Wie viel Leistung hat Hut 8 vermietet?

949 Megawatt mit einem erwarteten Basiswert von 26,6 Milliarden Dollar.

Wie hoch sind die Schulden der Hut 8 Aktie?

Rund 7,73 Milliarden Dollar Hauptbetrag zum 30. September 2026, vor allem Projektanleihen.

Wann gehen die Rechenzentren in Betrieb?

River Bend ist für das zweite Quartal 2027 geplant, Beacon Point ab dem dritten Quartal 2027.

Welche Rolle spielt der Bitcoin Kurs für Hut 8?

Der Bitcoin-Bestand und das Mining beeinflussen Ergebnis und Liquidität; der Umbau auf KI-Mieten soll die Abhängigkeit verringern.