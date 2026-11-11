Hypoport Aktie: Ist der Kursrutsch eine historische Chance?

Die Hypoport-Aktie steht vor einer spannenden Bewährungsprobe. Einerseits zeigen die jüngsten Geschäftszahlen, dass der Konzern seine operative Leistungsfähigkeit deutlich verbessert hat. Der Umsatz stieg in den ersten neun Monaten 2026 auf 479,5 Millionen Euro, der Rohertrag erhöhte sich auf 207 Millionen Euro und das EBIT legte um 27 Prozent auf 30,1 Millionen Euro zu. Die EBIT-Marge bezogen auf den Rohertrag verbesserte sich von 12,0 auf 14,5 Prozent. Gleichzeitig stieg das Ergebnis je Aktie um rund 30 Prozent auf 2,98 Euro. Andererseits bleibt das Marktumfeld schwierig. Besonders die verzögerte Erholung bei Immobilienkrediten belastet die Wachstumsperspektiven. Genau hier setzt die aktuelle Aktienanalyse von Deutsche Bank Research an. Mengxian Sun beurteilt Hypoport weiterhin als gut geführtes Unternehmen, warnt aber vor der schwachen Entwicklung des Immobilienfinanzierungsmarktes. Trotzdem bestätigt Deutsche Bank Research das Rating "buy" und belässt das Kursziel unverändert bei 153 Euro. Gegenüber dem aktuellen Xetra-Kurs von 92,00 Euro ergibt sich daraus ein rechnerisches Aufwärtspotenzial von rund 66,3 Prozent. Für Anleger ist dies eine bemerkenswerte Perspektive, allerdings keine Garantie. Die entscheidende Frage lautet, ob Hypoport seine operative Stärke auch bei einer weiterhin schwachen Kreditnachfrage aufrechterhalten kann. Gelingt dies und erholt sich der Immobilienfinanzierungsmarkt nachhaltig, könnte die Hypoport-Aktie erhebliches Aufwärtspotenzial besitzen. Bleibt die Erholung dagegen aus, könnten die Geschäftsergebnisse und die Aktienbewertung unter Druck geraten. Das bestätigte Rating "buy" von Deutsche Bank Research zeigt, dass Mengxian Sun langfristig optimistisch bleibt. Die Hypoport-Aktie vereint damit erhebliche Chancen mit Risiken, die Anleger nicht unterschätzen sollten.

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Autor: Redaktion, aktiencheck.de

Veröffentlicht am: 11. November 2026

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Dieser Artikel dient ausschließlich zu Informationszwecken und stellt keine Anlageberatung dar. Investitionen in Aktien unterliegen Risiken, einschließlich des möglichen Verlusts des eingesetzten Kapitals. Die Redaktion übernimmt keine Haftung für etwaige Entscheidungen auf Basis dieses Artikels.