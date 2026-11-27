Die Hut 8 Aktie (Ticker HUT, ISIN US44812J1043) schloss am 20. November bei 45,95 Dollar, ein Wochenminus von 20,2 Prozent (CEO Economy). Am 13. November waren es noch 57,57 Dollar, das 52-Wochen-Hoch lag bei 133,02 Dollar vom 2. Juni (sec-api). Der Bitcoin Kurs notiert bei rund 60.500 Dollar (Decrypt, 26. November, 19:00 Uhr MEZ). Hut 8 ist damit ein Prüfstein für die Frage, ob der Umbau vom Miner zum KI-Rechenzentrumsbetreiber die Last einer schwachen Bitcoin-Phase tragen kann.
Hut 8 Aktie: 26,6 Milliarden Dollar KI-Mietverträge, aber 7,7 Milliarden Dollar Schulden und Texas-Risiko – trägt der Umbau vom Bitcoin-Miner?
Die Hut 8 Aktie baut vom Bitcoin-Miner zum KI-Rechenzentrumsbetreiber um: 949 Megawatt sind vermietet, der Basiswert liegt bei 26,6 Milliarden Dollar. Die Titelgeschichte zeigt Zahlen, Schulden, Bitcoin-Bestand und das Genehmigungsrisiko in Texas.
Die Zahlen
Wie hat die Hut 8 Aktie im dritten Quartal abgeschnitten?
Hut 8 meldete am 4. November einen Umsatz von 71,1 Millionen Dollar nach 83,5 Millionen Dollar im Vorjahr, vor allem aus dem Bereich Compute (68,4 Millionen Dollar). Das Nettoergebnis lag bei 189,5 Millionen Dollar, enthält aber 413,8 Millionen Dollar überwiegend nicht realisierte Gewinne aus digitalen Vermögenswerten. Das bereinigte EBITDA betrug 33,0 Millionen Dollar. Der Zinsaufwand stieg auf 105,5 Millionen Dollar nach 8,6 Millionen Dollar. Eine Umsatz- oder Gewinnprognose gibt das Unternehmen nicht ab.
Die Verträge
Was steckt hinter den KI-Mietverträgen von Hut 8?
Zum Quartalsende waren 949 Megawatt unter drei 15-jährigen Verträgen vermietet, der erwartete Basiswert beträgt 26,6 Milliarden Dollar. Allein die zweite Phase von Beacon Point (352 Megawatt) bringt rund 9,8 Milliarden Dollar. Gebaut wird mit Schulden: Zum 30. September standen 7,73 Milliarden Dollar Hauptbetrag in den Büchern, vor allem zwei Projektanleihen über 4,25 Milliarden Dollar (Beacon Point) und 3,25 Milliarden Dollar (River Bend), jeweils ohne Rückgriff auf den Konzern und fällig 2042. Der Revolver über 1,07 Milliarden Dollar war nicht gezogen. Die Liquidität gibt Hut 8 mit rund 6,6 Milliarden Dollar an. Die Fertigstellung ist gestaffelt: River Bend im zweiten Quartal 2027, Beacon Point Phase 1 im dritten Quartal 2027 und Phase 2 im zweiten Quartal 2028.
Das Risiko
Warum bereitet Texas der Hut 8 Aktie Sorgen?
Der Standort Beacon Point in Nueces County, Texas, umfasst 1.000 Megawatt. Laut einem Bericht von Stocktwits vom 7. November unter Berufung auf Investing.com hat der designierte Gouverneur des Bundesstaates einen Stopp neuer Rechenzentren angekündigt, und die bisherige Verwaltung habe das Genehmigungsverfahren vor einem Audit im Dezember angehalten. Mehrere Analysehäuser verwiesen demnach auf Genehmigungsrisiken. Die Aktie fiel zwischen dem 3. und 5. November um etwa 28 Prozent, am Freitag, 6. November, folgte ein Plus von mehr als 14 Prozent. Die Woche war die siebte Verlustwoche in Folge.
Das große Bild
Wie hängen Bitcoin Kurs und Krypto-Aktien hier zusammen?
Hut 8 hält Bitcoin im Wert von 697,4 Millionen Dollar, zusätzlich hält die Beteiligung American Bitcoin 702,9 Millionen Dollar (Stand 30. September). Im dritten Quartal verkaufte das Unternehmen 954 Bitcoin für 74,8 Millionen Dollar und finanzierte damit den Rückkauf von 953.802 eigenen Aktien für 74,7 Millionen Dollar. Nach dem Quartalsende folgte ein Rückkauf von 2,38 Millionen Aktien für 175,3 Millionen Dollar; die Ermächtigung wurde auf 1 Milliarde Dollar erhöht. Auch die MARA Aktie verkauft Bitcoin, um Kredite zu tilgen, und die Riot Platforms Aktie hat mit 28 Milliarden Dollar Mieteinnahmen einen ähnlichen Weg gewählt. Alle drei hängen am Bitcoin Kurs und an der Bereitschaft der Kapitalmärkte, Rechenzentren zu finanzieren.
Häufige Fragen zur Hut 8 Aktie
Wie viel Leistung hat Hut 8 vermietet?
949 Megawatt mit einem erwarteten Basiswert von 26,6 Milliarden Dollar.
Wie hoch sind die Schulden der Hut 8 Aktie?
Rund 7,73 Milliarden Dollar Hauptbetrag zum 30. September 2026, vor allem Projektanleihen.
Wann gehen die Rechenzentren in Betrieb?
River Bend ist für das zweite Quartal 2027 geplant, Beacon Point ab dem dritten Quartal 2027.
Welche Rolle spielt der Bitcoin Kurs für Hut 8?
Der Bitcoin-Bestand und das Mining beeinflussen Ergebnis und Liquidität; der Umbau auf KI-Mieten soll die Abhängigkeit verringern.
War dieser Artikel hilfreich?
Die Inhalte auf AktienCheck.de dienen ausschließlich der Information und stellen keine individuelle Anlageberatung oder Aufforderung zum Kauf oder Verkauf von Wertpapieren dar. Wertpapiergeschäfte sind mit Risiken bis hin zum vollständigen Verlust des eingesetzten Kapitals verbunden.