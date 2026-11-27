IBM-Aktie ist Dow Jones Gewinner Nr. 5: Quanten-Konzern legt fast 2 % zu

aktiencheck.de Redaktion 27.11.2026, 19:17 2 Min.

Die IBM-Aktie steigt nach dem Ende der verkürzten Wall-Street-Sitzung um 1,92 % auf 248,14 US-Dollar. Nach dem Rücksetzer vom Rekordhoch Anfang Juni bleibt die Frage, ob Quanten- und KI-Geschäft den Kurs tragen.

Bild: Irekia / Eusko Jaurlaritza, Wikimedia Commons, CC BY 4.0

Die IBM-Aktie (ISIN US4592001014, WKN 851399, Symbol IBM, US-Symbol IBM) gehört am Black Friday zu den Dow Jones Gewinnern. Laut Kursliste (Stand 27.11.2026, 19:11 Uhr, nach dem vorzeitigen Handelsschluss an der Wall Street) steigt der Technologiekonzern um 4,67 US-Dollar beziehungsweise 1,92 % auf 248,14 US-Dollar. Am Mittwoch hatte die Aktie nach Berechnung der Redaktion bei rund 243,47 US-Dollar geschlossen. IBM-Aktie, Dow Jones Gewinner Nr. 5 +1,92 % Kurs nach Handelsschluss 248,14 USD Zwölfmonatshoch vom 2. Juni 332,46 USD Zwölfmonatstief vom 23. Juli 199,19 USD Quelle : Kursliste Dow Jones, 27.11.2026, 19:11 Uhr; Barchart; Tradersunion Dow Jones Gewinner Nr. 5 Warum die IBM-Aktie zulegt Eine eigene Meldung von IBM gibt es nicht. Die IBM-Aktie profitiert vom Marktumfeld: 27 von 30 Dow-Werten schließen im Plus. 01 Technologie gefragt Zum US-Start lag das Plus bei 1,01 %, am Ende der Sitzung bei 1,92 %. 02 Quanten-Fantasie Am 6. November nahm IBM laut Tradersunion in Chicago erstmals einen Quantencomputer vom Typ Quantum System Two in Betrieb. IBM will bis Ende 2026 einen Quantenvorteil zeigen. 03 KI-Druck auf das Altgeschäft Laut Motley Fool geriet die Aktie im Frühjahr unter Druck, weil KI-Programme die Programmiersprache der Großrechner angreifen könnten. Im Juli fiel sie zeitweise auf 199,19 US-Dollar. Wichtig für die Einordnung: Am Black Friday endete der Handel in den USA bereits um 19 Uhr MEZ, das Volumen war dünn. Einordnung Zwischen Altlast und Zukunftstechnik Die IBM-Aktie liegt gut ein Viertel unter ihrem Juni-Hoch. Das Unternehmen kombiniert Software, Beratung und Großrechner mit dem Zukunftsthema Quanten. Der Kurs reagiert empfindlich auf Wachstumszahlen der Softwaresparte. Was für die IBM-Aktie spricht Fortschritte bei Quantencomputern.

Breit aufgestelltes Software- und Beratungsgeschäft.

Gut ein Viertel unter dem Zwölfmonatshoch. Was gegen die IBM-Aktie spricht KI könnte das Großrechner-Geschäft unter Druck setzen.

Quantenvorteil ist noch nicht belegt.

Starke Kursschwankungen bei Wachstumszweifeln. FAQ Häufige Fragen zur IBM-Aktie Warum ist die IBM-Aktie Dow Jones Gewinner? Technologiewerte erholen sich auf breiter Front. Eine neue Nachricht von IBM gibt es nicht.

Wie hoch steht die IBM-Aktie? Laut Kursliste bei 248,14 US-Dollar, 1,92 % über dem Vortagesschluss.

Welche ISIN und WKN hat die IBM-Aktie? ISIN US4592001014, WKN 851399. Handelssymbol in Deutschland und in den USA IBM (NYSE). Steckbrief Unternehmen International Business Machines Corporation ISIN US4592001014 WKN 851399 Handelssymbol IBM US-Handelssymbol IBM (NYSE) Kurs 248,14 US-Dollar (+1,92 %) Rang im Dow Jones Gewinner Nr. 5 am 27.11.2026 (19:11 Uhr) Stand: 27.11.2026, Kursliste, Stand 19:11 Uhr Fazit: IBM-Aktie als Dow Jones Gewinner mit Quanten-Fantasie Die IBM-Aktie erholt sich mit dem Markt. Quanten- und KI-Fantasie tragen, doch der Konzern muss zeigen, dass das Kerngeschäft nicht unter KI leidet.

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