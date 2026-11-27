Ibiden-Aktie: Chipgehäuse-Spezialist kehrt auf die Gewinnerseite zurück

aktiencheck.de Redaktion 27.11.2026, 09:53 1 Min. Trading Economics, comdirect

Die Ibiden-Aktie steigt im Nikkei 225 um fast zehn Prozent. Der Hersteller von Chipsubstraten profitiert von der Erholung der KI-Werte.

Die Ibiden-Aktie zählt zu den Nikkei 225 Gewinnern: Laut comdirect steigt sie am Morgen um 9,70 Prozent auf 29,40 Euro. Der Nikkei 225 legt um 2,1 Prozent auf 58.711 Punkte zu. IBI IBI — 1T 5T 1M 3M 6M YTD 1J 5J 20J 5T · — Chart wird geladen Wertpapier 1 Monat 6 Monate 1 Jahr IBI — — — Nikkei 225 Gewinner Warum die Ibiden-Aktie anzieht Ibiden fertigt Substrate und Gehäuse für Hochleistungschips und gilt als Profiteur des KI-Booms. Die Aktie reagiert stark auf die KI-Stimmung: Am 27. Oktober war sie nach dem Börsengang-Antrag von Anthropic um 9,1 Prozent gestiegen, am 2. November hatte sie unter Druck gestanden. Ibiden-Aktie bei comdirect am Morgen +9,70 % Nikkei 225 (+2,1 %) 58.711 Quelle : comdirect Was dagegen spricht Die Ibiden-Aktie schwankt stark mit der KI-Stimmung. Die Ibiden-Aktie bleibt als Nikkei 225 Gewinner ein Barometer für die KI-Lieferkette.

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