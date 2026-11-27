Die Iberdrola-Aktie (ISIN: ES0144580Y14, WKN: A0M46B, deutsches Handelssymbol: IBE1, US-Handelssymbol: IBDRY (OTC, ADR)) gehört am Freitagmorgen zu den IBEX 35 Verlierern. Gegen 9:19 Uhr notierte sie bei 22,93 Euro und damit 0,43 Prozent unter dem Schlusskurs vom Donnerstag. Im Ranking des spanischen Leitindex belegt Iberdrola damit Platz 33. Der Versorger bleibt damit hinter dem freundlichen Gesamtmarkt zurück.
Iberdrola-Aktie IBEX 35 Verlierer: Versorger gibt nach – Anleger meiden defensive Werte vor der Wahl
Die Iberdrola-Aktie gehört am Freitagmorgen zu den IBEX 35 Verlierern: Mit einem Minus von 0,43 Prozent auf 22,93 Euro bleibt der Energieversorger hinter dem steigenden Markt zurück. Wir zeigen die Gründe für den Kursverlust.
IBEX 35 am Morgen
IBEX 35 im Plus: warum einige Werte trotzdem nachgeben
Defensive Versorgerwerte sind am Freitagmorgen wenig gefragt. Die Iberdrola-Aktie gehört zu den Verlierern im IBEX 35.
Der IBEX 35 knüpft am Freitag an die Erholung vom Vortag an. Am Donnerstag hatte der spanische Leitindex 2,26 Prozent auf 19.057,90 Punkte zugelegt, alle 35 Werte schlossen im Plus. Am Freitag eröffnete der Index laut der Nachrichtenagentur EFE 0,61 Prozent höher bei rund 19.198 Punkten, um 9:34 Uhr lag er 0,88 Prozent im Plus bei 19.225,20 Punkten. Rückenwind kommt aus Asien: In China zogen Technologiewerte kräftig an, nachdem Peking weitere Maßnahmen zur Stützung des Kapitalmarkts angekündigt hatte. Auch die US-Terminkontrakte legten nach dem Thanksgiving-Feiertag zu. Dazu kamen Inflationsdaten aus Spanien: Laut vorläufiger Schätzung des Statistikamts INE sank die Teuerung im November von 4,9 auf 4,1 Prozent, den niedrigsten Stand seit Juli. Hauptgrund waren günstigere Kraftstoffe. Die Kerninflation ging auf 2,6 Prozent zurück.
Die Gründe für den Kursverlust
Warum die Iberdrola-Aktie heute nachgibt
Eine eigene Unternehmensmeldung gab es am Freitagmorgen nicht. Nach unserer Einschätzung schichten Anleger an einem Tag mit steigenden Kursen aus defensiven Versorgern in Banken und zyklische Werte um. Dazu kommen die Zinssorgen vor der erwarteten Zinserhöhung der US-Notenbank am 9. Dezember. Auch die Wahl am Sonntag spielt eine Rolle: Versorger gehören zu den Branchen, deren Regulierung sich mit einer neuen Regierung ändern könnte.
Umschichtung
Anleger bevorzugen am Morgen Banken und Rohstoffwerte.
Zinssorgen
Versorger reagieren empfindlich auf steigende Zinsen.
Wahl am Sonntag
Die Regulierung des Stromsektors könnte sich ändern.
Das Unternehmen
Iberdrola: Stromnetze und Ökostrom weltweit
Iberdrola mit Sitz in Bilbao gehört zu den größten Energieversorgern der Welt. Der Konzern betreibt Stromnetze und Kraftwerke in Spanien, Großbritannien, den USA, Brasilien und Mexiko und ist einer der größten Erzeuger von Wind- und Solarstrom. In den ersten neun Monaten 2026 stieg der Nettogewinn um 10 Prozent auf 5.816 Millionen Euro bei Rekordinvestitionen von 10.087 Millionen Euro. Iberdrola hob die Prognose an und erwartet für 2026 ein Plus beim bereinigten Nettogewinn von mindestens 10 Prozent.
Die Wall Street handelt am Freitag wegen des Black Friday nur verkürzt. Am Sonntag, 29. November, wählt Spanien ein neues Parlament. Analysten haben vor allem Banken, Versorger, erneuerbare Energien und Immobiliengesellschaften im Blick, weil ein Regierungswechsel Steuern und Regulierung verändern könnte. Für den 9. Dezember erwarten Anleger zudem eine Zinserhöhung der US-Notenbank um 0,25 Prozentpunkte.
Häufige Fragen zur Iberdrola-Aktie
Warum ist die Iberdrola-Aktie heute ein IBEX 35 Verlierer?
Die Iberdrola-Aktie fällt um 0,43 Prozent. Eine eigene Meldung gab es nicht. Nach unserer Einschätzung schichten Anleger in Banken und zyklische Werte um.
Wie lauten ISIN, WKN und Handelssymbole der Iberdrola-Aktie?
Die ISIN lautet ES0144580Y14, die WKN A0M46B. In Deutschland wird die Aktie unter dem Kürzel IBE1 gehandelt, in den USA unter IBDRY (OTC, ADR).
Wie stark fällt die Iberdrola-Aktie am Freitagmorgen?
Gegen 9:19 Uhr notierte die Iberdrola-Aktie bei 22,93 Euro und damit 0,43 Prozent unter dem Schlusskurs vom Donnerstag (23,03 Euro).
Wie viel Dividende zahlt Iberdrola?
Iberdrola hat die Zwischendividende für 2026 auf 0,275 Euro je Aktie festgelegt. Aktionäre können zwischen neuen Aktien, Bargeld und dem Verkauf der Bezugsrechte wählen.
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