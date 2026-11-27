Der Hyperliquid Kurs hat am Freitag den Kryptomarkt angeführt: HYPE stieg laut CoinGlass auf 65,88 Dollar, ein Plus von 8,4 Prozent in 24 Stunden, bei einer Spanne von 59,45 bis 66,78 Dollar. Coinotag nennt einen Kurs von rund 66 Dollar und Plus nahe 9 Prozent in der Freitagssitzung, während Bitcoin am Abend unter 60.000 Dollar rutschte. Als Treiber gilt die Aufnahme von HYPE in einen Krypto-Indexfonds von Franklin Templeton zum 1. Dezember. Für Anleger von Krypto-Aktien ist das Thema relevant, weil auch Hyperliquid Strategies (Ticker PURR) und die Coinbase Aktie von der Nachfrage nach Altcoin-Produkten leben.
Hyperliquid Kurs: HYPE springt um 8 Prozent auf rund 66 Dollar, doch Whales setzen auf Short und der Monat steht bei minus 25 Prozent – hält der Rebound bis zum 1. Dezember?
Hyperliquid (HYPE) war am Freitag der stärkste große Coin, mit plus 8 Prozent auf rund 66 Dollar. Franklin Templeton nimmt HYPE zum 1. Dezember in einen Krypto-Indexfonds auf, doch Großanleger sind gespalten und der Monat steht weiter deutlich im Minus.
Der Auslöser
Warum steigt Hyperliquid, obwohl Bitcoin fällt?
Coinotag führt den Sprung auf die Aufnahme von HYPE in einen Franklin-Crypto-Index-ETF zurück, ad-hoc-news nennt den 1. Dezember als Termin. Nach einem Minus von rund 25 Prozent in 30 Tagen sprechen Beobachter zudem von einem Rebound aus überverkaufter Lage (Einschätzung der Redaktion). Zum Vergleich: Am 6. November stand HYPE bei rund 77 Dollar, das Rekordhoch lag am 23. September bei 97,96 Dollar (CoinGecko via CoinStats).
Die Großanleger
Wer setzt auf Hyperliquid – und wer dagegen?
Die Positionierung ist gemischt. Laut ad-hoc-news halten Konten mit Positionen ab einer Million Dollar rund 491 Millionen Dollar short gegen 448 Millionen Dollar long, bei den 25 größten Positionen überwiegt dagegen Long mit 287 gegen 195 Millionen Dollar. Das Open Interest stieg binnen 24 Stunden um rund 12 Prozent auf 2,76 Milliarden Dollar (CoinGlass). Ein steigendes Open Interest zum Kursanstieg zeigt mehr Hebel im Markt und kann Bewegungen in beide Richtungen verstärken.
|Datenpunkt
|Stand
|Quelle
|HYPE-Kurs
|65,88 $
|CoinGlass, 27.11.
|Veränderung 24 Stunden
|+8,4 %
|CoinGlass
|Open Interest
|2,76 Mrd. $
|CoinGlass
|Assistance Fund (6.11.)
|48,7 Mio. HYPE
|CoinStats
|HYPE-Bestand Hyperliquid Strategies
|29,3 Mio. (30.06.)
|The Block, 27.08.
Marktkapitalisierung nicht angegeben, weil Quellen stark abweichen (16,6 bis 21,6 Mrd. Dollar).
Quelle: CoinGlass, ad-hoc-news, CoinStats, The Block
Die Fundamentaldaten
Was trägt den Hyperliquid Kurs – ETFs, Rückkäufe, neue Märkte?
Hyperliquid betreibt eine Handelsplattform für Perpetual Futures auf einer eigenen Blockchain. Der sogenannte Assistance Fund hielt am 6. November rund 48,7 Millionen HYPE, damals etwa 3,76 Milliarden Dollar wert (CoinStats). Seit Mai gibt es US-ETFs von Bitwise (BHYP) und 21Shares (THYP). Die Treasury-Firma Hyperliquid Strategies (PURR) hielt Ende Juni 29,3 Millionen HYPE und kaufte danach rund 16,5 Millionen für 773 Millionen Dollar nach (The Block, 27. August). Neue HIP-3-Märkte für Rohstoff- und Aktien-Perpetuals machten schon im Juli nahezu die Hälfte des Perp-Volumens aus.
Auf der Risikoseite stehen Token-Freigaben, für den 6. Dezember wird eine größere Freigabe von Team-Token genannt. Ein Sprung des Angebots kann auf den Kurs drücken, auch wenn es sich nicht automatisch um Verkäufe handelt.
Häufige Fragen zum Hyperliquid Kurs
Wie hoch ist der Hyperliquid Kurs? Am 27. November lag HYPE laut CoinGlass bei 65,88 Dollar, plus 8,4 Prozent in 24 Stunden.
Warum steigt Hyperliquid? Als Auslöser nennt Coinotag die Aufnahme in einen Franklin-Templeton-Indexfonds zum 1. Dezember, dazu kommt ein Rebound nach 25 Prozent Monatsminus.
Was ist Hyperliquid Strategies? Eine Nasdaq-gelistete Firma (Ticker PURR), die HYPE als Treasury-Bestand hält.
Wie riskant ist HYPE? Der Coin schwankt stark, Hebel und Token-Freigaben können Ausschläge verstärken.
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