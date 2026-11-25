Was ist Europace?

Europace ist die Kreditplattform von Hypoport, über die Vermittler und Banken private Immobilienfinanzierungen abwickeln.

Hat Hypoport die Prognose bestätigt?

Ja. Für 2026 gelten weiter mindestens 280 Millionen Euro Rohertrag und 40 bis 55 Millionen Euro EBIT.

Wann kommen die nächsten Zahlen?

Das vorläufige Gesamtjahresergebnis ist für den 15. März 2027 angekündigt.