Die Hyundai-Department-Store-Aktie (ISIN: KR7069960003, KRX-Kürzel: 069960) zählt am Freitag, 27. November 2026, zu den KOSPI Composite Index Verlierern. Das Papier schloss in Seoul bei 84.600 Won und damit 5,37 Prozent unter dem Vortag. Im Handelsverlauf war die Aktie bis auf 82.000 Won gefallen, ein Minus von mehr als 8 Prozent.
Hyundai-Department-Store-Aktie KOSPI Composite Index Verlierer: Minus 5,37 Prozent – Zinsangst trifft die Kaufhäuser
Die Hyundai-Department-Store-Aktie gehört am Freitag zu den KOSPI Composite Index Verlierern: Der Kaufhauskonzern fällt um 5,37 Prozent auf 84.600 Won. Leitzinserhöhung, starker Won und schwächeres Umsatzwachstum belasten die Branche.
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Die Gründe für den Kursverlust
Warum der KOSPI Composite Index Verlierer Hyundai Department Store gegen den Markt fällt
Kaufhausaktien fielen am Freitag geschlossen. Shinsegae verlor im Handelsverlauf bis zu 8,74 Prozent, Hyundai Department Store bis zu 8,28 Prozent, Lotte Shopping knapp 6 Prozent. Koreanische Medien nennen drei Gründe: Die Leitzinserhöhung schürt die Sorge vor schwächerem Konsum, der stärkere Won macht das Einkaufen in Korea für ausländische Besucher teurer, und für Oktober und November wird ein langsameres Umsatzwachstum der Kaufhäuser erwartet. Die Branche hatte im ersten Halbjahr vom Ansturm ausländischer Kunden profitiert. Seit Jahresmitte hat sich der Kurs von Hyundai Department Store mehr als halbiert.
Häufige Fragen zur Hyundai-Department-Store-Aktie
Warum ist die Hyundai-Department-Store-Aktie heute ein KOSPI Composite Index Verlierer?
Die Hyundai-Department-Store-Aktie fiel um 5,37 Prozent auf 84.600 Won, weil Leitzinserhöhung, starker Won und schwächeres Umsatzwachstum die Kaufhausaktien belasteten.
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