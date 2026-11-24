Warum fällt die Hypoport Aktie heute?

Eine Unternehmensmeldung gibt es nicht. Zinssorgen und die schwache Marktstimmung belasten den zinssensiblen Titel.

Ist die Hypoport Aktie SDAX Verlierer?

Ja. Mit minus 3,21 Prozent gehört sie am Mittag zu den fünf größten SDAX Verlierern.