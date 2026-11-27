Die IBM-Aktie (ISIN US4592001014, WKN 851399, Symbol IBM, US-Symbol IBM) gehört am Black Friday zu den Dow Jones Gewinnern. Laut Kursliste (Stand 27.11.2026, 19:11 Uhr, nach dem vorzeitigen Handelsschluss an der Wall Street) steigt der Technologiekonzern um 4,67 US-Dollar beziehungsweise 1,92 % auf 248,14 US-Dollar. Am Mittwoch hatte die Aktie nach Berechnung der Redaktion bei rund 243,47 US-Dollar geschlossen.
IBM-Aktie ist Dow Jones Gewinner Nr. 5: Quanten-Konzern legt fast 2 % zu
Die IBM-Aktie steigt nach dem Ende der verkürzten Wall-Street-Sitzung um 1,92 % auf 248,14 US-Dollar. Nach dem Rücksetzer vom Rekordhoch Anfang Juni bleibt die Frage, ob Quanten- und KI-Geschäft den Kurs tragen.
Dow Jones Gewinner Nr. 5
Warum die IBM-Aktie zulegt
Eine eigene Meldung von IBM gibt es nicht. Die IBM-Aktie profitiert vom Marktumfeld: 27 von 30 Dow-Werten schließen im Plus.
Technologie gefragt
Zum US-Start lag das Plus bei 1,01 %, am Ende der Sitzung bei 1,92 %.
Quanten-Fantasie
Am 6. November nahm IBM laut Tradersunion in Chicago erstmals einen Quantencomputer vom Typ Quantum System Two in Betrieb. IBM will bis Ende 2026 einen Quantenvorteil zeigen.
KI-Druck auf das Altgeschäft
Laut Motley Fool geriet die Aktie im Frühjahr unter Druck, weil KI-Programme die Programmiersprache der Großrechner angreifen könnten. Im Juli fiel sie zeitweise auf 199,19 US-Dollar.
Wichtig für die Einordnung: Am Black Friday endete der Handel in den USA bereits um 19 Uhr MEZ, das Volumen war dünn.
Einordnung
Zwischen Altlast und Zukunftstechnik
Die IBM-Aktie liegt gut ein Viertel unter ihrem Juni-Hoch. Das Unternehmen kombiniert Software, Beratung und Großrechner mit dem Zukunftsthema Quanten. Der Kurs reagiert empfindlich auf Wachstumszahlen der Softwaresparte.
FAQ
Häufige Fragen zur IBM-Aktie
Warum ist die IBM-Aktie Dow Jones Gewinner?
Technologiewerte erholen sich auf breiter Front. Eine neue Nachricht von IBM gibt es nicht.
Wie hoch steht die IBM-Aktie?
Laut Kursliste bei 248,14 US-Dollar, 1,92 % über dem Vortagesschluss.
Welche ISIN und WKN hat die IBM-Aktie?
ISIN US4592001014, WKN 851399. Handelssymbol in Deutschland und in den USA IBM (NYSE).
Steckbrief
- Unternehmen
- International Business Machines Corporation
- ISIN
- US4592001014
- WKN
- 851399
- Handelssymbol
- IBM
- US-Handelssymbol
- IBM (NYSE)
- Kurs
- 248,14 US-Dollar (+1,92 %)
- Rang im Dow Jones
- Gewinner Nr. 5 am 27.11.2026 (19:11 Uhr)
Stand: 27.11.2026, Kursliste, Stand 19:11 Uhr
War dieser Artikel hilfreich?
Die Inhalte auf AktienCheck.de dienen ausschließlich der Information und stellen keine individuelle Anlageberatung oder Aufforderung zum Kauf oder Verkauf von Wertpapieren dar. Wertpapiergeschäfte sind mit Risiken bis hin zum vollständigen Verlust des eingesetzten Kapitals verbunden.