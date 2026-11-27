Warum ist die Iberdrola-Aktie heute ein IBEX 35 Verlierer?

Die Iberdrola-Aktie fällt um 0,43 Prozent. Eine eigene Meldung gab es nicht. Nach unserer Einschätzung schichten Anleger in Banken und zyklische Werte um.

Wie lauten ISIN, WKN und Handelssymbole der Iberdrola-Aktie?

Die ISIN lautet ES0144580Y14, die WKN A0M46B. In Deutschland wird die Aktie unter dem Kürzel IBE1 gehandelt, in den USA unter IBDRY (OTC, ADR).

Wie stark fällt die Iberdrola-Aktie am Freitagmorgen?

Gegen 9:19 Uhr notierte die Iberdrola-Aktie bei 22,93 Euro und damit 0,43 Prozent unter dem Schlusskurs vom Donnerstag (23,03 Euro).

Wie viel Dividende zahlt Iberdrola?

Iberdrola hat die Zwischendividende für 2026 auf 0,275 Euro je Aktie festgelegt. Aktionäre können zwischen neuen Aktien, Bargeld und dem Verkauf der Bezugsrechte wählen.