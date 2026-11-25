Die Hypoport Aktie ist ein Lehrstück dafür, dass gute Zahlen und guter Kurs zwei verschiedene Dinge sind. Der Berliner Betreiber von Finanzierungsplattformen hat in den ersten neun Monaten 2026 den Umsatz um 5 Prozent auf 479,5 Millionen Euro gesteigert und das EBIT um 27 Prozent auf 30,1 Millionen Euro. Im dritten Quartal allein sprang das EBIT von 7,6 auf 10,8 Millionen Euro. Am Tag der Zahlen gab die Hypoport Aktie dennoch nach und schloss bei 82,95 Euro.
Hypoport Aktie: Quartalsgewinn plus 42 Prozent, Europace trotzt dem Markt – wann dreht der Kurs?
Hypoport steigert das EBIT nach neun Monaten um 27 Prozent und bestätigt die Jahresziele. Die Hypoport Aktie notiert trotzdem weit unter dem Jahreshoch. Eine Einordnung.
Die Zahlen
Mehr Ertrag in einem schrumpfenden Markt
Bemerkenswert ist das Umfeld: Der Markt für private Immobilienfinanzierungen war zuletzt rückläufig. Trotzdem liefen über die Plattform Europace in neun Monaten Finanzierungen von 57,34 Milliarden Euro – nach 57,13 Milliarden Euro im Vorjahr. Im dritten Quartal waren es 19,04 Milliarden Euro, ein Plus von 1 Prozent. Getragen wird das Volumen von Sparkassen und Genossenschaftsbanken über die Teilmarktplätze Finmas und Genopace. Der Rohertrag des Konzerns stieg um 5 Prozent auf 207,0 Millionen Euro; als Treiber nennt Hypoport neue Kunden und eine höhere Wertschöpfung bei bestehenden.
Der Ausblick
Jahresziel verlangt ein starkes Finale
Hypoport hält an der Prognose für 2026 fest: mindestens 280 Millionen Euro Rohertrag und ein EBIT von 40 bis 55 Millionen Euro. Nach neun Monaten sind 30,1 Millionen Euro erreicht – für das untere Ende der Spanne braucht es im Schlussquartal also knapp 10 Millionen Euro, etwa das Niveau des dritten Quartals. Das Management hatte bereits zuvor einen starken Ergebnisbeitrag im vierten Quartal in Aussicht gestellt. Vorläufige Jahreszahlen sind für den 15. März 2027 angekündigt.
Hypoport gewinnt Marktanteile, während der Markt schrumpft. Für die Hypoport Aktie zählt nun, wann der Markt selbst wieder wächst.
Häufige Fragen zur Hypoport Aktie
Was ist Europace?
Europace ist die Kreditplattform von Hypoport, über die Vermittler und Banken private Immobilienfinanzierungen abwickeln.
Hat Hypoport die Prognose bestätigt?
Ja. Für 2026 gelten weiter mindestens 280 Millionen Euro Rohertrag und 40 bis 55 Millionen Euro EBIT.
Wann kommen die nächsten Zahlen?
Das vorläufige Gesamtjahresergebnis ist für den 15. März 2027 angekündigt.
Die Stammdaten dienen der eindeutigen Zuordnung des Wertpapiers.
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