Dollar, ein Plus von 1,89 Prozent.
Was ist der Nighthawk-Prozessor?
Ein Quantenprozessor von IBM mit 120 Qubits.
Wie stark wuchs IBM im dritten Quartal?
Der Umsatz stieg um 5 Prozent auf 17,1 Milliarden Dollar.
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