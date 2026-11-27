Wie hoch ist der Hyperliquid Kurs? Am 27. November lag HYPE laut CoinGlass bei 65,88 Dollar, plus 8,4 Prozent in 24 Stunden.

Warum steigt Hyperliquid? Als Auslöser nennt Coinotag die Aufnahme in einen Franklin-Templeton-Indexfonds zum 1. Dezember, dazu kommt ein Rebound nach 25 Prozent Monatsminus.

Was ist Hyperliquid Strategies? Eine Nasdaq-gelistete Firma (Ticker PURR), die HYPE als Treasury-Bestand hält.

Wie riskant ist HYPE? Der Coin schwankt stark, Hebel und Token-Freigaben können Ausschläge verstärken.