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Hut 8 Aktie: Rechenzentren unter Druck - Drohen neue regulatorische Hürden?

aktiencheck.de Redaktion 07.11.2026, 17:59 1 Min. Craig-Hallum Capital

Hut 8 Aktie im freien Fall! Craig-Hallum senkt das Kursziel von 155 auf 120 USD, hält aber an "buy" fest. Sorgen um strengere Vorschriften für Rechenzentren belasten die Stimmung. Bietet der massive Ausverkauf jetzt eine Kaufchance?

Bild: Hut 8 Corp.

Im Rahmen ihrer Einschätzung bleiben die Analysten von Craig-Hallum Capital bei ihrer Kaufempfehlung für die Aktie von Hut 8 Corp. (ISIN: US44812J1043, WKN: A3ES40, Ticker-Symbol: V71, NASDAQ-Symbol: HUT). Craig-Hallum habe das Kursziel für Hut 8 von 155 auf 120 USD gesenkt. Dies sei nach einer soliden Unternehmensmeldung erfolgt. Der Markt verfolge angesichts der Wahlergebnisse offenbar den Ansatz "erst verkaufen, später Fragen stellen", da Befürchtungen bestünden, dass regulatorische Maßnahmen den Bau von Rechenzentren stoppen könnten, erkläre Craig-Hallum. Dennoch zeige sich Craig-Hallum optimistisch, dass der Standort Beacon Point des Unternehmens die von Gouverneur Abbott angeordnete Überprüfung erfolgreich bestehen und in die Grundlastversorgung des texanischen Stromnetzes ERCOT aufgenommen werde. Hut 8 Einschätzung im Überblick: Kursziel: ⬇️ 120 USD (zuvor: 155 USD)

Rating: 🟢 "buy" (unverändert)

Analyst: 🏛️ Craig-Hallum Capital | 05.11.2026 Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link.

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